Как правильно хранить фрукты и ягоды дома

Для того, чтобы фрукты не теряли свои вкусовые и полезные свойства, существует несколько простых правил. Разделяем продукты на типы и оставляем на хранение при комфортной температуре.





Фрукты — одни из продуктов, которые мы покупаем в любое время года. С первого взгляда может показаться, что нет ничего проще их хранения. Холодильник, корзины, пакеты, контейнеры — в квартире или на даче мы можем найти любую посуду, в которую просто поместим купленные или собранные фрукты. Но замечали ли вы, что срок хранения бананов отличается от яблочного, клубника оказывается гораздо более привередливой, чем другие ягоды, а авокадо может так и не созреть? Относиться к условиям хранения следует крайне внимательно: есть несколько принципов, которые помогут сохранить фрукты дольше, а главное — не растерять их полезные свойства и вкусовые качества.





Делим фрукты на два типа

Существует два типа фруктов, которые не стоит смешивать вместе: климактерические плоды (созревают и после сбора) — банан, манго, авокадо. И неклимактерические (перестают созревать при сборе) — апельсин, вишня, виноград, лимон.

Если фрукт был выращен в тропиках, то, естественно, ему не понравится холод. Банан, личи, гранат, манго, дыня, ананас, кокос, гуава, папайя, грейпфрут — все эту фрукты правильнее хранить в вазе или любой другой открытой посуде.

Дайте некоторым фруктам созреть

Арбуз и виноград лучше хранить отдельно — при совместном «проживании» они будут портиться гораздо быстрее.Есть фрукты, которые предпочитают холод и будут сохранны гораздо дольше в холодильнике. К ним относятся груши, ягоды, апельсины. Некоторые советуют хранить в холодильнике и яблоки, но правильнее поместить их в помещение с повышенной влажностью, тогда они не будут терять воду и, соответственно, становиться морщинистыми. Хранить фрукты нужно на нижних полках или же в специальном отсеке.

Существуют фрукты, которым можем быть комфортно как при низких, так и при средних или теплых температурах. Если мы говорим о хранении авокадо, то лучше действовать следующим образом: после покупки оставить его при комнатной температуре до момента созревания (при условии, что вы купили не совсем спелый авокадо) и только после убрать на хранение в холодильник до готовки. То же можно сказать и об абрикосах, киви, персиках, груше. Обращайте внимание и на то, где вы храните фрукты для созревания: лучше это делать в бумажных пакетах или мешках, они поглощают флагу и предотвращают гниение фруктов.

Клубника, черника и малина достаточно хрупкие, поэтому если они начинают выделять сок, то успейте отобрать их до окончательного заплесневения. Тогда вы сможете сделать из них варенье или щербет. Если вы хотите заморозить ягоды (вишня, малина, клубника, черника) в морозильной камере, то не следует их заранее мыть, иначе при дальнейшей разморозке они потеряют свежий вид.



То же касается и фруктов с косточками: если вы сразу же положите их в холодильник, не дождавшись созревания, то они станут водянистыми и потеряют свой вкус. А если положите в холодильник уже после, то сможете сохранить фрукты свежими на несколько дней. Поскольку холод — не самая привычная для фруктов среда обитания, то перед тем как подавать их к столу, достаньте и оставьте плоды на некоторое время при комнатной температуре для лучшего вкуса.





Обращайте внимание на количество этилена, который выделяют фрукты

Определить, хранить ли фрукты в холодильнике или нет — это лишь половина дела. Некоторые фрукты необходимо хранить отдельно друг от друга вне зависимости от уровня температуры. Дело в том, что природный газ этилен, который выделяют одни фрукты, может ускорить процесс созревания других. В некоторых ситуациях это может быть полезно, но не всегда. Некоторые фрукты могут сгнить быстрее из-за раннего созревания. Поэтому следует отделять фрукты с высоким содержанием этилена от продуктов с более низким. Больше всего этилена содержат яблоки, груши, косточковые фрукты, бананы.

Не оставляйте начатые фрукты и ягоды

Старайтесь не оставлять уже начатые фрукты, но если это все же произошло, плотно запакуйте их. Минимальный контакт с воздухом поможет сохранить свежесть и сочность на некоторое время. Оставлять такие плоды при комнатной температуре более двух часов нельзя, иначе это способствует росту пищевых патогенов (микроорганизмов). Поэтому важно охлаждать уже начатые фрукты и убирать в холодильник. Но не забывайте, что и пониженные температуры не обеспечат таким фруктам долгое, а главное качественное хранение.







И еще несколько важных советов, которые помогут вам сохранить фрукты и ягоды свежими: Не мойте фрукты сразу же, как принесли их домой. Из-за лишней влаги процесс гниения начнется гораздо быстрее.



Для хранения используйте просторные вазы, корзины или контейнеры. Если вы плотно заполните посуду, то сэкономите место, но лишите воздух возможности свободно циркулировать. Это спровоцирует быструю порчу продуктов.



Как только вы увидите, что хотя бы один фрукт начал гнить, обязательно переберите всю упаковку. Даже один плод может привести к быстрому появлению плесени, которая распространяется очень быстро.



Сортируйте фрукты и овощи. Да, положить продукты в общий контейнер гораздо проще, но при смешивании они быстрее испортятся, а вкус и качество заметно ухудшатся.