Марлен Дитрих: актриса, секс-символ и борец с фашизмом

В 22 года Марлен Дитрих вышла замуж за ассистента режиссера и продюсера Рудольфа Зибера. Супруг помог своей возлюбленной получить роль в известном фильме «Трагедия любви» 1923 года. В 1924 у пары родилась дочь Мария. Однако достаточно быстро Марлен и Рудольф разошлись, но официальный развод так и не оформили.

Голливудский успех Марлен Дитрих

Карьеру актрисы Дитрих начала строить на родине в Германии в конце 1920-х годов. После первых успешных картин девушка стала по-настоящему «крутиться» в сфере кино. Марлен звали в крупные фильмы, предлагая ей хорошие роли и гонорары. Так, в 1930 году девушка снялась в первой немецкой говорящей картине «Голубой ангел» голливудского режиссера Джозефа фон Штернберга. Позже фильм также вышел на английском языке. Достаточно быстро картина стала настоящим хитом и о Марлен заговорили в Соединенных Штатах.

За океан актриса переехала уже весной 1930 года после премьеры «Голубого ангела» в Берлине. Дитрих стала активно работать с фон Штернбергом, снялась в фильме «Марокко» с Гэри Купером. В картине девушка сыграла лаунж-певицу, втянутую в любовный треугольник. За работу в «Марокко» Дитрих получила свою первую и единственную номинацию на премию «Оскар».

Образ роковой смелый женщины соответствовал внешности и манерам Марлен Дитрих и плотно закрепился за ней как в экранной, так и в реальной жизни. Актриса часто носила брюки, мужественную одежду, бросая вызов патриархальным представлениям о женственности и при этом выглядела неповторимо и привлекательно.

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После «Марокко» Марлен Дитрих работала еще в нескольких картинах с Джозефом фон Штернбергом: «Оскверненный», «Шанхайский экспресс», «Алая императрица». Последним их совместных фильмом стал «Дьявол – это женщина». В нем Марлен сыграла холодную соблазнительницу, пленившую нескольких несчастных мужчин во время революции в Испании.

После «Дьявола» актриса решила немного подкорректировать свой амплуа и начала работать в более легких фильмах. Так, например, в 1939 году она сыграла продавщицу в «Дестри снова едет». В этот же период времени Дитрих много снималась с Джоном Уэйном, который, по слухам, был ее любовником и близким другом.

Смелость и шарм актрисы против фашистской идеологии

Дитрих была ярой противницей нацистского правительства в Германии. В 1930-х годах, когда Гитлер уже подобрался к верхушке власти, его приближенные призывали девушку вернуться на родину и сниматься в отечественных фильмах. Условия и гонорары, которыми пытались соблазнить Марлен, были очень привлекательными, однако актриса осталась верна своим убеждениям.