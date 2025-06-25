Средства, которые помогут отмыть плиту от застарелых пятен

Чтобы удалить жирные пятна с плиты, нужно сильно постараться, особенно если они «живут» там уже неделю. Поэтому так важно знать эффективные средства, которые позволят быстро очистить поверхность от загрязнений, не прилагая особых усилий. Делимся списком своих самых любимых.









Регулярно очищать плиту от загрязнений очень важно, ведь, чем дольше жир, нагар, кусочки еды остаются на поверхности, тем сложнее их потом убрать.

Как часто нужно мыть плиту?

Чем удалять пятна с плиты?

Конечно, можно использовать для этих целей профессиональную бытовую химию, но можно обойтись и без нее. Рассказываем, какие подручные средства нужно использовать, если обычная влажная губка уже не справляется.Не нужно доводить плиту до такого состояния.Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько аккуратно вы готовите. Если после жарки мяса или варки манной каши на плите не осталось никаких следов, можете ничего не делать. Но если на поверхности остались последствия «несчастных случаев» (разбрызгалось масло, сбежало молоко, выкипела вода и пр.), их нужно удалять сразу. Обычно это можно сделать влажной губкой или небольшим количеством средства для мытья посуды – пара движений, и вот уже от пятен не осталось даже следа. Однако это сработает лишь в том случае, если пятна свежие.Поэтому не жалейте пары минут на то, чтобы очистить плиту после приготовления еды – впоследствии это существенно облегчит вам жизнь. Если же вы махнете рукой на пятна, то потом вам понадобится намного больше времени на их удаление, ведь когда вы в следующий раз будете что-то готовить на плите, загрязнения «запекутся».Сода с уксусом отлично работают в тандемеЭтот тандем для решения бытовых вопросов уже смело можно назвать классическим.Уже не одним поколением хозяек доказано, что использование соды и уксуса в паре является невероятно эффективным. Главный плюс этих продуктов заключается не только в экологичности, то также в универсальности – вы можете использовать их для чистки практически любых поверхностей.Чтобы добиться желаемого результата, важно соблюдать правильную последовательность действий. Для начала дайте плите полностью остыть – не пытайтесь удалять пятна на еще горячей поверхности. Снимите решетки и конфорки, удалите мелкий мусор, который может помешать уборке. Далее смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор и распылите готовый раствор на загрязненные участки. Подождите 10 минут, чтобы средство подействовало, а затем насыпьте на пятна соду и потрите их влажной губкой либо салфеткой из микрофибры. Уберите остатки средства влажной тряпкой, а затем насухо протрите поверхность бумажным полотенцем.Смочите в мыльной воде тряпку и протрите плитуЕсли ваша плита изготовлена из нержавеющей стали, ее нельзя чистить содой. Несмотря на то, что она является достаточно мягким абразивом, все равно есть риск, что на поверхности останутся царапины и другие повреждения. В этом случае лучше использовать для чистки мыло или средство для мытья посуды – они более деликатно воздействуют на поверхность, но при этом эффективно удаляют пятна.После того, как плита остынет, снимите конфорки и решетку, соберите крошки, кусочки еды и прочий мусор. Далее наберите в миску теплой воды, добавьте чайную ложку жидкости для посуды, хорошо вспеньте и смочите в полученном растворе тряпку из микрофибры. Тщательно протрите все загрязненные участки и подождите 15 минут, чтобы пятна размягчились. После этого уберите остатки влажной салфеткой. Если получилось убрать не все следы пригоревшей еды, воспользуйтесь помощью силиконового скребка. Еще раз хорошо протрите плиту чистой тряпкой и пройдитесь по ней бумажным полотенцем, чтобы не осталось лишней влаги.Натрите поверхность лимоном, а потом протрите содойСтеклянные и эмалированные поверхности требуют особого подхода. Самым лучшим средством для их очистки считается лимон. В соке цитрусовых содержится большое количество кислоты, которая обладает обезжиривающими, отбеливающими и антибактериальными свойствами. А еще она не оставляет на поверхности разводов и других некрасивых следов. Поэтому если на вашей кухне установлена плита из стекла или эмали, обязательно берите это средство на заметку. Рассказываем, какие этапы нужно соблюдать.Для начала нужно взять лимон, разрезать его пополам и выжать сок на загрязненные участки остывшей плиты. Оставшуюся кожуру не выбрасывайте, а используйте в качестве губки – тщательно протрите пятна. Далее возьмите соду и посыпьте ею поверхность. Порошок вступит в реакцию с лимонным соком, и образовавшаяся пена разъест даже застарелые загрязнения. После этого возьмите большое полотенце или тряпку, смочите в горячей воде, хорошо отожмите и накройте варочную панель. Важно, чтобы полотенце полностью закрыло плиту, а не только ее часть. Через полчаса удалите остатки загрязнений влажной тряпкой и насухо протрите бумажным полотенцем.Аммиаком удобно чистить конфоркиМы поговорили о том, как помыть саму плиту, а теперь перейдем к чистке конфорок и решетки. Обычно для того, чтобы привести их в порядок, нужно потратить много времени, но если знать секретное средство, можно справиться намного быстрее. Мы говорим про аммиак. Сразу оговоримся, что у этого средства довольно резкий запах, поэтому обязательно нужно работать в маске, перчатках и открыть окно на кухне, чтобы помещение хорошо проветривалось.Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, сложите туда конфорки и решетку и добавьте пять столовых ложек аммиака. Завяжите пакет, аккуратно потрясите его, чтобы средство хорошо распределилось внутри, после чего поместите его в еще один и заклейте скотчем.Важно, чтобы конфорки и решетка пробыли в нашатырном спирте не меньше 12 часов, поэтому можете положить их в пакет на ночь, а утром достать и хорошо промыть под краном с использованием моющего средства. Обратите внимание, что проточной водой можно мыть только решетку, а вот конфорки нужно протереть влажной тканью. Насухо протрите составляющие плиты и верните их на место.Для деликатных поверхностей лучше использовать пар.Еще одна хорошая альтернатива агрессивной бытовой химии – это пароочиститель. Он способен вернуть чистоту и блеск самым грязным поверхностям, поэтому если вы давно не чистили плиту и не можете взглянуть на нее без слез, обязательно попробуйте это средство.Возьмите пароочиститель, выставьте на нем минимальным уровень пара (если есть такая возможность), и пройдитесь по поверхности.Действуйте аккуратно, чтобы жир постепенно расплавлялся от температуры, а не разлетался в стороны из-за высокого давления. Обратите внимание, что интенсивно тереть плиту не нужно: прижмите щетку к загрязненному участку и подержите несколько секунд, чтобы пар успел размягчить пятна. После этого переходите к другой части плиты, и так, пока она полностью не очистится.