Лица российской истории в цвете

Ольга Ширнина — самоучка и художник-колорист. В сети ее ник Klimbim. Ее знают благодаря невероятному таланту и кропотливой работе, которые превращают далекие фигуры на исторических черно-белых фотографиях в оживших людей. Ольга часто выбирает фотографии, на которых оживает история России: от портретов последней императорской семьи до смелых советских женщин-снайперов на Второй мировой войне.









Художница может часами решать, какой выбрать цвет для той или иной фотографии. «Когда я раскрашиваю военную форму, я обязательно ищу информацию или спрашиваю специалистов. Я вовсе не свободна в выборе цветов. Когда я работаю над платьем 1890-х годов, я смотрю, какие цвета были модны в то время. Если же у меня нет ограничений, я играю с цветом, ища лучшую комбинацию».



«Мне интересна история России, полная драматических и катастрофических событий, которые повлияли на историю как страны, так и всего мира. Иногда одна фотография может рассказать больше, чем тысяча слов. Я буду очень рада, если люди узнают о России что-то новое благодаря колоризации».









Графиня Елизавета Александровна Шереметева на костюмированном балу 1903 года.







Советский композитор Сергей Прокофьев.







Петр Аркадьевич Столыпин, 1908 год.







Великая княжна Ольга, первенец Николая II.

Владимир Ленин и Надежда Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой, Горки, 1922 год.Алексей Николаевич Романов — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребенок и единственный сын Николая II и Александры Федоровны.Надежда Аллилуева, вторая жена Сталина.Владимир и Елена Набоковы — родители писателя Владимира Набокова.Александр Федорович Керенский, государственный и политический деятель.Хрущев в Казахстане, 1964 год.Композитор Михаил Иванович Глинка, 1856 год.Балерина Матильда Феликсовна Кшесинская.Лев Толстой.Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, 1905-1910 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)