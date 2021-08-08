Что посадить рядом с малиной, чтобы она не разрасталась

Разрастание малины – одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются садоводы, выращивающие данную культуру. Одним из способов приостановить «малинную экспансию» на участке является высадка определенных растений.

Малина не самый приятный сосед для других культур. Всему виной извилистое корневище с большим количеством придаточных корней, из которых со временем появляется прикорневая поросль. Пополняясь новыми отростками, малиновый куст разрастается. При этом он не только вредит другим растениям, но и не дает реализовать в полной мере собственный потенциал.



Причины разрастания малины

Щавель

Фасоль

Метлица

Как контролировать разрастание малины

Схема разрастания ежевики и малиныШирокое распространение малины за пределы выделенной для нее территории обусловлено биологическими особенностями этого вида, а конкретно, специфичностью ее размножения. Чтобы понять, как же малина разрастается по всему участку, рассмотрим динамику ее распространения по годам.На первом году жизни проклюнувшийся из семени малины сеянец обзаводится корневищем и невысоким стеблем.На втором году на побеге появляются плодовые ветви, а на корневище – несколько побегов замещения. В то же время на корнях начинают формироваться дочерние побеги. К концу сезона эти отпрыски успевают обзавестись самостоятельным корневищем, которое может давать уже собственные подземные отростки.На третий сезон плодовые веточки есть уже и у материнского, и у дочернего побега.Так, год от года малина разрастается, окружая себя все большим количеством молодых отростков. В какой-то момент материнское растение погибает, что приводит к нарушению «цепочки», однако и в отсутствие родительского побега разбитый на несколько групп малинник продолжает свое существование как ни в чем не бывало.Предотвратить агрессивное распространение малины по участку можно разными способами, например, высадить по периметру малинника растения, которые смогут конкурировать с нею за воду и питательные вещества на равных.Высадив вокруг малины щавель, вы не только перестанете ломать голову по поводу того, что же лучше всего добавить в свекольник или ботвинью, но и остановите разрастание малины. Выделяемые щавелем вещества препятствуют росту подземной части малины, тем самым предотвращая формирование прикорневых отростков.Добиться желаемого можно лишь при условии, что ширина щавелевых посадок составляет не менее 50 см. Поэтому, если вы собираетесь предотвратить распространение малины при помощи этого растения, вам придется учитывать некоторые обстоятельства.Во-первых, 50-сантиметровая полоса щавеля вдоль посадок малины уменьшит полезную площадь, которую можно было бы отвести под выращивание других культур. Во-вторых, это растение тоже имеет славу одной из самых неприхотливых и быстро разрастающихся огородных культур. Это значит, что, избавившись от одной проблемы, вы рискуете приобрести другую.Поскольку щавель одинаково успешно размножается как семенами, так и корнями, вам придется не только постоянно пропалывать посадки, избавляясь от ненужных растений, но и своевременно срезать еще не обсеменившиеся цветоносы. Не лишним будет и позаботиться о том, чтобы к щавелю не приближались птицы. Они испытывают необъяснимую любовь к семенам этого растения и, сами того не замечая, разносят их по всему участку.Некоторые дачники отмечают, что малина предпочитает «держаться подальше» от спаржевой и зерновой фасоли. Вполне вероятно, это связано с тем, что живущие на корешках фасоли клубеньковые бактерии насыщают грунт азотом, и именно азотные подкормки являются одной из самых эффективных мер по борьбе с разрастанием малины.Этот химический элемент стимулирует нарастание зеленой массы этой садовой культуры в тот момент, когда она нуждается в этом больше всего, а именно, весной, когда малина еще только проснулась после зимы и ей нужно обновиться. Азот словно бы перенаправляет силы растения, «заставляя» его тратить полученные вещества не на рост корней, а на укрепление надземной части.Обратите внимание, что фасоль предпочитает хорошо освещенные территории, поэтому если вы хотите не только ограничить рост поросли малины, но и получить богатый урожай фасоли, то лучше всего высаживать фасоль на том этапе, когда саженцы малины еще не успели вырасти до таких размеров, чтобы угнетать рост фасоли.Метлица – это однолетник с сильно развитой корневой системой, которая способна оказывать сдерживающее действие на распространение побегов малины. В любой другой ситуации метлицу можно было бы смело назвать сорняком, однако в случае с малиной использование этого растения полностью оправдано.Разрастаясь в междурядьях малинника, метлица закрывает почву, тем самым лишая корневые отростки малины солнечного света и влаги. В это же время корневая система самой метлицы перетягивает на себя все вещества, которые бы могли пойти на рост и развитие корневых ответвлений малины с последующим образованием дочерних отростков.Среди владельцев приусадебных участков метлица известна как сорняк, однако сейчас семена этого растения добавляют в состав газонных смесей.Ограничить рост малины при помощи высаживания определенных культур получается не всегда. Особенно это касается случаев, когда растение успело «зайти слишком далеко» от очерченных для него границ. В таких ситуациях одной лишь высадкой щавеля не обойдешься. Хорошая новость заключается в том, что решить проблему все-таки можно, однако для этого придется воспользоваться не одним, а сразу двумя или тремя способами.Еще на этапе планирования посадок постарайтесь определить для малины такое место, где ее поросли было бы просто-напросто «некомфортно», например, у забора, обратная сторона которого выходит на утоптанную дорожку.Сразу же после посадки малины выройте вокруг нее неглубокую 20-30-сантиметровую траншею. Лишенное возможности распространять свои корни на дальние расстояния растение начнет развивать основной корень.Ограничьте малинник барьерным заграждением, вкопанным на глубину 15-20 см. Для этих целей подходит практически любой жесткий материал: от шифера и листового железа, до широких бордюрных лент и пластиковых панелей.Соблюдайте график обрезки и следите за тем, чтобы на кустах не было лишних побегов. Для достижения максимального эффекта в течение всего лета вам придется периодически браться за лопату и секатор.Мощные прикорневые побеги могут стать прекрасным посадочным материалом. Если вопрос с разрастанием малины не стоит слишком остро, самые сильные побеги оставьте до осени, для того чтобы по окончании сезона выкопать их вместе с земляным комом и пересадить на новое место.Чем больше внимания вы будете уделять своим растениям, тем быстрее сможете обнаружить проблему и приложить все усилия для ее решения.