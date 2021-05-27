6 изобретений прошлых лет, которые впечатлят и современного обывателя

1. Механизм для чтения нескольких книг

Отличное приспособление для профессоров и ученых. /Фото: bugaga.ru

2. Электропоезд для полицейских

Оригинальное средство передвижения для копов, работающих в тоннелях. /Фото: ochmanity.com

3. Семейный велосипед

Нетривиальный случай, когда один велосипед на всех. /Фото: blogspot.com

4. Самодвижущийся робот-пылесос

Один из первых роботов-пылесосов. /Фото: shorpy.com

5. Очки для чтения лежа

Даже странно, что сегодня аналога такому интересному гаджету. /Фото: igromania.ru

6. Огромная камера для аэрофотосъемки

Такой фотоаппарат, вероятно, и весил как небольшой боеприпас. /Фото: reddit.com