Как викинги основали европейские династии, и кем на самом деле был Рюрик

Викинги - суровые мореходы и воины.
Эти опытные мореходы и суровые воины на протяжении почти четырех веков держали в страхе всю Европу. Их корабли причаливали к берегам Северной Америки и Африки, византийские императоры охотно брали их на службу, а арабские ученые описывали их в своих трудах. Именно викинги дали название знаменитому пути «из варяг в греки» и области Нормандия. Викинги, они же норманны – «люди севера», оставили свои следы не только на картах. Они также основали несколько правящих династий, сыгравших далеко не последнюю роль в общеевропейской истории.
Потомки бога: Инглинги
Об этой династии скандинавских конунгов (то есть верховных правителей, королей) повествуют сразу несколько крупных литературных памятников: их истории посвящена «Сага об Инглингах», написанная легендарным исландским скальдом Снорри Стурлусоном, фигурируют они и в древнеанглийском эпосе «Беовульф», а отдельные представители рода являются героями «Саги об исландцах». История здесь плотно переплетается с мифом, и наряду с первыми историческими правителями Швеции и Норвегии фигурируют полностью мифологические персонажи. Так, основателем династии считался бог плодородия Фрейр (слово Инглинги означает потомки Ингви – таково было еще одно имя этого божества), а некоторые ее представители наделялись сверхъестественными способностями: считалось, например, что Даг Мудрый понимал птичий язык.
Суровые северные воины стали основателями множества европейских династий./Фото: nevsepic.com.ua
История Инглингов неразрывно связана с Уппсалой, древней столицей, культурным и политическим центром Скандинавии. Даже в IX веке, когда королевская резиденция давно переместилась в другое место, верховного правителя по-прежнему называли «конунгом Уппсалы». По легенде, которую приводят несколько средневековых хронистов, здесь когда-то стоял «золотой храм», посвященный главным скандинавским богам – Одину, Тору и Фрейру, основателю династии; здесь же проводились главные языческие празднества, иногда сопровождавшиеся человеческими жертвоприношениями.
К. У. Ларссон, «Жертвоприношение в середине зимы». Сцена из «Саги об Инглингах».
Если появление Инглингов на исторической сцене можно датировать лишь приблизительно (уместно говорить о рубеже I века до н. э. и I века н. э.), то последний ее представитель, Харальд Прекрасноволосый, первый король Норвегии, умер около 933 года. Он стал основателем королевской династии Хорфагеров, правившей страной вплоть до XIV века. Харальд прославился не только объединением Норвегии, но и многочисленным потомством: у него было семь жен и почти два десятка сыновей, причем минимум четверо из них стали королями или конунгами – как, скажем, Эйрик Кровавая Секира, успевший побыть не только норвежским конунгом, но и королем Нортумбрии.
Собиратели земель: Кнютлинги
О происхождении Кнютлингов (иначе Кнутлингов или дома Горма) известно немного (по одной из версий, этот род восходит к легендарному датскому конунгу Рагнару Лодброку – кстати, представителю династии Инглингов, о которых рассказывалось выше). Династия была названа по первому достоверно известному ее представителю – Кнуду I Хардекнуду (чье прозвище означает Жестокий). Кнуд и его сын Горм (впоследствии названный Старым) путем последовательного объединения земель добились объединения Дании в единое целое, а при его внуке Харальде Синезубом страна официально приняла христианство. Кстати, сам Харальд за свои заслуги был канонизирован католической церковью.
Кнуд Великий и его придворные./Фото: upload.wikimedia.org
Сын Харальда – Свен Вилобородый – правил не только Данией и Норвегией, но стал также королем Англии, захватив значительную часть страны. Сын Свена, Кнуд Великий, также объединил под своей властью все три страны, и, несмотря на достаточно жесткое правление, остался в истории как мудрый и умелый король. Именно он заложил основы территориального устройства Англии, разделив страну на четыре области (по примеру родной Дании), и упорядочил английское законодательство. Современники могли упрекнуть его разве что в двоеженстве – ради подтверждения прав на английский престол он (уже будучи женатым) взял в жены вдову свергнутого его отцом Этельреда II. Сыновьям Кнуда сохранить наследство отца оказалось не по силам: собранная по частям империя, объединявшая большую часть Северной Европы, распалась. Поскольку потомства они не оставили, династия Кнютлингов на этом пресеклась.
От провинции до государства: Нормандская династия
В конце IX – начале X века Франция не раз страдала от грабительских набегов викингов, доходивших до самого Парижа. В конце концов, король Карл Простоватый нашел необычное решение проблемы: он отдал одному из предводителей вторгшихся захватчиков земли в устье Сены при условии, что тот примет христианство и присягнет на ему на верность. Хрольф (или, на французский манер, Рольф) Пешеход (по легенде, из-за большого роста и веса его не выдерживала ни одна лошадь, отсюда и прозвище) согласился, был крещен под именем Роллон, а заодно и женился на дочери короля Гизеле, став первым герцогом Нормандии и основателем знаменитой Нормандской династии. Как нетрудно догадаться, провинция получила свое имя от норманнов-викингов, осевших на этих землях.
Нормандским герцогам приходилось вести активную политику: соседи вовсе не были рады появлению нового герцогства, а французские короли не оставляли мысли забрать эти земли обратно под власть короны. Наиболее известным представителем династии, без сомнения, является Вильгельм Завоеватель (впрочем, в начале своей «карьеры» носивший гораздо менее звучное прозвище – Бастард, то есть Незаконнорожденный). Так уж получилось, что у герцога Роберта Великолепного, более известного как Роберт Дьявол, оказался один-единственный сын, рожденный от наложницы.
Битва при Гастингсе. Фрагмент гобелена из Байё.
Вначале Вильгельму пришлось навести порядок в собственном герцогстве: далеко не все желали признавать его права. А в 1066 году, после того, как Эдуард Исповедник умирает бездетным, он становится претендентом на английский престол. Судьба короны решается 14 октября 1066 года в битве при Гастингсе: Гарольд Годвинсон, последний англосаксонский король Англии, погибает в сражении. Через два месяца Вильгельма коронуют в Вестминстерском аббатстве. Во время его правления будет составлена знаменитая Книга страшного суда – двухтомная перепись земельных владений в Англии, ценнейший источник информации о жизни страны в XI веке.
После смерти внука Вильгельма, Стефана Блуаского, английский трон займет династия Плантагенетов.
Гости с севера: Рюриковичи
Описанная в «Повести временных лет» история призвания варягов на княжение в Новгород на протяжении нескольких веков вызывала (и вызывает) ожесточенные споры историков, разделившихся на два лагеря – антинорманистов и приверженцев так называемой «норманнской теории». Иногда ставится под сомнение достоверность изложенных в хронике событий, но обычно предметом разбирательства служит в первую очередь национальная принадлежность Рюрика и его товарищей – Трувора и Синеуса. Кто-то считает Рюрика датским конунгом Рёриком, кто-то полагает его выходцем из одного из западнославянских племен. Как бы там ни было, даже проведенный в 2000-х годах ДНК-тест представителей династии Рюриковичей не смог дать однозначного ответа на вопрос о происхождении рода.
Рюрик в представлении средневековых иллюстраторов./Фото: s3.amazonaws.com
Рюрик стал первым зафиксированным в летописях князем древней Руси, а его многочисленные потомки (со временем род разделился на несколько ветвей) в разное время правили в Новгороде, Киеве, Тмутаракани, Чернигове, Суздале, Полоцке, Галиче, Ярославле, Москве. Только список княжеских и дворянских фамилий, происходящих от Рюрика, занял бы целую страницу. Эта династия, основанная в IX веке и просуществовавшая вплоть до XVII, сыграла огромную роль в истории России. Ее последними представителями на троне стали сын Ивана Грозного Федор Иоаннович и Василий Шуйский.
Автор: Юрий Арбузов
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