Бытовые секреты на каждый день

Каждый день мы решаем множество бытовых задач. И некоторые из них отнимают у нас много времени и сил. Чтобы этого избежать, достаточно воспользоваться бытовыми секретами, которыми пользовались еще наши бабушки. Именно они передавали многие из них своим дочерям и внучкам. Сегодня мы хотим поделиться ими с вами.

1. Самое бюджетное средство для зеркал

2. Секрет быстрого ужина

3. Открываем соленья

4. Бюджетные ароматизаторы

5. Зубная паста для чайника

Бюджетное средство для мытья зеркал.Зеркала необходимо мыть достаточно часто. И на это тратиться довольно много времени, не говоря уже о финансовой стороне вопроса. Но все мы хотим видеть в зеркале свое отражение без искажений. Так что приходиться мыть их практически ежедневно.К счастью, мы знаем секрет самого бюджетного средства для мытья зеркал и окон. Речь идет о самой обычной перекиси водорода. Именно с ее помощью вы без труда отмоете свое зеркало. И намного бюджетнее, чем со специальной бытовой химией.Картофель приготовится намного быстрее.Все мы после рабочего дня устаем. И мысль о приготовлении ужина часто пугает. Особенно если понимаешь, что это займет много времени. Сегодня мы поделимся с вами одной хитростью, которая позволит сократить время на приготовление ужина.Если вы планируете варить картофель, то наша следующая хитрость специально для вас. Перед тем как отправить корнеплод готовиться, проткните его вилкой и отправьте на четыре минуты в микроволновку. После чего приготовьте, как собирались. Поверьте, картофель сварится в два раза быстрее.Масло поможет открыть соленья.В холодное время года особенно приятно открыть домашние заготовки.Однако часто крышка так плотно закрыта, что открыть ее становиться проблемой. А если использовать открывашку или нож, то повторно крышку уже не используешь. Для тех, кто делает домашние заготовки, это может стать настоящей проблемой.Если вы тоже хотите оставить крышки в целости и сохранности, просто воспользуйтесь нашей следующей хитростью. А поможет нам самое обычное масло. Именно его необходимо капнуть под крышку, чтобы она открывалась без проблем. Попробуйте сами.Отличный самодельный ароматизатор.Аромат в доме играет большую роль для вашего настроения. Если в помещении присутствуют неприятные запахи, то вряд ли вы будете чувствовать себя счастливыми. Но ароматизаторы для дома сейчас стоят неоправданно дорого. И они могут существенно ударить по вашему семейному бюджету. Именно поэтому мы советуем делать их самостоятельно.Для этого нам потребуются влажные салфетки. Разверните их и насыпьте в центр немного риса, прсле чего капните на него любимым эфирным маслом. Далее заворачиваем каждую салфетку и связываем нитками. Таким образом, у нас получается несколько ароматизаторов, которые останется лишь разложить по всему дому и наслаждаться любимым ароматом.Зубная паста спасет ваш чайник.Все мы пользуемся чайником постоянно. Неудивительно, что на нем со временем появляется накипь. А это может привести к поломке любимой техники. Для того чтобы этого не произошло, стоит вооружиться зубной пастой. Именно ей следует натереть чайник изнутри и снаружи. Далее оставьте его на полчаса. А по прошествию времени аккуратно вытрите остатки пасты влажной тряпкой. Накипь исчезнет без следа.