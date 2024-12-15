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Авиапром СССР – неизданное

Мы не увидели много из автопрома СССР, но не менее трагично сложилась судьба в нашем авиапроме. В середине 80-х СССР приступил к проектированию следующего поколения самолетов разных классов. Лишь часть ТУ 204, Ту 334, ИЛ 114 и ИЛ 96 увидели небо. Остальные остались в чертежах, макетах и мечтах. Взглянем на утраченное небо

ЯК 46 – он должен был сменить на региональных трассах Ту 134 с пассажирской нагрузкой 110- 150 чел.



Авиапром СССР - неизданное

Ту 330 – старичок Ан 12 хорошо послужил. но и его век подошел к финишу. Ему на смену шел самолет с грузоподъемностью 35 тонн

Авиапром СССР - неизданное

ТУ 324 – он шел на смену старичку АН 24

Авиапром СССР - неизданное

МИГ 110 – конкуренцию КБ Туполева, для замены АН 24, представило ОКБ МиГ

Авиапром СССР - неизданное

МиГ 110 в разрезе

Авиапром СССР - неизданное

АН 50 – но КБ Антонова не собиралась сдавать свою нишу без боя и предложила модернизацию старичка, сохранив удачный планер, заменив двигатели на турбореактивные

Авиапром СССР - неизданное

АН 50

Авиапром СССР - неизданное

ТУ 206 – проведя успешные испытания ТУ 204 КБ Туполева сразу приступила к проектированию нового вариант самолета на водородном топливе, который мог бы стать первым в мире серийным самолетом на таком топливе

Авиапром СССР - неизданное

ТУ 244 -учтя ошибки при проектировании ТУ 144, туполевцы приступили к проектированию нового сверхзвукового самолета с вместимостью 280 человек и дальностью полета 10500 км, что вдвое выше чем на ТУ 144

Авиапром СССР - неизданное

Ту 304 – этот самолет должен был стать сменщиком удачного, но 4-х моторного ИЛ 96 с вместимостью 300 человек

Авиапром СССР - неизданное

ТУ 404 – СССР приступил к созданию суперлайнера крыловидной формы на 1200 пассажиров в туристском, как сегодня написали бы, эконом классе

Авиапром СССР - неизданное

ИЛ 106, уже к 1985 году ИЛ 76 не соответствовал требованиям военных. Так появился этот проект грузоподъемностью на 65 тонн

Авиапром СССР - неизданное

АН 180. НА смену Ту 154 должен был прийти новый самолет, его возможность садиться на грунт должен был быть крайне привлекательным для внешнего рынка. Никто до сих пор не реализовал эту возможность. которая важна для слабо развитых стран

Авиапром СССР - неизданное

АН 218. НА смену надежному, но прожорливому ИЛ 86 шел этот двухдвигательный аэробус на 350 мест с дальностью полета 6500 км, что в половину больше, чем у ИЛ 86

Авиапром СССР - неизданное

АН 218

Авиапром СССР - неизданное

АН 228 – бизнескласс по-советски

Авиапром СССР - неизданное

АН 218 – в его фюзеляже было сделано предыдущее фото

Авиапром СССР - неизданное

АН 318 должен был сменить на дальних трассах ИЛ 96

Авиапром СССР - неизданное

АН 218, АН 318

Авиапром СССР - неизданное

АН 424 – проектируемы на базе АН 124, он бы на 20 лет раньше открыл эпоху двухпалубных самолетов, чем А 380, с общей вместимостью 880 человек или же 650 в трехклассном исполнении

Авиапром СССР - неизданное

АН 424

Авиапром СССР - неизданное

Молния – самолет приступило к проектировке одноименное объединение, с него должен был стартовать советский Спейс-Шатлл, без всяких там ускорителей, и выводить на орбиту себя сам

Авиапром СССР - неизданное

Бе 2500 – большой стране нужны были большие самолеты. В 1987 году КБ Бериева приступило к проектированию самолета – амфибию с грузоподъемность 1000 тонн

Авиапром СССР - неизданное

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