Незабываемый Сочи детства – 70-е и 80-е

Не так уж и давно было время, когда для страны с населением в 280 миллионов Сочи был и Египтом, и Турцией, и Хорватией с Черногорией, и Таиландом, и Кипром, и Грецией, и Испанией с Канарами, и Лазурным берегом, и Сардинией, и Варадеро, и Майами и ещё бог весть чем! Даже представить трудно, как там все помещались на пляжах.
Золотые 70-е:
Сочинский туравтобус:
Автовокзал:
Ж.д. вокзал:
Морские ворота города:
На дворе – 1974:
Автовокзал в 1974-м:
Воздушные ворота:
Наверное, лет на 10 позднее:
Сочинский трафик а-ля 1971 год:
Гора Ахун близ Сочи, смотровая башня. 1980-е:
Канатка:
Фестивальный – концертный зал в Сочи:
Гостиница «Чайка» в Сочи:
Пансионат «Светлана»:
Гостиница «Жемчужина» в Сочи:
Сочи в 1987-м:
А это уже Дагомыс перестроечного 1989-го:
Да, есть что вспомнить.
