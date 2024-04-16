Марлен Дитрих: актриса, секс-символ и борец с фашизмом

Имя одной из величайших кинозвезд Голливуда сегодня уже стало нарицательным. Дитрих прославилась благодаря фильмам «Голубой ангел» и «Марокко», привлекала фанатов своей сексуальностью и неповторимым стилем. В этот же момент на родине девушку считали изменницей и главным врагом Германии за ее антифашистские взгляды.
Будущая звезда экрана появилась на свет в Берлине 27 декабря 1901 года. При рождении девочке было дано имя Мария Магдалена Дитрих. Отец Марлен, полицейский, погиб, когда будущая актриса была еще совсем маленькой. Достаточно быстро мать вышла замуж за офицера кавалерии Эдуарда фон Лоша, поэтому к воспитанию ребенка подключился отчим. Дитрих ходила в частную школу, изучала французский и английский языки. Дополнительно девочка брала уроки игры на скрипке — долгое время стать профессиональной скрипачкой было ее главной мечтой.
Первые шаги Дитрих в киноиндустрии
Однако уже в подростковом возрасте Марлен решила попробовать себя в актерском деле и начала посещать занятия в драматической школе Макса Рейнхардта. Талант будущей кинодивы сразу заметили преподаватели, поэтому вскоре девушка начала получать небольшие роли на сцене театров и в немецких фильмах.
Родственники девушки были не в восторге от ее выбранной профессии. Они считали актерское дело неперспективным и непрестижным видом деятельности. Именно поэтому в профессиональном мире девушке пришлось выбрать себе псевдоним — так, из сочетания Марии и Магдалены появилось ее новое имя Марлен.
В 22 года Марлен Дитрих вышла замуж за ассистента режиссера и продюсера Рудольфа Зибера. Супруг помог своей возлюбленной получить роль в известном фильме «Трагедия любви» 1923 года. В 1924 у пары родилась дочь Мария. Однако достаточно быстро Марлен и Рудольф разошлись, но официальный развод так и не оформили.
Голливудский успех Марлен Дитрих
Карьеру актрисы Дитрих начала строить на родине в Германии в конце 1920-х годов. После первых успешных картин девушка стала по-настоящему «крутиться» в сфере кино. Марлен звали в крупные фильмы, предлагая ей хорошие роли и гонорары. Так, в 1930 году девушка снялась в первой немецкой говорящей картине «Голубой ангел» голливудского режиссера Джозефа фон Штернберга. Позже фильм также вышел на английском языке. Достаточно быстро картина стала настоящим хитом и о Марлен заговорили в Соединенных Штатах.
За океан актриса переехала уже весной 1930 года после премьеры «Голубого ангела» в Берлине. Дитрих стала активно работать с фон Штернбергом, снялась в фильме «Марокко» с Гэри Купером. В картине девушка сыграла лаунж-певицу, втянутую в любовный треугольник. За работу в «Марокко» Дитрих получила свою первую и единственную номинацию на премию «Оскар».
Образ роковой смелый женщины соответствовал внешности и манерам Марлен Дитрих и плотно закрепился за ней как в экранной, так и в реальной жизни. Актриса часто носила брюки, мужественную одежду, бросая вызов патриархальным представлениям о женственности и при этом выглядела неповторимо и привлекательно.
После «Марокко» Марлен Дитрих работала еще в нескольких картинах с Джозефом фон Штернбергом: «Оскверненный», «Шанхайский экспресс», «Алая императрица». Последним их совместных фильмом стал «Дьявол – это женщина». В нем Марлен сыграла холодную соблазнительницу, пленившую нескольких несчастных мужчин во время революции в Испании.
После «Дьявола» актриса решила немного подкорректировать свой амплуа и начала работать в более легких фильмах. Так, например, в 1939 году она сыграла продавщицу в «Дестри снова едет». В этот же период времени Дитрих много снималась с Джоном Уэйном, который, по слухам, был ее любовником и близким другом.
Смелость и шарм актрисы против фашистской идеологии
Дитрих была ярой противницей нацистского правительства в Германии. В 1930-х годах, когда Гитлер уже подобрался к верхушке власти, его приближенные призывали девушку вернуться на родину и сниматься в отечественных фильмах. Условия и гонорары, которыми пытались соблазнить Марлен, были очень привлекательными, однако актриса осталась верна своим убеждениям.
Марлен Дитрих твердо отказывалась от всех предложений и абсолютно не скрывала свои взгляды. Из-за этого фильмы, в которых снялась кинозвезда, стали запрещены для показа на ее родине. Из-за пропаганды народ Германии стал относиться к Марлен как ко врагу народа. Однако девушка утверждала: она борется не с немцами, а с фашистами.
В 1943 году Марлен Дитрих поехала на фронт. Там она подбадривала войска союзников своими выступлениями, работала над созданием военных облигаций и записывала антинацистские послания на немецком языке для трансляции. По слухам, ее известная песня «Лили Марлен», которая в то время постоянно транслировалась по радио на оккупированных территориях, так вдохновляла нацистов, что некоторые из них принимали решение сдаться и сложить оружие.
Марлен Дитрих считали настоящим проводником свободы. Женщина боролась не только с фашизмом, но и со стереотипами, сложившимися насчет женщин. Марлен Дитрих не скрывала свой открытый брак с Руби Зибером, предпочитала не носить нижнее белье, вела себя раскованно и легко. Все это вызывало шок у многих американцев, а для немцев такой стиль жизни и вовсе считался абсолютно недопустимым. Именно поэтому фашистская пропаганда создала Дитрих образ врага народа №1.
Во время военных действий женщина испытывала проблемы со здоровьем и постоянно подвергала свою жизнь риску. Но это совершенно не мешало ей следовать за союзниками в Италию, приехать в только что освобожденный Париж и поддерживать солдат своим творчеством. После войны за свои поступки Марлен Дитрих была награждена Медалью Свободы США.
Последующие годы жизни кинодивы
В мирное время Марлен Дитрих снялась еще в нескольких известных фильмах под названиями «Зарубежный роман», «Свидетель обвинения». Самыми сильными считаются ее роли в картинах Орсона Уэллса «Прикосновение зла» и «Суд в Нюрнберге».
Однако Марлен не молодела, поэтому ее востребованность как актрисы потихоньку начала угасать. Уже в середине 1950-х годов Дитрих решила построить новую карьеру в качестве певицы. В вокальной сфере женщина стала столь же успешна, что и в киношной. Марлен Дитрих начала ездить с гастролями буквально по всему миру: от Лас-Вегаса до Парижа.
В 1960 году Марлен даже приехала с концертом в Германию — этот визит был ее первым посещением родины с довоенных времен. В том же году звезда опубликовала свою автобиографию под названием «Азбука Дитрих».
К середине 1970-х годов Марлен Дитрих перестала выступать на сцене, переехала в Париж и остаток жизни провела в затворничестве. В середине 1980-х она дала несколько аудио комментариев к документальному фильму о ней, но сниматься в нем Дитрих отказалась. Марлен скончалась 6 мая 1992 года в своем доме в Париже.
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