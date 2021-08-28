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Лица российской истории в цвете

Ольга Ширнина — самоучка и художник-колорист. В сети ее ник Klimbim. Ее знают благодаря невероятному таланту и кропотливой работе, которые превращают далекие фигуры на исторических черно-белых фотографиях в оживших людей. Ольга часто выбирает фотографии, на которых оживает история России: от портретов последней императорской семьи до смелых советских женщин-снайперов на Второй мировой войне.

Лица российской истории в цвете


Художница может часами решать, какой выбрать цвет для той или иной фотографии. «Когда я раскрашиваю военную форму, я обязательно ищу информацию или спрашиваю специалистов. Я вовсе не свободна в выборе цветов. Когда я работаю над платьем 1890-х годов, я смотрю, какие цвета были модны в то время. Если же у меня нет ограничений, я играю с цветом, ища лучшую комбинацию».

«Мне интересна история России, полная драматических и катастрофических событий, которые повлияли на историю как страны, так и всего мира. Иногда одна фотография может рассказать больше, чем тысяча слов. Я буду очень рада, если люди узнают о России что-то новое благодаря колоризации».

Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Графиня Елизавета Александровна Шереметева на костюмированном балу 1903 года.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Советский композитор Сергей Прокофьев.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Петр Аркадьевич Столыпин, 1908 год.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Великая княжна Ольга, первенец Николая II.


Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Владимир Ленин и Надежда Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой, Горки, 1922 год.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Алексей Николаевич Романов — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребенок и единственный сын Николая II и Александры Федоровны.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Надежда Аллилуева, вторая жена Сталина.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Владимир и Елена Набоковы — родители писателя Владимира Набокова.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Александр Федорович Керенский, государственный и политический деятель.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Хрущев в Казахстане, 1964 год.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Композитор Михаил Иванович Глинка, 1856 год.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Балерина Матильда Феликсовна Кшесинская.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Лев Толстой.
Лица российской истории в цвете

Лица российской истории в цвете
Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, 1905-1910 год.

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