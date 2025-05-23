Махорка: что это за растение и чем оно отличается от обычного табака в сигаретах

Махорку курили с давних времён. /Фото: ВКонтакте.

Так растёт табак Вирджиния. /Фото: tgstat.ru.

А так растёт махорка. Разницы не много. /Фото: mizez.com.

Махорка растёт около 3 месяцев. /Фото: paromag.ru.

Махорка - это один из видов табака. /Фото: pikabu.ru.