NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Сейчас все очень увлечены темой полетов в космос и изучения Вселенной. NASA решило поддержать этот интерес и выпустило серию ретро-плакатов о том, какими бы были космические путешествия, если бы у нас были технологии для этого.







Эти плакаты являются некой рекламой. Они рекламируют туры на другие планеты.

Эти постеры легли в основу календаря на 2016 год. Название календаря: “Видение будущего”.Кроме всего прочего, плакаты являются частью праздника. NASA празднует открытие в обсерватории Кеплера нескольких планет.На этих планетах и их спутниках теоретически может существовать жизнь. И именно эти небесные тела изображены на плакатах.Плакаты сделаны в стиле 20–40-х годов прошлого века. Каждый постер описывает туристические достоинства открытых небесных тел.Еще одна цель – вдохновлять будущих космических путешественников.Работники NASA надеются, что таким образом смогут вдохновить будущих ученых на первые шаги в изучении космоса и в дальнейшем , кто знает, может именно они и станут первопроходцами в космических путешествиях.Европа — шестой спутник Юпитера. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин.51 Пегаса b — первая экзопланета, обнаруженная у звезды главной последовательности 51 Пегаса.Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)