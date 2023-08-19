Как вернуть автомобильным фарам прежний блеск без сложных «заморочек»

Возвращаем блеск автомобильным фарам: ford-avilon.ru

1. Почему тускнеют фары

Тусклые фары/ Фото: remsteklospb.ru

2. Как вернуть прозрачность

Что можно сделать для возвращения прозрачности фар?/ Фото: rg.ru

3. Выбор средства для полировки

Чем можно полировать фары?/ Фото: abro-ind.ru

Полироли для стеклянных фар

Фара из стекла/ Фото: autokuz.ru

Пластиковые фары

При обработке пластиковых фар нужно обращать внимание на температуру материала/ Фото: drive2.ru

4. Подготовка к полировке

Для начала нужно оценить состояние фар/ Фото: to.gras76.ru

5. Варианты полировки

1. Полировка пастой вручную

Полируем фары пастой/ Фото: autokuz.ru



на вымытую и просушенную поверхность нанести препарат, равномерно распределить;





втирать круговыми движениями, избегая сильного надавливания, чтобы заново не поцарапать фару;





смыть препарат, обсушить поверхность чистой тканью.



2. Полировка машинкой

Шлифовальная машинка для полировки фар/ Фото: autooptica.ru



Нанести на поверхность полироль, распределить по поверхности.





Установить на инструмент круг с самой грубой зернистостью. На низкой скорости осторожно пройтись по всей поверхности, стараясь не задерживаться на одном участке.





Периодически смачивать фару водой, чтобы избежать перегрева и растрескивания.





Сменить диск на более щадящий, немного увеличить скорость оборотов. Повторить операцию. Если результат удовлетворил, то убрать остатки средства, промыть водой поверхность и просушить.





Нанести финишный полироль. Втереть средство, используя диск с самым деликатным покрытием.





Удалить остатки средств и протереть микрофиброй.



3. Полировка наждачной бумагой

Ошкурение поверхности фары/ Фото: quto.ru

4. Полировка растворителем

В качестве растворителя можно использовать ацетон/ Фото: 72brigadir.ru



Подготовить фару к обработке, зачистив поверхность машинкой или вручную.





Залить растворитель в кружку, подогреть его до образования пара.





Поднести носик к поверхности, обработать паром, двигаясь с одинаковой скоростью. Горячий растворитель снимет испорченный слой, и фара станет прозрачной.





Убрать с поверхности остатки конденсата, промыть и высушить. Нанести финишное покрытие.



5. Полировка зубной пастой

Используем зубную пасту для полировки фар/ Фото: drive2.ru



Нанести пасту на подготовленную поверхность.





Втирать аккуратно, соблюдая одну скорость и несильный нажим.





Когда поверхность очистится до прозрачности, промойте ее водой и обсушите чистой ветошью.





В завершение нанесите полировочное средство, чтобы закрепить результат.





Вместо пасты можно воспользоваться зубным порошком. Но не сухим, а разведенным в воде до кашеобразного состояния, чтобы не поцарапать поверхность еще сильнее.



6. Полировка лимоном

Для полировки фар подойдет даже лимон/ Фото: ixbt.com

7. Полировка пастой ГОИ

Нарезанная паста ГОИ/ Фото: drive2.ru









