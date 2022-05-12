10 знаковых артефактов, появившихся гораздо раньше, чем можно было бы предположить

Знаковые артефакты, появившиеся раньше, чем можно предположить.
Большинство людей думают, что история уже четко изложена в учебниках. Все знают, чего можно было бы ожидать от различных периодов времени. Однако, эти представления явно не включают в себя комиксы во времена майя, фаллоимитаторы в Древнем Египте или еврейско-американских школьников, отдающих нацистские салюты в 1934 году.
1. Комиксы времен майя
Майя изобрели комиксы.
Дерзкий остроумный кролик, который постоянно глумится над своими невежественными врагами. Нет, речь идет не о Багсе Банни, а о звезде одних из самых старых комиксов в мире, которые рисовали майя. Множество древних культур использовали изображения для передачи информации, но Сорен Вичманн из Лейденского университета в Нидерландах утверждает, что именно майя первыми изобрели комиксы.
Рисунки, датируемые 650 г. до н.э., имеют много признаков, которые ассоциируются с современными комиксами: речь в облачках над головой, специфика передачи движений и персонажи, узнаваемые для современной аудитории. Самым узнаваемым из них является неугомонный кролик, который постоянно встряет в передряги.
2. Нацистские салюты в американских школах 1930-х годов
Нацистское приветствие перед звездно-полосатым флагом.
Еврейско-американские школьники, которые подняли руки в классическом нацистском приветствии перед звездно-полосатым флагом. Звучит бредово. Но именно подобное можно найти на старых фотографиях. На самом деле Гитлер в то время только начал свое стремительное восхождение на мировое арене, а этот жест вовсе не был нацистским салютом.
Данный жест в 30-е годы прошлого века был сугубо американским приветствием, хотя позже его начали ассоциировать исключительно с Гитлером. А за 10 лет до Второй мировой войны почти каждый ребенок в США поднимал руку подобным образом перед флагом своей страны.
3. Fuck в 13 веке
fuck использовалось для обозначения удара.
Слово "fuck" является, пожалуй, самым любимым ругательством в английском языке. Оказывается, к него есть своя история. Впервые это слово появилось в Оксфордском словаре английского языка в 1500 году. Тем не менее, встречались и гораздо более старые упоминания, которые датируются еще 1286 годом. В записях того времени полным-полно людей с веселыми именами, такими как Генри Факбеггар, и деревень с названиями вроде Рик Виндфак.
В то время в английском языке слов "fuck" использовалось для обозначения "удара", а половой акт обозначался словом "swive". Поэтому, пресловутый Генри Факбеггар (Fuckebeggar), к примеру, был человеком, который, вероятно, часто избивал нищих. В 16-м веке первоначальный смысл слова "fuck" был утрачен полностью.
4. Первый космический корабль на Луне в 1966 году
Океан Бурь.
Все знают значимые даты в космических путешествиях - 1957, 1961 и 1969 годы - запуск первого спутника (Спутник-1), первый человек, полетевший в космос (Юрий Гагарин), и первый человек, высадившийся на Луну (Нил Армстронг). Тем не менее, если бы кто-то попал на поверхность Луны в 1966 году, то он наткнулся бы на что-то совершенно неожиданное: посреди огромного океана Бурь стоял трехметровый космический корабль.
Это была советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9", которую запустил СССР в 1966 году. Данный факт скрывался из-за холодной войны в то время, поэтому мало кто знает, что на самом деле первую мягкую посадку на Луну совершил именно советский беспилотный аппарат.
5. Женщины-программисты в 1940-х годах
1940-х годах большинство программистов были женщинами.
Одной из самых больших проблем в сфере высоких технологий сегодня является то, что она исторически рассматривается как исключительно мужское занятие. Из всех работников в сфере компьютерных технологий женщин менее четверти, по сравнению с 35 процентами в 1990 году.
Но мало кто знает, что еще в 1940-х годах подавляющее большинство квалифицированных программистов и компьютерных техников были женщинами. Люди в те времена думали, что написание компьютерных программ было типичной женской работой.
6. Массовые убийства в школах 18-19 века
Массовые убийства в школах.
Сэнди Хук, Коломбина, Вирджиния Тех, Ампква — вот далеко не полный перечень мест, где в США за последнее время звучала стрельба. Обычно историки прослеживают подобные инциденты до 1966 года, когда Чарльз Уитмен застрелил 17 человек четыре индейца-делавэра вошли в класс в Гринкасле, штат Пенсильвания и застрелили 10 детей вместе с их учителем. Затем они скальпировали своих жертв.
7. Правительственные экстрасенсы и астрологи в 2005 году
Рональд Рейган.
Сегодня многие думают, что астрология как официальная наука канула в лету. Но это не так. Но совсем недавно, в 2005 году, королевская семья Непала наняла официального астролога, чтобы консультироваться по поводу правительственных решений. Астролог Мангала Радж Джоши принадлежал к семье, которая служила королям Непала в течение 16 поколений. Возможно, так продолжалось бы ещё не один год, если бы монархию не свергли. И это не единичный случай, когда астрологи оказывались в фаворе.
В конце 1988 года все газеты мира облетело известие о том, что Рональд Рейган принимал политические решения на основе рекомендаций астролога своей жены.
8. Официальные толкователи снов в Британской империи
Фрейдистская точка зрения.
Как и астрологи, толкователи снов когда-то принимали активное участие в судьбах стран и королевств. Но вряд ли кто ожидает, что они где-то могли бы официально работать в 20-м веке, особенно в столь развитой стране, как Британия. В 1920-е годы Великобритания наняла десятки толкователей, которые официально помогали установить направление развития всей империи. Стоит уточнить, что речь шла не о каком-то древнем мистическом искусстве, а о вполне современном психоанализе.
Когда в колониях в Африке, на Ближнем Востоке и в Индии начали возникать противобританские настроения, англичане надеялись проанализировать сны своих подданных и локализовать источник антиколониалистских чувств. Удивительно, но это сработало. Группа исследователей провела почти два десятилетия, старательно записывая сны в таких местах, как Судан, Нигерия, Индия и Австралия, после чего сны анализировались с фрейдистской точки зрения.
9. Исламский терроризм в седьмом веке
Убийство третьего из четырех преемников Мухаммеда.
Несмотря на то, что сегодня во всех новостях чуть ли не ежедневно рассказывается об очередном происшествии, связанным с исламским экстремизмом, об этом беспокоились и почти 14 веков назад. Историк Клайв Фосс утверждал , что первые известные исламские террористы были задокументированы в 661 году нашей эры. В этом году члены секты отступников-хариджитов убили третьего из четырех преемников Мухаммеда.
10. Вибраторы в Древнем Египте и фаллоимитаторы в каменном веке
Фаллоимитаторы в каменном веке.
Как стало известно в последние годы, история интимных игрушек гораздо дольше, чем можно было бы предположить. Хотя современная массовая культура заставляет предположить, что игрушки для удовольствия были изобретены во второй половине 20 - го века, археологические свидетельства говорят совершенно другое. К примеру, поговорим про фаллоимитаторы. Самые ранние экземпляры искусственных пенисов встречались еще в эпоху палеолита.
Вибратор многим кажется современным изобретением, но на самом деле изобретены эти игрушки для взрослых были тысячи лет назад. Есть даже информация о том, что Клеопатра, возможно, использовала в качестве вибрирующего инструмента для самоудовлетворения тыкву, заполненную пчелами.
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