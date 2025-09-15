«Супермен» с копытами: почему сильные лошади не могут заменить крошечных осликов

Даже самая маленькая порода лошадей заметно крупнее осликов. Однако, по какой-то причине на протяжении веков и тысячелетий кони так и не смогли полностью вытеснить и заменить своих меньших родственников в человеческом хозяйстве. А все потому, что на практике осел далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Ослы и люди. /Фото: stihi.ru.
Первоначально ослы жили только в прериях Северной Африки. Расселение осла почти по всему миру произошло благодаря хозяйственной деятельности человека, который приручил это полезное животное примерно 5 тысяч лет тому назад. Несмотря на то, что ослик уступает лошади по большинству параметров, заменить в хозяйстве его на «старшего брата» не было ни малейшего шанса. А все потому, что ослы обладают рядом важных достоинств.
Есть мало, живет долго, возит много - идеальный помощник. /Фото: travel-picture.ru.
Во-первых, ослы очень умные и флегматичные. Эта комбинация делает из них идеальных помощников. С одной стороны, осла можно научить «всякому» не хуже, чем лошадь. С другой стороны, осел - очень податливое и спокойное животное. Во-вторых, ослы в отличие от лошадей крайне неприхотливые: питаться они могут жесткой травой, а для питья им нужно гораздо меньше воды. В-третьих, ослы очень выносливы и грузоподъёмные. Среднее копытное способно тащить по 130 кг, в то время как самые крупные и сильные подвиды, например, осел-пуату, могут тащить и 400 кг. При всем это у ослов есть еще два крайне важных качества: живут они долго (до 50 лет), а стоят гораздо меньше лошади.
Осел используется как пастушье животное. /Фото: m.fotostrana.ru.
Осел в качестве живого грузовика – это наиболее простое и очевидное применение данного животного в хозяйстве. Однако, специализация осликов не ограничивается одной только перевозкой всякой всячины для людей. Мало кто знает, однако ослы используются в качестве сторожей и пастухов в овцеводстве. С задачей выпаса стада и отгона хищников хорошо натасканный осел справляется не хуже собаки. «Боевой» ослик, впавший в неистовство, вполне может справиться с отдельным волком, а его истошный и грозный вопль быстро привлечет внимание людей к месту происшествия.
А еще осел отличный психолог. /Фото: yaplakal.com.
Наконец из ослов получаются отличные животные-психологи. Они самым широким образом применяются в психологической терапии как для людей, так и для других животных. Например, ослов запускают в стада лошадей для того, чтобы улучшить климат в табуне старших собратьев.
