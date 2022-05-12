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10 знаковых артефактов, появившихся гораздо раньше, чем можно было бы предположить


Знаковые артефакты, появившиеся раньше, чем можно предположить.

Знаковые артефакты, появившиеся раньше, чем можно предположить.

Большинство людей думают, что история уже четко изложена в учебниках. Все знают, чего можно было бы ожидать от различных периодов времени. Однако, эти представления явно не включают в себя комиксы во времена майя, фаллоимитаторы в Древнем Египте или еврейско-американских школьников, отдающих нацистские салюты в 1934 году.

1. Комиксы времен майя


Майя изобрели комиксы.

Майя изобрели комиксы.

 

Дерзкий остроумный кролик, который постоянно глумится над своими невежественными врагами. Нет, речь идет не о Багсе Банни, а о звезде одних из самых старых комиксов в мире, которые рисовали майя. Множество древних культур использовали изображения для передачи информации, но Сорен Вичманн из Лейденского университета в Нидерландах утверждает, что именно майя первыми изобрели комиксы.

Рисунки, датируемые 650 г. до н.э., имеют много признаков, которые ассоциируются с современными комиксами: речь в облачках над головой, специфика передачи движений и персонажи, узнаваемые для современной аудитории. Самым узнаваемым из них является неугомонный кролик, который постоянно встряет в передряги.

2. Нацистские салюты в американских школах 1930-х годов


Нацистское приветствие перед звездно-полосатым флагом.

Нацистское приветствие перед звездно-полосатым флагом.

 

Еврейско-американские школьники, которые подняли руки в классическом нацистском приветствии перед звездно-полосатым флагом. Звучит бредово. Но именно подобное можно найти на старых фотографиях. На самом деле Гитлер в то время только начал свое стремительное восхождение на мировое арене, а этот жест вовсе не был нацистским салютом.

Данный жест в 30-е годы прошлого века был сугубо американским приветствием, хотя позже его начали ассоциировать исключительно с Гитлером. А за 10 лет до Второй мировой войны почти каждый ребенок в США поднимал руку подобным образом перед флагом своей страны.

3. Fuck в 13 веке


fuck использовалось для обозначения удара.

fuck использовалось для обозначения удара.

 

Слово "fuck" является, пожалуй, самым любимым ругательством в английском языке. Оказывается, к него есть своя история. Впервые это слово появилось в Оксфордском словаре английского языка в 1500 году. Тем не менее, встречались и гораздо более старые упоминания, которые датируются еще 1286 годом. В записях того времени полным-полно людей с веселыми именами, такими как Генри Факбеггар, и деревень с названиями вроде Рик Виндфак.

В то время в английском языке слов "fuck" использовалось для обозначения "удара", а половой акт обозначался словом "swive". Поэтому, пресловутый Генри Факбеггар (Fuckebeggar), к примеру, был человеком, который, вероятно, часто избивал нищих. В 16-м веке первоначальный смысл слова "fuck" был утрачен полностью.

4. Первый космический корабль на Луне в 1966 году


Океан Бурь.

Океан Бурь.

 

Все знают значимые даты в космических путешествиях - 1957, 1961 и 1969 годы - запуск первого спутника (Спутник-1), первый человек, полетевший в космос (Юрий Гагарин), и первый человек, высадившийся на Луну (Нил Армстронг). Тем не менее, если бы кто-то попал на поверхность Луны в 1966 году, то он наткнулся бы на что-то совершенно неожиданное: посреди огромного океана Бурь стоял трехметровый космический корабль.

Это была советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9", которую запустил СССР в 1966 году. Данный факт скрывался из-за холодной войны в то время, поэтому мало кто знает, что на самом деле первую мягкую посадку на Луну совершил именно советский беспилотный аппарат.

5. Женщины-программисты в 1940-х годах


1940-х годах большинство программистов были женщинами.

1940-х годах большинство программистов были женщинами.

 

Одной из самых больших проблем в сфере высоких технологий сегодня является то, что она исторически рассматривается как исключительно мужское занятие. Из всех работников в сфере компьютерных технологий женщин менее четверти, по сравнению с 35 процентами в 1990 году.

Но мало кто знает, что еще в 1940-х годах подавляющее большинство квалифицированных программистов и компьютерных техников были женщинами. Люди в те времена думали, что написание компьютерных программ было типичной женской работой.

6. Массовые убийства в школах 18-19 века


Массовые убийства в школах.

Массовые убийства в школах.

 

Сэнди Хук, Коломбина, Вирджиния Тех, Ампква — вот далеко не полный перечень мест, где в США за последнее время звучала стрельба. Обычно историки прослеживают подобные инциденты до 1966 года, когда Чарльз Уитмен застрелил 17 человек четыре индейца-делавэра вошли в класс в Гринкасле, штат Пенсильвания и застрелили 10 детей вместе с их учителем. Затем они скальпировали своих жертв.

7. Правительственные экстрасенсы и астрологи в 2005 году


Рональд Рейган.

Рональд Рейган.

 

Сегодня многие думают, что астрология как официальная наука канула в лету. Но это не так. Но совсем недавно, в 2005 году, королевская семья Непала наняла официального астролога, чтобы консультироваться по поводу правительственных решений. Астролог Мангала Радж Джоши принадлежал к семье, которая служила королям Непала в течение 16 поколений. Возможно, так продолжалось бы ещё не один год, если бы монархию не свергли. И это не единичный случай, когда астрологи оказывались в фаворе.

В конце 1988 года все газеты мира облетело известие о том, что Рональд Рейган принимал политические решения на основе рекомендаций астролога своей жены.

8. Официальные толкователи снов в Британской империи


Фрейдистская точка зрения.

Фрейдистская точка зрения.

 

Как и астрологи, толкователи снов когда-то принимали активное участие в судьбах стран и королевств. Но вряд ли кто ожидает, что они где-то могли бы официально работать в 20-м веке, особенно в столь развитой стране, как Британия. В 1920-е годы Великобритания наняла десятки толкователей, которые официально помогали установить направление развития всей империи. Стоит уточнить, что речь шла не о каком-то древнем мистическом искусстве, а о вполне современном психоанализе.

Когда в колониях в Африке, на Ближнем Востоке и в Индии начали возникать противобританские настроения, англичане надеялись проанализировать сны своих подданных и локализовать источник антиколониалистских чувств. Удивительно, но это сработало. Группа исследователей провела почти два десятилетия, старательно записывая сны в таких местах, как Судан, Нигерия, Индия и Австралия, после чего сны анализировались с фрейдистской точки зрения.

9. Исламский терроризм в седьмом веке


Убийство третьего из четырех преемников Мухаммеда.

Убийство третьего из четырех преемников Мухаммеда.

 

Несмотря на то, что сегодня во всех новостях чуть ли не ежедневно рассказывается об очередном происшествии, связанным с исламским экстремизмом, об этом беспокоились и почти 14 веков назад. Историк Клайв Фосс утверждал , что первые известные исламские террористы были задокументированы в 661 году нашей эры. В этом году члены секты отступников-хариджитов убили третьего из четырех преемников Мухаммеда.

10. Вибраторы в Древнем Египте и фаллоимитаторы в каменном веке


Фаллоимитаторы в каменном веке.

Фаллоимитаторы в каменном веке.

 

Как стало известно в последние годы, история интимных игрушек гораздо дольше, чем можно было бы предположить. Хотя современная массовая культура заставляет предположить, что игрушки для удовольствия были изобретены во второй половине 20 - го века, археологические свидетельства говорят совершенно другое. К примеру, поговорим про фаллоимитаторы. Самые ранние экземпляры искусственных пенисов встречались еще в эпоху палеолита.

Вибратор многим кажется современным изобретением, но на самом деле изобретены эти игрушки для взрослых были тысячи лет назад. Есть даже информация о том, что Клеопатра, возможно, использовала в качестве вибрирующего инструмента для самоудовлетворения тыкву, заполненную пчелами.

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10 знаковых артефактов, появившихся гораздо раньше, чем можно было бы предположить

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10 знаковых артефактов, появившихся гораздо раньше, чем можно было бы предположитьПодписаться на мой Instagram
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