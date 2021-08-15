Есть или не есть: 7 мифов о лапше быстрого приготовления

Миф 1. В лапше нет ничего натурального

Просто залей водой. \ Фото: m.sobaka.ru.

Миф 2. Там нет никакого мяса, но есть сплошная химия

Лапша с мясом. \ Фото: life.ru.

Миф 3. Вредоносные пары и токсины

Быстро и просто. \ Фото: bossagro.kz.

Миф 4. Ох уж эти «Е-шки»

Не стоит так переживать по поводу Е-шек. \ Фото: fishki.net.

Миф 5. Транс-жиры зашкаливаютhttp://funhere.ru/?p=18254

Не так страшна лапша, как про неё говорят. \ Фото: mke.ee.

Миф 6. Ароматизаторы

Не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. \ Фото: wordpress.com.

Миф 7. Неужели действительно безвредна?

Как оказалось, не о чем беспокоиться. \ Фото: siapress.ru.