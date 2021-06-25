10 креативных лайфхаков, которые навсегда изменят представление о еде

Эти советы не только сократят время, но и помогут посмотреть на некоторые привычки в еде под другим углом.

Эффектные и впечатляющие решения удивят любого, даже прожженного гурмана и любителя отдохнуть в приятной компании.

1. Есть закуски можно даже не пачкая руки

Как есть, не пачкая руки? Берите палочки для суши.

Это весело, и при небольшой сноровке даже удобно. Попкорн вполне можно есть китайскими палочками. И руки при этом останутся чистыми, и попкорна хватит надолго.

2. Холодные напитки в два счета

Теперь не нужно класть напитки за два часа до начала праздника, чтобы сделать их холодными.

Быстро освежить напитки в жаркую погоду или при приближающейся вечеринке поможет простой фокус. Нужно обернуть стеклянные бутылки смоченной в воде бумагой, которая прилипнет к поверхности. Дополнительный охлаждающий «кокон» поможет напиткам остывать в два раза быстрее.

3. Хрустящие снеки в любое время

Маленький секрет для отменного хруста.

Иногда случается так, что от повышенной влажности или от времени чипсы или другие снеки теряют свою хрустящую структуру. Но не стоит спешить к мусорке и выбрасывать любимое лакомство, ведь можно вернуть ему первоначальный вкус всего за несколько минут.

4. Быстрый омлет

Нужно разложить снеки на противень и отправить в духовку, выставив температуру в 375 градусов. Пусть погреются там минут 5-10 — это возвратит их свежесть и приятный хруст.

Отличный завтрак или закуска на скорую руку.

Омлет не обязательно готовить в сковороде и на плите. Почему бы не сделать это проще, отправив разбитые яйца в микроволновую печь? Яйца выливаем в подходящую емкость и отправляем греться в печь на 1 минуту. Потом достаем, взбиваем вилкой и ставим доготавливаться еще секунд на 15-30. Невероятно просто, но так же вкусно, как и на плите.

5. Всегда свежие яблоки

Яблоки больше не будут чернеть в вашем доме.

Яблоки в качестве закуски — отличная вещь. Они отлично сочетаются практически с любыми напитками и помогают устроить быстрый перекус во время отдыха с друзьями или на природе. Однако у яблок в этом плане есть один существенный недостаток — они довольно быстро темнеют. Чтобы устранить эту проблему, стоит использовать небольшую хитрость. Сначала делаем смесь из двух ложек меда и одного стакана воды, затем тщательно ее перемешиваем и окунаем туда нарезанные яблоки на полминуты. После такой простой манипуляции яблоки не будут темнеть 8 часов.

6. Нарезка из апельсина

Нарезать апельсин можно не только красиво, но еще и удобно.

Апельсин так неудобно чистить и есть, что многие только из-за этого пренебрегают таким полезным цитрусом. Однако и этот процесс можно значительно упростить. Достаточно просто правильно разрезать апельсин тремя надрезами ножа, и он будет готов к красивой подаче на стол. Сначала ножом отрезаем верхушку и низ цитруса, а потом в одном месте надрезаем кожуру. Теперь апельсин можно раскрыть, будто веером, и на кожуре останутся надрезанные дольки, которые очень удобно брать.

7. Удобная подача чипсов

Оригинальная подача даже банальных продуктов.

В случае с подачей чипсов ко столу на большую компанию даже не нужно придумывать что-то лишнее. Нужно просто правильно сложить упаковку, и из нее получается отличная, удобная «тарелка». Просто загибаем «лишние» края внутрь упаковки, и теперь чипсы будет удобно брать всем без исключения.

8. Как удобнее съесть кекс?

Оригинальный прием для того, чтобы есть было удобнее.

Чтобы крем от кекса распространился равномерно по всему десерту, лучше всего есть его, предварительно разделив пополам. Верхнюю часть кремом вниз нужно совместить с нижней, и тогда есть будет гораздо удобнее. Запачкаться кремом при таком способе поедания десерта намного сложнее.

9. Микроволновая печь способна на большее

Если подумать, то микроволновая печь довольно вместительная.

Не обязательно каждое блюдо нагревать отдельно. Достаточно проявить немного изобретательности, и завтрак или обед на двоих можно разогреть в микроволновке намного быстрее. Нужно просто поставить одну или несколько тарелок на кружку, тогда одновременно подогреваться будут и напитки, и еда. Быстро и удобно!

10. Совет для самых ленивых

Оригинальный способ подачи снеков для себя любимого.

Если хочется есть, не отходя от компьютера или телевизора, а места рядом не хватает, можно выйти из положения с креативом. Насыпать еду в капюшон кофты, надетой задом наперед.

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