10 древнейших городов мира, привлекающих мощной энергетикой и живописными руинами







1. Древний город Ангкор – столица Кхмерской империи (Камбоджа)

Храм Ангкор-Ват – один из самых масштабных религиозных памятников мира (Ангкор, Камбоджа).

Храм Байон поражает каменными ликами, «настроение» которых зависит от того, как падают лучи солнца (Ангкор, Камбоджа).

Та Прум – буддийский монастырь, покрытый корнями многовековых деревьев (Ангкор, Камбоджа). | Фото: loveyouplanet.com.

2. Теотиуакан – древний город Цивилизации ацтеков (Мексика)

Теотиуакан – руины древнего города западного полушария, где до сих пор можно ощутить неземную силу и энергию мезоамериканских цивилизаций (Мексика).

Храм солнца и Храм «Пернатого змея» Кетцалькоатля, возле которого собираются толпы туристов в период весеннего и осеннего солнцестояний (Теотиуакан, Мексика).

3. Петра – столица древнего Набатейского царства (Иордания)

Петра – сокровищница древнего мира, скрывающаяся за непроницаемым барьером красно-розовых скалистых гор (Иордания). | Фото: planetofhotels.com.

Рядом со скальным городом Петра сохранился древнеримский амфитеатр (Иордания).

4. Мачу-Пикчу – «потерянный город инков» (Перу)

Мачу-Пикчу - таинственный город инков, просуществовавший всего одно столетие (Перу). | Фото: explorebyyourself.com.

Мачу-Пикчу – «город в небесах», который идеально вписывается в горный ландшафт (Перу).

5. Хампи (Виджаянагара) – столица Виджаянагарской империи (Индия)

Один из храмов Виджаянагары – столицы великой индуистской Виджаянагарской империи (Индия). | Фото: dergachev-va.livejournal.com.

В Виджаянагаре сохранилось множество светских структур с элементами исламского стиля (Индия).

Павильоны и храмы построены настолько основательно, что они простоят еще тысячу лет (Индия).

6. Паган – город двух тысяч храмов (Мьянма/Бирма)

Паган – древний город, пропитанный мощной духовной энергетикой, исходящей от стен храмов и огромным количеством скульптур Будды (Бирма).

Сохранившиеся пагоды и храмы Пагана, являются памятниками мирового зодчества (пагода Швезигон, Храм Ананда).

7. Сукхотай – столица древнего царства (Таиланд)

Сукхотай – уникальный памятник мастерства древних зодчих (Таиланд).

Храмы и статуи Сукхотая, созданные в XIII веке, – главные культурные ценности Таиланда.

8. Персеполь – удивительный город древней Персии (Иран)

Древний город Персеполь – колыбель персидской цивилизации (Иран).

Монументальная арка с ассирийскими быками, которую называли «Воротами всех народов» расположена у входа в древний город Персеполь (Иран).

9. Древний город Помпеи (Италия)

Грозный Везувий на долгие 1700 лет похоронил под толстым слоем пепла цветущий город Помпеи (Италия). | Фото: goaravetisyan.ru.

Руины древнеримского города Помпеи, история и развитие которого прервало извержение вулкана Везувий (Италия). | Фото: russo-turista.com.

Спустя почти 2 тысячелетия люди могут прогуляться по мощенным улицам и увидеть собственными глазами остатки былой красоты Помпей (Италия).

10. Древнейший город Европы – Аргос (Греция)

Древнегреческая крепость Лариса в старейшем городе Европы – Аргосе.