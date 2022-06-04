Простая подкормка петунии для пышного цветения

Ампельная петуния — растение, безусловно, красивое, замечательно украшающее любой участок. Но чтобы пышное цветение продолжалось весь сезон, петунье нужна особая подкормка для восполнения сил.







Прежде всего, следует помнить, что петуния — растение мощное, хотя и кажется небольшим. Она разрастается в пышный кустик, который требует дополнительного питания на регулярной основе — раз в неделю или хотя бы в 10 дней. Даже если в грунт закладывался перегной и другие питательные элементы, этого недостаточно для пышного цветения.







Поэтому для начала разросшуюся петунию нужно пересадить в горшок большего объёма — минимум 10 литров. Некоторые петунии могут требовать и 15, и 20 л земли.







Далее, подкармливайте петунию раз в неделю любой подкормкой 20-20-20, где в равных пропорциях азот, фосфор и калий. Обычно столовая ложка такого удобрения (10 гр.) разводится в 10 л воды. Подкормка вносится под корень, по мокрой земле. При регулярном поливе петуния будет поддерживать пышное и обильное цветение.







Подробнее о том, как подкормить петунию, смотрите в видео ниже:



