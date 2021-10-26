Как викинги основали европейские династии, и кем на самом деле был Рюрик

Викинги - суровые мореходы и воины.

Потомки бога: Инглинги

Суровые северные воины стали основателями множества европейских династий./Фото: nevsepic.com.ua

К. У. Ларссон, «Жертвоприношение в середине зимы». Сцена из «Саги об Инглингах».

Собиратели земель: Кнютлинги

Кнуд Великий и его придворные./Фото: upload.wikimedia.org

От провинции до государства: Нормандская династия

Битва при Гастингсе. Фрагмент гобелена из Байё.

Гости с севера: Рюриковичи

Рюрик в представлении средневековых иллюстраторов./Фото: s3.amazonaws.com