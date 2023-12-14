Изумительные примеры древнего строительства

Глядя на небоскрёбы и дамбы, мы видим в них апофеоз человеческой инженерии, довольствуясь тем фактом, что можем построить всё, что захотим. Однако часто забываем про технологические чудеса древней истории — сооружения и храмы, которые, казалось, не могли построить примитивные культуры.



Тем не менее, древняя история может нас удивить некоторыми впечатляющими сооружениями. И в доказательство этого перед вами — десять малоизвестных примеров поразительного древнего строительства.



10. Пуэбло-Бонито (Pueblo Bonito), США

9. Чатал-Хююк (Catalhoyuk), Турция

8. Локмарьаке (Locmariaquer), Франция

7. Колоссы Мемнона (Colossi Of Memnon), Египет

6. Помпеева колонна (Pompey’s Pillar), Египет

5. Дольмен Менга, или Куэва-де-Менга (Dolmen Of Menga), Испания

4. Киригуа (Quirigua), Гватемала

3. Дур-Шаррукин (Dur Sharrukin), Ирак

2. Хаджар-Ким (Hagar Qim), Мальта

1. Тиуанако (Tiwanaku), Боливия