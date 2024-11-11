Чудеса Великобритании под землей

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.











Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.

Подземное озеро на руднике в Уэльсе.Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей , если вы долго не возвращаетесь на поверхность.Впечатляющая шахта.Опасный спуск в пещеру.Подземные монстры.Еще один опасный спуск Пещера с квасцовым камнем и ручьем.Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)