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Чудеса Великобритании под землей

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.

Чудеса Великобритании под землей

Чудеса Великобритании под землей

Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.



Чудеса Великобритании под землей

Подземное озеро на руднике в Уэльсе.

Чудеса Великобритании под землей

Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.

Чудеса Великобритании под землей

Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.

Чудеса Великобритании под землей

«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»

Чудеса Великобритании под землей

Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.

Чудеса Великобритании под землей

Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей, если вы долго не возвращаетесь на поверхность.

Чудеса Великобритании под землей

Впечатляющая шахта.

Чудеса Великобритании под землей

Опасный спуск в пещеру.

Чудеса Великобритании под землей

Подземные монстры.

Чудеса Великобритании под землей

Чудеса Великобритании под землей

Еще один опасный спуск.

Чудеса Великобритании под землей

Пещера с квасцовым камнем и ручьем.

Чудеса Великобритании под землей

Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.

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