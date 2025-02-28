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NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Сейчас все очень увлечены темой полетов в космос и изучения Вселенной. NASA решило поддержать этот интерес и выпустило серию ретро-плакатов о том, какими бы были космические путешествия, если бы у нас были технологии для этого.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Эти плакаты являются некой рекламой. Они рекламируют туры на другие планеты.



NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Эти постеры легли в основу календаря на 2016 год. Название календаря: “Видение будущего”.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Кроме всего прочего, плакаты являются частью праздника. NASA празднует открытие в обсерватории Кеплера нескольких планет.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

На этих планетах и их спутниках теоретически может существовать жизнь. И именно эти небесные тела изображены на плакатах.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Плакаты сделаны в стиле 20–40-х годов прошлого века. Каждый постер описывает туристические достоинства открытых небесных тел.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Еще одна цель – вдохновлять будущих космических путешественников.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Работники NASA надеются, что таким образом смогут вдохновить будущих ученых на первые шаги в изучении космоса и в дальнейшем, кто знает, может именно они и станут первопроходцами в космических путешествиях.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Европа — шестой спутник Юпитера. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

51 Пегаса b — первая экзопланета, обнаруженная у звезды главной последовательности 51 Пегаса.

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна.

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