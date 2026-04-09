4 заблуждения о приготовлении еды, в которые пора перестать верить



Развитие кулинарии неизбежно приводит к расширению ассортимента товаров. А это, в свою очередь, становится причиной появления немалого количества различных фактов о тех или иных продуктов. Вот только далеко не все они имеют отношение к действительности. Вашему вниманию «четвёрка» известных кулинарных заблуждений, которые давно должны были уйти в историю.


1. От употребления жирной пищи неизбежно поправляются


Жирная пища в меру полезна. /Фото: express-k.kz

Многие из нас в попытках похудеть или просто вести здоровый образ жизни, пытаются ограничить либо полностью отказаться от любых жирных блюд. Однако в реальности такая мера необязательна. Дело в том, что главным источником появления лишних килограммов являются быстрые углеводы, которые содержатся в сладком и мучном. Конечно, употребления жиров стоит контролировать, однако полностью отказываться от них не нужно, ведь они необходимы организму не меньше белков.

2. Из стейка слабой прожарки вытекает кровь


Крови в стейке на самом деле нет при любой прожарке. /Фото: t-bone.ua

Когда в ресторане заказывают стейк и называют его «с кровью», собираются увидеть непрожаренный кусок мяса, из которого аппетитно вытекает красная жидкость. Вот только это совсем не кровь: дело в том, что вся она удаляется из мяса еще при забое животного, а вот то, что выделяется после прожарки, является белком под названием миоглобин, который находится в мускульной ткани всех млекопитающих - именно он окрашен в красный цвет.

Интересный факт: в готовом мясе также можно увидеть такую жидкость, которая показывает, насколько сочным получился стейк.
Только она уже прозрачная, из-за белка, который разрушается от температуры выше 70 градусов.

3. Замороженные овощи и фрукты не настолько полезны, как свежие


Не так бесполезны замороженные овощи, как их малюют. /Фото: 7ya.ru

Справедливости ради, следует уточнить, что доля правды в этом утверждении есть. Однако это работает только в том случае, если овощи, фрукты или ягоды только что сорваны. А вот в магазине, выбирая между замороженными или свежими продуктами разницы особой нет, ведь при транспортировке немалая часть витаминов теряется - главной причиной этого процесса является время. А вот при правильной шоковой заморозке наоборот, большинство полезных веществ остается в плодах.

4. Продукты с вышедшим сроком годности не пригодны для употребления


Не все так просто с просроченными продуктами, оказывается. /Фото: musorish.ru

Товары с истекшим сроком годности могут стать причиной отравлений или других не менее неприятных последствий для организма. Однако если продукт простоял в холодильнике еще денек после окончания конечной даты, не стоит сразу выбрасывать его на помойку, ведь совсем не факт, что он испортился.

Все дело в том, что производители практически всегда применяют практику снижения сроков годности своего продукта по сравнению с реальной - зачастую для перестраховки. К тому же некоторые продовольственные товары, такие как белый шлифованный рис, вино или мёд, вообще входят в список тех, которые в принципе не испортятся при правильном хранении, однако же и на них можно найти дату конечной реализации. Все дело в правилах, ведь производитель обязан проставить сроки.

