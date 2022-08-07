18 шикарных голливудских актрис 1930-х годов, которые и сегодня поражают своей красотой

Актрисы, завораживающие своей красотой.

1. Грета Гарбо (Greta Garbo)

2. Элис Фэй (Alice Faye)

Американская актриса и певица.

3. Элис Уайт (Alice White)

Американская актриса.

4. Бетт Дэвис (Bette Davis)

«Первая леди американского кино», одна из самых известных и уважаемых актрис в истории Голливуда.

5. Кэрол Ломбард (Carole Lombard)

Американская блондинка с огненными глазами .

6. Клара Боу (Clara Bow)

Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.

7. Клодетт Кольбер (Claudette Colbert)

Великая голливудская актриса с набором ярких и запоминающихся ролей.

8. Элеанор Пауэлл (Eleanor Powell)

Американская актриса и танцовщица 1930—1940-х годов, известная своими танцевальными номерами .

9. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)

Прекрасная актриса и танцовщица, очаровательная женщина.

10. Хеди Ламарр (Hedy Lamarr)

Популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретательница.

11. Джин Харлоу (Jean Harlow)

Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 1930-х годов.

12. Джоан Кроуфорд (Joan Crawford)

Американская актриса немого и звукового кино, в 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо.

13. Кэтрин Хепберн (Katharine Houghton Hepburn)

Американская актриса, легенда экрана первой половины и середины ХХ века.

14. Кей Фрэнсис (Francis Key)

Американская актриса, писатель, известна своими романами и рассказами.

15. Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)

Уникальная актриса и уникальная женщина, представившая миру множество незабываемых кинематографических образов.

16. Мирна Лой (Myrna Loy)

Солнце Голливуда. «Я была домашним ребенком с веснушками, которые вылезали каждую весну и застревали на моем лице до Рождества».

17. Сильвия Сидни (Sylvia Sidney)

Американская актриса.

18. Вивьен Ли (Vivien Leigh)

Английская актриса, нежная и ранимая, красивая как ангел, озаренная светом неземной трагической любви.