Почему на многих фотографиях принц Чарльз выше Дианы

Фотографы часто используют визуальные эффекты, чтобы наполнить снимок определенным смыслом. Собрав исторические снимки принца Чарльза и Дианы, можно заметить любопытную деталь. На многих изображениях принцесса значительно ниже супруга. Хотя на самом деле пара обладала примерно одинаковым ростом. Странная тенденция настолько очевидна, что ее невозможно не заметить.
В изображениях членов британской королевской семьи не существует незначительных деталей. Принц Чарльз неспроста визуально выше принцессы Дианы. Он как бы «довлеет» над своей половинкой во всем. Фотографы использовали разные приемы, чтобы вложить в снимок эту информацию. Практически на всех ранних фото супругов Чарльз значительно выше Дианы, чего не могло быть на самом деле.
Пару часто снимали на ступеньках. Для достижения нужного эффекта Чарльз становился на одну-две ступеньки выше, увеличивая тем самым разницу в росте. На интерьерных снимках принцессу усаживали рядом с принцем, или же она склоняла голову ему на плечо. Даже на свадебных фотографиях принц Чарльз на полголовы выше невесты. Социологи пришли к заключению, что данный ракурс призван демонстрировать главенство мужчины. Либо это делалось, чтобы показать смирение супруги с высоким положением мужа. По одной из версий, ракурс был ответом на многочисленные комментарии, касающиеся редакции традиционного обета невесты. Тогда молодожены попросили убрать из части невесты фразу, что она будет повиноваться мужу. По другой версии, фотографы подчеркивали недостаточно благородное происхождение леди Дианы. Хоть она и родилась в семье английских аристократов, и в ее венах текла незначительная часть королевской крови, Диана получила негласный статус «принцессы из народа». Сегодня общество посчитало бы манипуляции фотографов сексистскими, антисоциальными. Современные женщины отказываются быть или выглядеть слабыми, беззащитными. Возможно, леди Ди так же не разделяла условностей королевской семьи, поскольку в какой-то момент ракурс фотографий резко изменился.
Леди Диана стала носить обувь на каблуках во время официальных приемов и публичных мероприятий, чем очень усложнила задачу фотографов. Она стала фотографироваться рядом с мужем, стоя в полный рост. Общественность тут же заговорила о расколе в отношениях супругов.
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