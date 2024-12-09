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Как очистить вареное яйцо водой


Чистим яйцо водой.

Чистим яйцо водой.

Очистить вареное куриное яйцо совсем не сложно, главное знать, как это правильно делать. Забавно, но самый правильный и вместе с тем эффективный способ очистки куриного яйца еще и самый простой.



Очистить куриное яйцо проще, чем приготовить или съесть пареную репу! Для очистки нам понадобится: стакан, вода, сваренное яйцо, кухонная раковина, две руки и несколько секунд времени. Технологическая процедура невероятно проста: яйцо положить в стакан, заполнить его водой, закрыть ладонью, а после потрясти некоторое время, желательно над раковиной. Магия и скорлупа сползает сама! Как это лучше сделать смотрим на видео.

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