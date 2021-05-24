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История цирка как история жестокости и милосердия


История цирка как история жестокости и милосердия


Историю цирка можно рассматривать с разных сторон. Например, как историю постепенного отказа от жестокости — начиная с кровожадной античности и к нашему времени, когда уже встаёт вопрос, использовать ли запуганных животных на арене. Но путь к гуманности до сих пор, кажется, не закончен.

Цирк значит круг


Само по себе античное слово «цирк», или, точнее, «циркус» буквально означало «круг» , и то, что происходило в этом круге с расходящимися от него зрительными местами, очень мало было похоже на современные представления. Там устраивали гонки на выживание, в ходе которых колесницы старались не только обогнать, но и перевернуть друг друга; гладиаторские бои; прилюдные кровавые казни и, наконец, травлю животных.

Более знакомые нам цирковые виды представлений тоже были популярны в античном мире. Это были и выступления с дрессированными животными (особенно популярны были мартышки), и жонглирование, и простая акробатика, и ходьба по канату. Однако эти выступления проходили как раз не на аренах, а прямо на площадях, во двориках богатых горожан или просто на попойках.
Античные цирковые номера: демонстрация гибкости и быстрый танец вокруг мечей.

Античные цирковые номера: демонстрация гибкости и быстрый танец вокруг мечей.

Позже на долгие годы цирк в его античном значении был запрещён христианами, хотя бродячие цирки продолжали колесить по Европе — в том числе во время законов против кочевников и бродячих артистов.
Как считается, бродячие циркачи, продолжая пробавляться своим искусством и тесно сойдясь на почве проблем с законом и схожих занятий с пришедшими в Европу цыганами, образовали отдельный цыганообразный этнос германского по крови происхождения — енишей. До сих пор енишей упоминают чуть не во всех документах по социальной политике вместе с цыганами. Естественно, цыгане тоже давали цирковые представления до самого недавнего времени, и сейчас среди цыган есть активисты, пытающиеся возродить этот старый жанр.

Первым цирк как круглую арену со зрелищами и цирковые представления в нашем понимании соединил в конце восемнадцатого века англичанин по имени Филипп Астлей. Гвоздём его программы была вольтижировка — зрелищная езда верхом на лошадях, но для того, чтобы зрителям было интереснее, он добавил между верховыми выступлениями мимов, шутов, жонглёров, акробатов и эквилибристов. И, конечно, снова дрессированных зверей. По всей Европе стали вырастать здания цирков, а бродячие балаганчики переименовывались — тоже в цирки, только шапито.
Цыганский цирк глазами Фрица ван дер Венне.

Цыганский цирк глазами Фрица ван дер Венне.

 

Жестокие развлечения белых джентльменов


Не стоит думать, что если кровавые забавы Древнего Рима больше не имели отношения к цирку, новый цирк стал исключительно жанром исполнительского искусства. Цирковая программа восемнадцатого, девятнадцатого, а местами и двадцатого века шокировала бы многих современных зрителей.

Некоторые дрессировщики не скрывали, что запугивают животных, и показательно огревали зверей-артистов кнутами, чтобы зритель насладился победой человеческой воли над дикой природой. Выступления клоунов строились на сценках унижения и даже избиения артистов — и зрители охотно добавляли в шоу перца, кидая в клоуна мусором и выкрикивая насмешки.
Картина Лауры Найт.

Картина Лауры Найт.

Вокруг купола передвижного цирка обязательно было несколько павильонов. В одних из них сидели гадалки или фокусники показывали своё мастерство. А в других выставляли напогляд людей, расхваливая их как «редкостных уродцев», которые будут зрителям потом обязательно сниться в кошмарах или очень их насмешат. «Уродцы» могли быть инвалидами (например, безногими людьми, которые освоили несколько простых гимнастических трюков, или горбунами, или людьми с чрезмерным ростом костей), могли быть «экспонатами» с гипертрихозом (лишними волосами на теле и лице), альбиносами, представителями колонизированных народов (и в таком случае их часто без стеснения раздевали, словно животных, и могли заставлять на потеху есть сырое мясо), людьми с гиперподвижностью суставов и так далее. Далеко не каждый посетитель осматривал «уродцев» с минимальной вежливостью. Порой зрители грубили, отпускали скабрёзные замечания, а иногда напрямую вредили здоровью артиста, например, без спроса дёргая за волосы на челюсти или за руку человека с гиперподвижностью суставов. Некоторые владельцы цирков, обещая артистам хорошие контракты и безбедное будущее, на деле не только выпускали их как «уродцев» или участников шоу на арене, но и проституировали.

В цирке же можно было увидеть ещё одну забаву: разного рода бои и борьбу. Обычно это были бои собак или петухов, а бороться могли и женщины, и мужчины. В уважающих себя цирках борцы были хорошо подготовлены и проводили бой на красивых и лаконичных приёмах, но некоторые цирки вызывали возмущение культурных людей тем, что выпускали неподготовленных женщин, чьей функцией были смешить толпу, возясь перед зрителями в трико кое-как. Даже вольтижировка была мучением для артисток: им приходилось демонстрировать чудеса управления лошадью, сидя в тугом корсете боком, с огромной шляпой на голове. При падении и корсет, и шляпные шпильки травмировали куда серьёзнее, чем любая деталь костюма артиста-мужчины. И это не говоря о невозможности сгруппироваться в такой одежде.
Популярным видом представления в цирках конца девятнадцатого - начала двадцатого века стала борьба, причём как мужская, так и женская.

Популярным видом представления в цирках конца девятнадцатого - начала двадцатого века стала борьба, причём как мужская, так и женская.

 

Двадцатый век — жестокий и… гуманный


С двадцатым веком подача номеров в цирке стала изменяться. Людям хотелось видеть меньше жестокости и не чувствовать, что к ним относятся как к дуракам. С арен постепенно исчезли бои животных, шоу силачей становилось куда популярнее борьбы и вытеснило её. Дрессировщики стали или скрывать свою жестокость, или разрабатывать иные методики дрессуры — не полностью гуманные, но намного мягче предыдущих, и животных вообще стали содержать лучше — по крайней мере, в стационарных цирках они стали дольше жить. Номера клоунов стали сложнее и постепенно полностью ушли от сцен унижения.

«Уродцев» теперь представляли как научное шоу, которое позволяет понять, как бывает капризна природа, и артистов описывали в уважительном ключе. Так, про девочку с четырьмя ногами, две из которых были недоразвиты, а одна работала плохо, в анонсах писали, что, несмотря на инвалидность, она — одно из самых светлых созданий на земле, а «великанов» и «волосатых людей» представляли как актёров, а не экспонат. Постепенно перестали показывать карликов (кроме тех, что владели каким-либо цирковым искусством, естественно), горбунов, безногих, с искривлённым позвоночником, микроцефалов. Наконец, цирковая общественность решила, что вообще демонстрация людей даже как научного шоу — не слишком хорошая идея.
Участники шоу капризов природы.

Участники шоу капризов природы.

Кстати, тогда же, когда люди в цирках превратились из «уродцев» в артистов, фокусники стали потихоньку переставать выдавать себя за магов — людям гораздо интереснее была наука, и фокусники объявляли, что покажут чудеса иллюзии, в том числе чисто физического свойства, потому что физика и есть чудо.

В наше время поднимается вопрос использования в цирке зверей — кроме, может быть, самых общительных, вроде некоторых специально выращенных цирковых собак или шимпанзе, которые не хуже людей могут быть артистами и способны что-то делать за лакомство и ласковое слово, а не тумаки. Волнует жестокость не только дрессуры, но и содержания зверей — цирковые зверинцы недостаточно просторны, тем более во время гастролей. Можно ли будет превратить каждый цирк во что-то вроде Сирка дю солей? Кто знает. Но пока что траектория развития цирка только радовала гуманистов.

Текст: Лилит Мазикина.

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История цирка как история жестокости и милосердия

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