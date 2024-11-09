10 самых абсурдных американских законов о сексе

Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев. Но встречаются абсурдные законы о сексе и в других странах, поражающих своим нелепым отношением к интимной сфере жизни людей.

Представляем вашему вниманию подборку самых нелепых законов США , которые пытаются регулировать интимные отношения между полами.Штат Юта запрещает заниматься сексом с мужчиной в то время, когда его везут в реанимацию.Единственная позиция , разрешенная официально в штате Вашингтон, — миссионерская.Также в Вашингтоне официально запрещено заниматься сексом с девственницей.В Орегоне не разрешается ругаться матом во время занятий любовью с женой.Американский штат Вайоминг запретил заниматься сексом при входе в магазин.В то же время довольно справедливый закон Миннесоты запрещает мужу заниматься сексом с женой, если от него неприятно пахнет.Если вы когда-нибудь приедете в штат Монтана , то должны знать, что там нельзя заниматься сексом перед домом после захода солнца. Там это противозаконно.Если же вы планируете приехать в Небраску, необходимо запомнить, что в этом штате в отеле сексом можно заниматься только в чистой ночной рубашке. При этом главная загадка Небраски — это показатель рождаемости. По сути, он должен быть фактически нулевым, ведь секс без презерватива в этом штате вне закона.В Пенсильвании противозаконно заниматься сексом с водителем грузовика в его машине.Во Флориде во время секса партнерам запрещено целовать грудь женщины . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)