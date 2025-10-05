Америка — страна, полная патриотизма, и американцы всегда очень гордятся всем, чего достигла их страна. Однако некоторые из их икон и традиций на самом деле не американские. Они были привезены другими странами и позже внедрены в США. Мы поделимся с вами настоящим происхождением 9-ти американских икон.
1. Ковбои.
Ковбои родом из Испании. Когда испанцы пришли в Америку в 1519 году, они принесли с собой традицию, особенно в Мексику, где ковбоев стали называть Вакерос. В начале 1700-х годов мексиканцы попали в такие регионы Соединенных Штатов, как Техас, Аризона и, конечно, Нью-Мексико. Они начали строить ранчо в этих местах, и ковбои стали популярными.
2. Американский футбол.
Американский футбол был создан в результате эволюции ранних версий регби и футбола. Первые версии этих игр на самом деле из Великобритании. Однако американский футбол, каким мы его знаем сегодня, имеет много различий по сравнению с регби и футболом, особенно с точки зрения правил.
3. Арахисовое масло.
Арахис, используемый в качестве пасты, восходит к древним инкам и ацтекам. Однако готовый продукт из дробленого жареного арахиса был запатентован Марцеллом Гилмором Эдсоном в Канаде.
4. Хот-доги.
Историки считают, что происхождение хот-догов восходит к эпохе римского императора Нерона. После этого хот-доги пробились в Германию, где немцы объявили их своими и создали разные их версии. Традиция была привезена в Соединенные Штаты еврейским иммигрантом из Польши.
5. Синие джинсы.
Синие джинсы были изобретены Джейкобом Дэвисом и Леви Страуссом в 1973 году.противостоять тяжелой работе.
6. Демократия
Эта система правления, которая оказала огромное влияние на формирование правительства США, была создана в Древней Греции. Слово демократия происходит от греческих слов demos (люди) и kratos (правила).
7. Статуя Свободы.
Знаменитая статуя Свободы, которая находится в Нью-Йорке, на самом деле французская. Стальной каркас статуи был спроектирован Гюставом Эйфелем, человеком стоящим за Эйфелевой башней, и создан Фредериком-Огюстом Бартольди, французским скульптором. Статуя была подарком в память о дружбе между двумя народами.
8. Бойскауты.
Бойскаутское движение было создано в Англии Робертом Баден-Пауэллом. Он написал книгу, чтобы научить мальчиков кемпингу, наблюдению, дедукции, ремеслу, катанию на лодках и другим методам выживания. Он также создал первые группы бойскаутов — чтобы проверить, работает ли книга на практике. Традиция пришла в Америку после того, как американский издатель по имени Уильям Бойс заблудился в Лондоне в 1909 году и был найден бойскаутом, который помог ему. Он вдохновился и начал организовывать бойскаутов Америки.
9. Пончики.
Хотя страна происхождения пончиков все еще остается предметом дискуссий, они определенно были созданы в Европе. В середине 19-го века голландцы уже делали свои olykoeks. Это были просто пирожные, обжаренные в свином жире и часто наполненные фруктами. Olykoeks были привезены в Америку голландскими иммигрантами.
