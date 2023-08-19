Как вернуть автомобильным фарам прежний блеск без сложных «заморочек»

Возвращаем блеск автомобильным фарам: ford-avilon.ru
Если заметили, что фары потускнели и хуже светят, не пытайтесь их отмывать – все равно ничего не получится. Причина помутнения – не в пыли и грязи. Все дело в мелких, подчас микроскопических царапинах, которые появились на поверхности. В этом случае поможет замена фар или полировка. Кстати, с последним вариантом можно справиться самостоятельно. Как вернуть автомобильным фарам прежний блеск и прозрачность – читайте в нашем материале.
1. Почему тускнеют фары
Тусклые фары/ Фото: remsteklospb.ru
Еще не так давно автомобильная оптика изготавливалась исключительно из стекла. Материал хорошо пропускает свет, стойко выдерживает царапины, отлично чистится. Но его большой недостаток – хрупкость. Стеклянные фары разбиваются, образуя острые осколки, а это дополнительная угроза в случае ДТП. Со временем производители стали переходить на более прочный материал – пластик. Сегодня большинство фар изготавливается именно из специального поликарбоната или акрила.
Однако пластик более мягкий, чем стекло, поэтому чувствительнее к внешним воздействиям. Во время движения на него попадают частички дорожного покрытия, песок, гравий. Все это оставляет видимые и скрытые царапины на фарах. А со временем под действием ультрафиолета ухудшается и их прозрачность.
Вредит фарам и неправильный уход: протирание сухими тряпками, жесткими губками, щетками, скребками для льда. Все это оставляет мелкие царапины на поверхности.
2. Как вернуть прозрачность
Что можно сделать для возвращения прозрачности фар?/ Фото: rg.ru
Восстановление фар проводится с помощью шлифовки и последующей полировки. Верхний слой защитного лака со сколами и трещинками счищается, обнажая внутреннюю структуру. Ее можно оставить как есть, но в этом случае эффект процедуры продлится от силы 3 месяца, а потом фары вновь потускнеют.
Поэтому после обработки стоит нанести защитный слой. Для этого подойдет средство с воском, лак, полиуретановая пленка, нанокерамика. Финишное покрытие сохранит результат чистки, и фара будет хорошо светить намного дольше.
3. Выбор средства для полировки
Чем можно полировать фары?/ Фото: abro-ind.ru
Для ухода за фарами есть специальные средства. Бывают они нескольких видов: одни представляют собой набор из двух препаратов – отдельно для чистки (с абразивом) и финишной полировки. Другие – универсальные. Такие пасты одновременно и чистят, и полируют поверхность фар. При выборе надо учитывать материал фар и их состояние.
Полироли для стеклянных фар
Фара из стекла/ Фото: autokuz.ru
Стекло – более крепкий и твердый материал, чем пластик, поэтому царапины на нем образуются гораздо реже. Характерные повреждения – это сколы разной степени тяжести и пригодности к ремонту.
Чаще всего причиной ухудшения светопропускной способности является въевшаяся грязь, пыль, частички насекомых. В этом случае достаточно просто хорошо отмыть и просушить стекло.
Пластиковые фары
При обработке пластиковых фар нужно обращать внимание на температуру материала/ Фото: drive2.ru
При полировке нужно учитывать, что работа с синтетикой требует большой аккуратности. Прежде всего, пластик нельзя нагревать, так как высокие температуры плохо влияют на его оптические свойства.
Если будете полировать вручную, проверяйте, не нагрелся ли пластик. Периодически делайте перерывы, чтобы дать ему остыть. А если решите работать шлифмашинкой, то следите, чтобы скорость не превышать 1500 об./мин.
4. Подготовка к полировке
Для начала нужно оценить состояние фар/ Фото: to.gras76.ru
В первую очередь необходимо оценить состояние фар и определить, где помутнел материал: снаружи, изнутри, с одной стороны или на всей поверхности. Если пластик помутнел с внутренней стороны, фары придется снять. При внешних повреждениях их можно оставить на месте. В этом случае надо заклеить прилегающие участки скотчем или малярной лентой, чтобы во время полировки нечаянно не поцарапать ЛКП.
5. Варианты полировки
Вернуть фарам прозрачность и яркость можно разными способами.
1. Полировка пастой вручную
Полируем фары пастой/ Фото: autokuz.ru
Для работы потребуется паста, губки, вода и лоскуты ткани.
Последовательность операции:
- на вымытую и просушенную поверхность нанести препарат, равномерно распределить;
- втирать круговыми движениями, избегая сильного надавливания, чтобы заново не поцарапать фару;
- смыть препарат, обсушить поверхность чистой тканью.
2. Полировка машинкой
Шлифовальная машинка для полировки фар/ Фото: autooptica.ru
Если не хочется возиться с фарами вручную, можно воспользоваться шлифовальной машинкой, дрелью или шуруповертом. Понадобится также паста, 2-3 круга, вода, чистая ветошь. Порядок работы такой:
- Нанести на поверхность полироль, распределить по поверхности.
- Установить на инструмент круг с самой грубой зернистостью. На низкой скорости осторожно пройтись по всей поверхности, стараясь не задерживаться на одном участке.
- Периодически смачивать фару водой, чтобы избежать перегрева и растрескивания.
- Сменить диск на более щадящий, немного увеличить скорость оборотов. Повторить операцию. Если результат удовлетворил, то убрать остатки средства, промыть водой поверхность и просушить.
- Нанести финишный полироль. Втереть средство, используя диск с самым деликатным покрытием.
- Удалить остатки средств и протереть микрофиброй.
3. Полировка наждачной бумагой
Ошкурение поверхности фары/ Фото: quto.ru
Для работы потребуются абразивы с разной степенью зернистости, тазик с водой, чистые хлопковые лоскуты:
1. Зашкурить поверхность грубым абразивом (600-800 P), часто смачивая водой во избежание перегрева материала. Слишком интенсивно нажимать не надо, иначе появятся глубокие царапины. Стараться, чтобы поверхность была обработана одинаково.
2. Закончив грубую чистку, промыть и высушить фару. Повторить операцию, но уже более мягкой наждачной бумагой (1000-2000 Р).
3. Очистить поверхность от средства.
4. Нанести полироль, втереть его мягкой тряпкой.
5. Убрать остатки препарата. Вернуть фару на место.
4. Полировка растворителем
В качестве растворителя можно использовать ацетон/ Фото: 72brigadir.ru
Такой метод более затратный и требующий определенной сноровки. Для работы потребуется растворитель (ацетон или другие средства), металлическая емкость с длинным носиком и адаптером питания, а также перчатки, защитные очки, респиратор. Работать следует на улице или в хорошо проветриваемом месте.
- Подготовить фару к обработке, зачистив поверхность машинкой или вручную.
- Залить растворитель в кружку, подогреть его до образования пара.
- Поднести носик к поверхности, обработать паром, двигаясь с одинаковой скоростью. Горячий растворитель снимет испорченный слой, и фара станет прозрачной.
- Убрать с поверхности остатки конденсата, промыть и высушить. Нанести финишное покрытие.
5. Полировка зубной пастой
Используем зубную пасту для полировки фар/ Фото: drive2.ru
Многие автовладельцы считают средство для зубов неплохим аналогом автохимии. Если решите последовать их примеру, учитывайте, что метод спорный, и не все мастера его приветствуют. Не забывайте, что работать с пастой надо аккуратно, иначе можно сильнее испортить поверхность.
Выбирайте нейтральное средство: без отбеливателей и дополнительных компонентов в виде масла и красящих отваров. Порядок работы:
- Нанести пасту на подготовленную поверхность.
- Втирать аккуратно, соблюдая одну скорость и несильный нажим.
- Когда поверхность очистится до прозрачности, промойте ее водой и обсушите чистой ветошью.
- В завершение нанесите полировочное средство, чтобы закрепить результат.
- Вместо пасты можно воспользоваться зубным порошком. Но не сухим, а разведенным в воде до кашеобразного состояния, чтобы не поцарапать поверхность еще сильнее.
6. Полировка лимоном
Для полировки фар подойдет даже лимон/ Фото: ixbt.com
Можно воспользоваться как натуральным соком, так и лимонной кислотой. Но в последнем случае препарат лучше развести в небольшом объеме воды до полного растворения частичек. Порядок действий аналогичен предыдущим способам: нанести, осторожно потереть, промыть и просушить.
7. Полировка пастой ГОИ
Нарезанная паста ГОИ/ Фото: drive2.ru
Это средство отлично подойдет для работы со стеклянными фарами. Использовать лучше пасты с разной степенью жесткости. Самая грубая, с крупными частичками – №4. А наиболее деликатная, пригодная для финишной обработки – №1.
Перед полировкой нанести пасту с самым крупным абразивом на хлопковый или шерстяной лоскут, предварительно смоченный в очищенном бензине. Затем распределить ровным слоем по поверхности ткани, которая будет соприкасаться с фарой. После этого обернуть еще одним лоскутом, чтобы частички абразива не поцарапали пластик.
Протирать подготовленную фару 5-7 минут сначала пастой №4, затем №3, на последнем этапе – №1. Остатки средства удалить, отполировать мягкой тряпкой без пасты. Нанести финальный слой, использовав препарат с воском.
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