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18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотой


Актрисы, завораживающие своей красотой.

Актрисы, завораживающие своей красотой.

В Голливуде, как нигде, всегда было множество красивых женщин. Ежегодно туда стремились самые красивые девушки, а некоторые из них попадали на экраны, и их имена годами не сходили с газетных заголовков. В нашем обзоре самые красивые актрисы Голливуда 1930-х годов, которые поражают своей красотой и сегодня.

1. Грета Гарбо (Greta Garbo)


Шведская и американская актриса.

Шведская и американская актриса.

 

2. Элис Фэй (Alice Faye)


Американская актриса и певица.

Американская актриса и певица.

 

3. Элис Уайт (Alice White)


Американская актриса.

Американская актриса.

 

4. Бетт Дэвис (Bette Davis)


18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотой

«Первая леди американского кино», одна из самых известных и уважаемых актрис в истории Голливуда.

 

5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)


Американская блондинка с огненными глазами.

Американская блондинка с огненными глазами.

 

6. Клара Боу (Clara Bow)


Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.

Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.

 

7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)


Великая голливудская актриса с набором ярких и запоминающихся ролей.

Великая голливудская актриса с набором ярких и запоминающихся ролей.

 

8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)


Американская актриса и танцовщица 1930—1940-х годов, известная своими танцевальными номерами.

Американская актриса и танцовщица 1930—1940-х годов, известная своими танцевальными номерами.

 

9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)


Прекрасная актриса и танцовщица, очаровательная женщина.

Прекрасная актриса и танцовщица, очаровательная женщина.

 

10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)


Популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретательница.

Популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретательница.

 

11. Джин Харлоу (Jean Harlow)


Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.

Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.

 

12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)


Американская актриса немого и звукового кино, в 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо.

Американская актриса немого и звукового кино, в 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо.

 

13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)


Американская актриса, легенда экрана первой половины и середины ХХ века.

Американская актриса, легенда экрана первой половины и середины ХХ века.

 

14. Кей Фрэнсис (Francis Key)


Американская актриса, писатель, известна своими романами и рассказами.

Американская актриса, писатель, известна своими романами и рассказами.

 

15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)


Уникальная актриса и уникальная женщина, представившая миру множество незабываемых кинематографических образов.

Уникальная актриса и уникальная женщина, представившая миру множество незабываемых кинематографических образов.

 

16. Мирна Лой (Myrna Loy)


Солнце Голливуда. «Я была домашним ребенком с веснушками, которые вылезали каждую весну и застревали на моем лице до Рождества».

Солнце Голливуда. «Я была домашним ребенком с веснушками, которые вылезали каждую весну и застревали на моем лице до Рождества».

 

17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)


Американская актриса.

Американская актриса.

 

18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)


Английская актриса, нежная и ранимая, красивая как ангел, озаренная светом неземной трагической любви.

Английская актриса, нежная и ранимая, красивая как ангел, озаренная светом неземной трагической любви.

 

По материалу сайта vintag.es

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18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотой

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18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотойПодписаться на мой Instagram
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