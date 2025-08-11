10 древнейших городов мира, привлекающих мощной энергетикой и живописными руинами

Не всем городам мира выпала честь стать пунктом притяжения на многие сотни, а то и на тысячи лет. Некоторые древнейшие города нашей планеты не затерялись в веках несмотря на богатую событиями историю, капризы природы и безжалостное время. Сегодня мы поговорим о 10 уникальных городах, которые привлекают современных туристов, мощной энергетикой и особой атмосферой.
1. Древний город Ангкор – столица Кхмерской империи (Камбоджа)
Храм Ангкор-Ват – один из самых масштабных религиозных памятников мира (Ангкор, Камбоджа).
Ангкор – древнейший город мира, где к началу IX века уже проживало около миллиона человек, сохранил уникальные памятники архитектуры, от которых захватывает дух даже у бывалых путешественников. В период расцвета он был столицей Кхмерской империи, один из правителей которой возомнил себя «Вселенским монархом» и «Богом-царем», что выражалось в стремлении построить как можно больше потрясающих храмов. Несмотря на то, что государство просуществовало до XV столетия (до сих пор неизвестна причина того, почему красивейший город покинули жители), после раскопок было обнаружено около сотни уникальнейших культовых сооружений, где сохранились удивительные скульптуры, барельефы и причудливые формы самих сооружений с богато задекорированными фасадами.
Храм Байон поражает каменными ликами, «настроение» которых зависит от того, как падают лучи солнца (Ангкор, Камбоджа).
Та Прум – буддийский монастырь, покрытый корнями многовековых деревьев (Ангкор, Камбоджа). | Фото: loveyouplanet.com.
Популярные достопримечательности: Ангкор-Ват — главный храмовый комплекс, построенный королем Сурьяварманом II в XII веке; Байон — храм с объемными одинаковыми лицами, вырезанными на башнях/колоннах и барельефами на стенах; Храм Бапуон, олицетворяющий священную гору Меру; Храм Та Прум, где переплелись архитектурные шедевры с корнями могучих деревьев и многие другие.
2. Теотиуакан – древний город Цивилизации ацтеков (Мексика)
Теотиуакан – руины древнего города западного полушария, где до сих пор можно ощутить неземную силу и энергию мезоамериканских цивилизаций (Мексика).
Храм солнца и Храм «Пернатого змея» Кетцалькоатля, возле которого собираются толпы туристов в период весеннего и осеннего солнцестояний (Теотиуакан, Мексика).
Теотиуакан («место, где родились боги» или «город богов») – это город, точный возраст которого до сих пор не удалось определить (ориентировочно более 2 тысяч лет). Известна лишь примерная дата превращения его в руины – это VII век нашей эры. Учитывая почтенный возраст, даже удивительно, что к нашему времени неплохо сохранилось несколько пирамид. Самые величественные из них – пирамиды Солнца и Луны, руины некогда впечатляющих дворцов, а также городская планировка с остатками геометрически правильных улиц и площадей.
Основные достопримечательности: Дорога Мертвых, Храм «Пернатого змея» Кетцалькоатля, Пирамиды Солнца и Луны, Музей, стадион для игры в мяч.
3. Петра – столица древнего Набатейского царства (Иордания)
Петра – сокровищница древнего мира, скрывающаяся за непроницаемым барьером красно-розовых скалистых гор (Иордания). | Фото: planetofhotels.com.
Рядом со скальным городом Петра сохранился древнеримский амфитеатр (Иордания).
В IV веке до нашей эры в стратегически важном районе современной Иордании древние зодчие начали вырубать в красных скалах редкого песчаника величественный город, который должен был стать столицей богатейшего в те времена Набатейского царства. Мощные землетрясения, время, ветер, вода и мародеры на протяжении многих веков разоряли удивительной красоты скальный город, который возводился с использованием секретных технологий, их тайну до сих не разгадали ученые. К счастью, старинные шедевры не удалось разорить окончательно, что позволяет миллионам туристов наслаждаться величием уникальных храмов, монастырей и гробниц.
Что можно увидеть по пути в Петру: Каньон реки Сик, знаменитый храм Эль-Хазне, римский амфитеатр на 7 тыс. зрителей, каменную лестницу, ведущую к скальному монастырю на вершине утеса (правда, придется преодолеть 800 ступенек).
4. Мачу-Пикчу – «потерянный город инков» (Перу)
Мачу-Пикчу - таинственный город инков, просуществовавший всего одно столетие (Перу). | Фото: explorebyyourself.com.
Самым загадочным городом, сохранившимся на территории Южной Америки, является Мачу-Пикчу (на языке кечуа означает Старая Гора)– «потерянный город инков», который основали в середине XV века. Спустя всего столетие, горный населенный пункт прекратил свое существование, поскольку его покинули все жители. Доподлинно неизвестна причина исчезновения людей из процветающего города, где культуре и наукам уделялось особое внимание (об этом свидетельствуют остатки обсерваторий и школ). Учитывая его местоположение (в горах на высоте 2,45 тыс. метров над уровнем моря), его пустующие улицы не захватили испанские колонизаторы, что обеспечило неплохую сохранность памятников архитектуры, а их там было немало. Руины оказались настолько ценными, что Мачу-Пикчу внесли в список Новых Семи чудес света.
Мачу-Пикчу – «город в небесах», который идеально вписывается в горный ландшафт (Перу).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что к «Городу среди облаков», так еще называют Мачу-Пикчу, лучше идти пешком в окружении захватывающего пейзажа, наблюдая за тем как молниеносно меняются климатические зоны и природа вместе с ними. Заодно можно пройтись по Инка-трейл — самой известной тропе инков во всей Южной Америке, которая приведет и древним руинам, и на вершины Уайна-Пикчу и Мачу-Пикчу, откуда открываются умопомрачительные виды на окрестности и сам древний город.
5. Хампи (Виджаянагара) – столица Виджаянагарской империи (Индия)
Один из храмов Виджаянагары – столицы великой индуистской Виджаянагарской империи (Индия). | Фото: dergachev-va.livejournal.com.
В Виджаянагаре сохранилось множество светских структур с элементами исламского стиля (Индия).
Виджаянагара – столица процветающей империи, которая в Средневековье насчитывала около 40 миллионов человек. На данный момент этот древний город давно заброшен, хотя в свое время он являлся культурным и экономическим центром всей Южной Индии. Это объясняет наличие величественных храмов, украшенных искусной резьбой, огромных статуй божеств, акведуков, инновационной (по тем временам) гидротехнической системы, конюшен, больше напоминающих замковый комплекс и остатков царского дворца.
Павильоны и храмы построены настолько основательно, что они простоят еще тысячу лет (Индия).
Археологические достопримечательности: Действующий храм Вирупакши, Храм Виттала, Храм Ачьютарая, Храм Васантхамантапа, Дворец лотоса, Кальянамантапа (зал бракосочетания), Раягопура (башня), Гора Матанга с захватывающими видами.
6. Паган – город двух тысяч храмов (Мьянма/Бирма)
Паган – древний город, пропитанный мощной духовной энергетикой, исходящей от стен храмов и огромным количеством скульптур Будды (Бирма).
Изначально Паган, основанный в 841 году, был крепостью, но, когда были организованы торговые пути вдоль Иравади, Мьянма (теперь Бирма) превратилась в процветающее государство, что поспособствовало культурному развитию страны. Именно в тот период небольшая крепость Паган, превратившаяся в столицу одного из крупнейших государств Юго-Восточной Азии, могла похвастаться роскошными дворцами и 30 тыс. пагод и храмов. На данный момент сохранилось только около двух тысяч храмовых объектов. Ни дворцов, ни светских сооружений не осталось, разрушению поспособствовали войны, землетрясения и климатические условия.
Сохранившиеся пагоды и храмы Пагана, являются памятниками мирового зодчества (пагода Швезигон, Храм Ананда).
Справка: На 40 кв. км площади бывшей столицы некогда могущественного государства сохранилось множество храмов, среди которых обязательно нужно посетить Храм Ананда, позолоченную пагоду Швезигон, Храм Дамаянджи, Пагоду Швесандо, храм Манухи, Храм Табьиннью.
7. Сукхотай – столица древнего царства (Таиланд)
Сукхотай – уникальный памятник мастерства древних зодчих (Таиланд).
Сукхотай – столица древнего царства, стала основой экономики и культуры современного Таиланда. Несмотря на то, что город уже давно перестал быть центром государства, он хранит древние ценности в виде уникальных архитектурных объектов, входящих в состав археологического парка, организованного на территории старого города. Древние храмы и впечатляющие по сей день своим величием руины внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храмы и статуи Сукхотая, созданные в XIII веке, – главные культурные ценности Таиланда.
Интересные места Сукхотая, которые следует посетить: Храм Ват Махатхат, Храм Ват Си Чум (где сохранилась 15-метровая статуя Будды), святилища Ват Са Сри, Ват Хана Сонгхрам, памятник Рамкамхенга Великого, Храм Ват Чанг Лом, Храм Ват Пхра Пхай Луанг.
8. Персеполь – удивительный город древней Персии (Иран)
Древний город Персеполь – колыбель персидской цивилизации (Иран).
Основанный в 560 году до нашей эры город Персеполь должен был стать не только столицей Персии, которую тогда возглавлял Дарий I, выдающийся военачальник и царь объединенных земель мечтал превратить его центр мира. Учитывая амбициозные планы, неудивительно, что к его обустройству приступили со всей ответственностью и рвением. Для начала создали гигантскую платформу (140 тыс. кв. м) из камня и уже на ней возводили масштабные храмы, роскошные дворцы, жилые кварталы, обнесенные высокими стенами (высота 10 м, ширина 5 м), провели даже водопровод и создали разветвленную систему подземных коммуникаций. Стоит отметить, что к строительству совсем не привлекали рабов, все работы выполняли вольнонаемные рабочие.
Монументальная арка с ассирийскими быками, которую называли «Воротами всех народов» расположена у входа в древний город Персеполь (Иран).
Учитывая, что город подвергался постоянным нападкам, ставшие причиной значительных разрушений, неудивительно, что до наших дней сохранилась лишь малая толика былого величия. Тем не менее современным туристам есть, на что посмотреть и чем восхищаться. Чего только стоят руины главного дворца Трипилон, нескольких храмов, масштабного дворца Ападана Дария с 72 колоннами и барельефами, которые можно исследовать, забыв о времени.
9. Древний город Помпеи (Италия)
Грозный Везувий на долгие 1700 лет похоронил под толстым слоем пепла цветущий город Помпеи (Италия). | Фото: goaravetisyan.ru.
Руины древнеримского города Помпеи, история и развитие которого прервало извержение вулкана Везувий (Италия). | Фото: russo-turista.com.
Мало кто на планете не слышал о трагедии, произошедшей на заре нашей эры, точнее сказать в 79 году, когда грозный Везувий уничтожил несколько населенных пунктов и город Помпеи, в том числе. В считанные часы толстый слой пепла похоронил все живое в округе, включая, архитектурные памятники на долгие 1,7 тыс. лет, которые неплохо сохранились благодаря такому страшному «покрывалу».
Спустя почти 2 тысячелетия люди могут прогуляться по мощенным улицам и увидеть собственными глазами остатки былой красоты Помпей (Италия).
Сегодня Помпеи — это археологический музей под открытым небом, где можно прогуляться по древним улочкам, увидеть, остатки былого величия храмов, амфитеатров, роскошных особняков богатых семей, пекарен и термополий (трактиры) гидротехнической системы с акведуком, терм (античные бани), городских укреплений и конечно же, мощь виновника трагедии – Везувия.
10. Древнейший город Европы – Аргос (Греция)
Древнегреческая крепость Лариса в старейшем городе Европы – Аргосе.
Древних построек почти не осталось, нужно делать скидку на более чем почтенный возраст, тем не менее желающие могут посетить руины древнейшей крепости мира, застывшей в веках на вершине скалистого холма, с прекрасным названием Ла́риса (согласно мифам Ла́риса (пер. с лат. «чайка») – это фессалийская (аргосская) нимфа, внучка Посейдона и сестра Кирены). Также можно увидеть остатки античных акрополей, расположенных на соседних холмах– Аспис (Аспидос) и Ла́риса. Достопримечательности не охраняются, они в свободном доступе, так что те, кто мечтает прикоснуться к колыбели мира могут отправляться в Грецию.
