Вещи, которым не место в вашей гостиной

Дизайнеры рассказали, какие вещи не стоит держать в главной комнате отдыха.







Гостиная — первая комната, которую видят ваши гости и в которой вы проводите большую часть времени. Позаботьтесь, чтобы там не оказалось непредназначенных для этой комнаты предметов. Проверить уместность вещей вы легко можете при помощи представленной ниже подборки.



Детские игрушки

Клетки для домашних животных

Кресло-реклайнер

Маленький коврик

Дорогостоящие ковры

Потолочный вентилятор

Барная тележка

Рабочие принадлежности

Мы понимаем, что тяжело держать игрушки малыша в собранном виде, когда он постоянно нуждается в активных играх. Попробуйте изначально держать игрушки в гардеробной, спальне или игровой комнате. Спокойное пространство гостиной, через которую проходят все члены вашей семьи, не должно быть засорено такими мелочами.Как правило, клетки ваших пушистых любимцев большие и неэстетичные, из-за чего никак не вписываются в интерьер гостиной. Если вы нуждаетесь в постоянном зрительном контакте со своим питомцем, определите его клетку в более укромную комнату и проводите больше времени именно там.Безусловно, эти кресла удобные и помогут вам расслабиться в комнате для отдыха в полной мере. Однако они плохо сочетаются с любым стилем комнаты, а за счет размеров кресел их невозможно разместить в гостиной так, чтобы каждый раз не спотыкаться, проходя мимо. Дизайнер Зои Фельдман объяснила, почему нужно отказаться от выбора в пользу этого кресла: «Если кто-то тонет в большом и уютном кресле, ему становится трудно общаться в групповой обстановке. Я оставила бы эти кресла для более семейной комнаты».Большое количество маленьких ковриков в гостиной может создать ощущение неоднородности и непропорциональности интерьера. Постарайтесь уменьшить их численность: ковер правильного размера поможет создать единое пространство, при этом зрительно не перегружая его.Спасти ситуацию может только выбор одинаковых маленьких ковриков, которые создадут целостный вид комнаты за счет зрительного эффекта, но помните: все индивидуально.Ковры с высоким ценником не всегда становятся удачным выбором для гостиной. Дизайнер Энн Хэммет посоветовала обратить внимание на ковры из шерсти или сизаля: в частности, сизаль придает ковру правильную текстуру и помогает избежать следов грязи и пятен.Вентиляторам такого типа самое место в спальных комнатах, но никак не в гостиной. Вместо потолочного вентилятора лучше присмотреться к компактному светильнику или даже декоративному бра (но отталкивайтесь от того, позволяет ли его разместить пространство вашей гостиной).По словам дизайнера Рейчел Литтл, во время проектирования гостиной вместо барной тележки стоит выбрать небольшой шкаф, сервант или комод. Барная тележка действительно создает непринужденную атмосферу, но не совсем ту, которая должна царить в комнате отдыха. Чтобы не придать гостиной лишний пафос, отдайте предпочтение более спокойной на вид мебели.Даже если вы работаете из дома большую часть времени, важно не превращать зону отдыха в рабочую. Гостиная должна быть вашим своеобразным убежищем, где вы набираетесь сил перед работой или даете себе возможность развлечься. Рабочие принадлежности могут отвлекать вас от полноценного отдыха и мешать эмоциональному расслаблению. Именно поэтому компьютер и рабочие документы лучше перенести в другое помещение, например, в личный кабинет.