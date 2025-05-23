Махорка: что это за растение и чем оно отличается от обычного табака в сигаретах

Даже те, кто не потребляет табачные изделия, хотя бы раз слышал о такой штуке, как махорка. Во времена Советского Союза это загадочное «курительное» растение пользовалось большой популярностью. На протяжении многих лет махорка оставалась куда популярней привычных современному человеку сигарет и папирос.
Махорку курили с давних времён. /Фото: ВКонтакте.
С точки зрения биологии табак – это целый род растений из семейства паслёновых. При этом, вопреки обывательскому стереотипу, далеко не все виды табака содержат никотин – мощный (и опасный) стимулятор, вызывающий частичную деминерализацию организма, ослабляющий свёртывание крови и частично подавляющий чувство голода. Вместе с тем, далеко не каждый табак подходит для условно безопасного (но всё еще вредного) употребления человеком путем курения, жевания или вдыхания. При этом табаки содержащие те или иные вещества-стимуляторы вызывают у человека острую форму психической и физиологической зависимости.
Так растёт табак Вирджиния. /Фото: tgstat.ru.
На сегодняшний день в ботанике насчитывается до 95 видов табака. В производстве сигарет одним из самых распространённых видов остаётся «табак обыкновенный» (лат. Nicotiana Tabacum), известный также как «Вирджиния». По некоторым оценкам, из этого табака, а также производных от него сортов создают от 50 до 75% всех сигарет на планете.
А так растёт махорка. Разницы не много. /Фото: mizez.com.
Главная причина подобного остракизма махорки в массовом производстве сигарет – высокое содержание никотина. Крепость такого табака может переваливать за 3%. Впрочем, это же качество делает махорку исключительно полезной для химической промышленности. Растение широко используется для получения никотинового концентрата, который в дальнейшем применяется для производства, например, пестицидов (ядохимикатов). Последние чаще всего используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Ограниченно пестициды, в том числе на основе табака, идут в дело фармацевтики для производства лекарственных препаратов. Раньше из листьев махорки также получали лимонную кислоту. В Южной Америке «Nicotiana rustica L» по сей день используется в качестве сырья для курения, а также как средство народной медицины для нейтрализации змеиных ядов и некоторых раневых инфекций.
Махорка растёт около 3 месяцев. /Фото: paromag.ru.
Как и табак обыкновенный, табак деревенский – это однолетнее растение. Куст махорки вырастает до высоты в 90-120 см и даёт от 20 до 25 листьев. Собирать урожай этого растения можно уже через 2-3 месяца после посадки, что позволяет собирать по несколько урожаев махорки в регионах с подходящим климатом. При этом в сравнении с большинством популярных сельскохозяйственных табаков, махорка отличается меньшей требовательностью к почве и климату. Именно эти качества и позволили «Nicotiana rustica L» завоевать известную степень популярности среди частных фермеров и небольших землевладельцев. Однако, не стоит пытаться выращивать табак дома. Во-первых, растение занимает много места. Во-вторых, в помещении оно скорее всего не выживет. В-третьих, листья табака выделяют никотин отравляя воздух вокруг, что абсолютно критично для замкнутого пространства.
Махорка - это один из видов табака. /Фото: pikabu.ru.
Впрочем, никто не мешает выращивать табак у себя на даче. Главное, не пытайтесь продать его или сигаретные изделия собственного изготовления без соответствующей лицензии. Выращивать какую-нибудь «Вирджинию» или махорку можно только для личного пользования. Но лучше занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и кушайте сало с чесноком. Чеснок в отличие от табака зависимости не вызывает, зато укрепляет иммунитет. А курение, как ни крути – вредно для здоровья.
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