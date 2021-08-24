Неоконченный «Колоссаль»: почему первый немецкий супертанк пошел на слом Машины

Во время Первой мировой войны бронетехника уже активно бороздила просторы поля боя. И именно в этот период среди военных инженеров ряда европейских стран бытовала идея создать «мобильную крепость» - сверхтяжелый танк огромных размеров. Была среди этих мечтателей и Германия, которая в результате практически закончила свой проект - «Kolossal-Wagen». Но война закончилась, а с ней оборвалась и история «колоссального танка».
Гигант, который так и не попал на войну. /Фото: arsenal-info.ru
Еще весной 1917 года Германия не оставляла попыток вновь переманить на свою сторону Фортуну и перехватить инициативу в Первой мировой войне. Поэтому никого не удивило, когда в марте того же года Ставка Главного командования выдала приказ о разработке сверхтяжелого танка граничной массой в 150 тонн. Так и появился проект «K-Wagen» (Kolossal-Wagen или «Колоссаль»), утвержденный 28 июня 1917 года.
Первые технические характеристики, закладываемые в будущий танк, были следующие: машина должна быть оснащена 30-мм броней, двумя двигателями по 200-300 л.с. и преодолевать четырехметровый ров. Кроме того, предполагалось, что K-Wagen будет вести круговую оборону, для чего на него должны были быть установлены от двух до четырех пушек калибра 50-77 мм, два огнемета и четыре пулемета. Количество экипажа одной машины – 18 человек.
Компоновка танка, оригинальный чертеж. /Фото: Wikipedia.org
В проект быстро поверили, причем еще до начала его разработки: если сначала первая серия должна была состоять из десяти танков, то вскоре эта цифра была увеличена до ста. Помимо этого, командование сократило сроки создания первой опытной модели – с одного года до восьми месяцев. Каждая машина обошлась бы Германии, по меньшей мере, в 500 тысяч рейхсмарок.
Сравнение K-Wagen с другими бронемашинами. /Фото: pro-tank.ru
Работы у инженеров было немало: часть комплектующих следовало разработать заново. Однако общую конструкцию танка все же «подсмотрели» у британской тяжелой бронетехники. Танк имел три отделения: боевое, управления и моторно-трансмиссионное. На крыше расположили рубку для командира и офицера артиллерии. В ходе разработки количество экипажа увеличилось до рекордных 22 человек.
Первый супертанк Германии. /Фото: topwar.ru
Придерживаясь планов о возможности кругового обстрела танком, орудия были установлены по всему периметру машины. Таким образом, K-Wagen мог вести оборону в любом направлении и с одинаковой плотностью огня.
Также планировалось обеспечить танк связью. Выделили и место для радиста – перед двигательным отсеком.
Схема K-Wagen. /Фото: topwar.ru
При разработке опытного образца возникли первые сложности. Так, например, стало ясно, что предполагаемая изначально мощность двигателей была недостаточной. Тогда было решено установить два мотора «Даймлер», 650 л.с каждый. Запас бензина составлял 3 тысячи литров. Затем встал вопрос о транспортировке – такой огромный танк не поместился бы ни на одной железной дороге. Разработчики принимают решение собирать машину таким образом, чтобы для перевозки его можно было разобрать на полтора-два десятка частей.
Колоссаль действительно поражал своими размерами. /Фото: topwar.ru
Первый «Колоссаль» уже вовсю строился, а диапазон его боевого применения оставался туманным и для инженеров, и для командования. По одному из предложений, танк можно было использовать для прорыва вражеского фронта. Однако довольно скоро эту идею признали несостоятельной. Тогда Опытным отделением Инспекции автомобильных войск было постановлено, что K-Wagen следует применять лишь для позиционной войны. Вооружение танка позволяло номинально считать его артиллерийской и пулеметной батареей на базе одной «подвижной крепости».
Для сборки первых десяти единиц «Колоссаля» командованием Германии были заключены контракты с двумя предприятиями: пять машин должны были построить на шарикоподшипниковом заводе «Рибе» в Берлин-Вайсензее, еще пять - в «Вагонфабрик Вегман» в Касселе. Начало производства пришлось на апрель 1918 года. В результате, к концу войны на «Рибе» был практически закончен только один танк, второй еще собирали. Поражение Германии в Первой мировой войне и заключение Версальского мира положило конец истории танка K-Wagen – оба строящихся экземпляра были пущены на слом.
Сборка танка. /Фото: topwar.ru
Интересно, что история немецкой тяжелой бронетехники оказалась цикличной: практически такая же судьба постигла другой проект супертанка – «Маус». Проекты обоих танков были утверждены, когда Германия стремительно теряла свои позиции в войне, однако не признавала этого. И первый, и второй танк имел оригинальность конструкции, которую частично придумывали с нуля. Вот только в результате и «Колоссаль», и, спустя двадцать пять лет, «Маус» так и не вышли на поле боя.
Спустя четверть века немцы создали ещё один супертанк - Maus. /Фото: history-doc.ru
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