Блестящий вклад фотографа Макса Десфора в историю фотожурналистики

Фотограф Макс Десфор (Max Desfor), работавший для агентства Associated Press, за свою долгую карьеру фотожурналиста успел осветить многие важнейшие события 20 столетия. В 1951 году он стал лауреатом Пулитцеровской премии за выдающуюся фотографию за освещение Корейской войны. В данной подборке представлены исторические фотографии Макса Десфора, которые были сделаны в 1938 – 1983 годах.









Подписание Акта о капитуляции Японии, положившего конец Второй мировой войне, на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе, 2 сентября 1945 года.







Любопытная толпа собралась поглазеть на Джона Уорда, который угрожает спрыгнуть с 17-го этажа гостиницы Gotham Hotel на 5-й авеню в Нью-Йорке, 26 июля 1938 года. Время от времени толпа пятилась назад, когда казалось, что Уорд вот-вот спрыгнет.







Бомбардировщик B-29 «Суперфортресс» «Enola Gay» приземляется на авиабазе на острове Титан после атомной бомбардировки Хиросимы, 6 августа 1945 года.







Вид Хиросимы 5 сентября 1945 года спустя месяц после атомной бомбардировки.







Индийский лидер Махатма Ганди находится в постели в пятый день своей голодовки в Нью-Дели, 17 января 1948 года. Он прекратил голодовку на следующий день, после того, как лидеры мусульманской и сикхской общин дали обещание делать шаги к взаимопониманию.







Полиция, армия и добровольцы пытаются отстранить людей от погребального костра Махатмы Ганди в Нью-Дели, 31 января 1948 года.







Стоянка кочевников возле горного перевала Латабанд в Афганистане, 8 октября 1949 года.







Актёр Орсон Уэллс стоит под статуей Нептуна возле Дворца дожей во время съёмок фильма «Отелло» в Венеции, Италия, 8 ноября 1949 года. Также в кадре присутствуют актёр Николас Брюс в роли Лодовико и актриса Элейн Шепард.







Принцесса Елизавета и её супруг, Филипп, герцог Эдинбургский, возле особняка Villa Guardamangia, где пара останавливалась во время своего визита на Мальту, 23 ноября 1949 года.







Британские бронетранспортёры проезжают мимо разбитого советского танка Т-34 на мосту возле Осана, Южная Корея, 6 января 1950 года.







Танки миротворческих сил ООН в Сеуле, 28 сентября 1950 года.







Десантники высаживаются с борта военно-транспортного самолёта ВВС США C-119 над Кореей, октябрь 1950 года.







Десантники миротворческих сил ООН высаживаются в окрестностях северокорейских городов Сукчон и Сунчон, 20 октября 1950 года.







Поезд с беженцами стоит у переезда, пропуская британский бронетранспортёр, недалеко от Осана, Южная Корея, 15 января 1951 года.







Принцесса Елизавета и Филипп, герцог Эдинбургский, посещают Ниагарские водопады в Канаде, 15 октября 1951 года.







Десфор вернулся в Хиросиму в 1970 году, спустя 25 лет после атомной бомбардировки.







Бывший президент США Ричард Никсон посещает Кантонский парк в Кантоне (современный Гуанчжоу), Китай, 28 февраля 1976 года.







Члены семьи президента Китайской Республики Чана Кайши у его гроба на похоронах в Тайбэе, Тайвань, 16 апреля 1975 года.







Тёмный от смога закат за дымящимися трубами электростанции в Вашингтоне, округ Колумбия, США.







Фотограф Макс Десфор возле своего снимка, сделанного на борту линкора «Миссури» во время подписания Акта о капитуляции Японии, на выставке фотографий Второй мировой войны, сделанных агентством Associated Press, в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 мая 2004 года.



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