Страшные истории для детей середины XIX века

В 1845 году вышла на свет одна из самых необычных детских книжек. Ее автор, немецкий психиатр, написал десять поучительных стихов и сам их проиллюстрировал. Дети обожали эту книгу со страшными картинками, а родители, напротив, боялись им ее читать.











Генрих Гофман, немецкий психиатр, автор детских книг, 1880 год.



Немецкий врач-психиатр Генрих Гофман долго ломал голову над тем, как развлечь своего трехлетнего сына. Детские книжки тех лет больше походили на нравоучительнее учебники, слушать которые было смертной скукой. И тогда он сам сочинил ряд историй в стихотворной форме и нарисовал к ним яркие, запоминающиеся картинки.







Главным героем, давшим название сборнику Struwwelpeter, стал Неряха Петер. Мальчик никогда не стриг ногти, не купался и не причесывался. За это Петера ждало наказание: его никто не любил и не хотел дружить.



Глянь-ка, кто проходит там?

Фу, неряха Петер сам!

Ты на руки посмотри-

Ногти длинные узри,

Их не стриг он года два,

Волосы, как грива льва.

Фу! – встречая, скажет всяк -

Что-то с Петером не так!







Мальчик Конрад, который сосет пальцы.







Нападение портного с ножницами.



В другой, не менее запоминающейся истории, пострадал мальчик Конрад. Он очень любил сосать свой палец и не слушался маму, которая говорила не делать этого.

И вскоре Конрада постигло наказание: появился ужасный портной с огромными ножницами и отрезал ему большие пальцы на руках.История о человеке с ножницами настолько необычна, что этот образ позже появляется в поэзии Уистена Хью Одена и в фильме «Эдвард Руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990 год).Российское издание «Степки-Растрепки», 1857 год.15-страничное издание Генриха Гофмана быстро стало популярным, его перевели на другие языких, в том числе в России. Каждые несколько лет книга переиздавалась, дополняясь новыми страшными историями и все более яркими животрепещущими картинками.Жестокий Фридрих избивает собаку.Наказание вредному мальчику: он болеет в постели, а собака ест из его миски.Автор не жалел никого из вымышленных детей, которые плохо себя вели. Например, жестокий Фридрих не любил животных. Он выдергивал крылышки у мух, убивал птиц, сбрасывал с лестницы котят. Однажды он избил собаку кнутом, а та покусала вредного мальчишку.Заболев, Фридрих лежал в кровати, а собаку никто не наказал. Напротив, она ела обед мальчика прямо со стола.Детям надо есть суп, иначе они похудеют и умрут, как это случилось с Каспаром.Мальчик Каспар всегда хорошо ел , но затем начал баловаться и отказался от супа. Он худел с каждым днем и на пятые сутки умер от голода.Забавная история про заснувшего охотника и храброго зайца.Зайчиха берет охотника на мушку.В центре большинства историй были непослушные дети, кроме одной, где зайчик стал главным героем.Когда охотник заснул в поле, зайчиха крадет винтовку и сама направляет ее на нерадивого мужчину. В итоге преследования охотник угодил в колодец, а заячье потомство в пылу хаоса погибает в кипящем кофе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)