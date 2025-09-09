Разноцветные консольные квартиры-студии подчеркивают скульптурный облик здания

Индийская культура известна своим ярким использованием цвета в традиционных ремеслах, одежде и даже строительстве. О чем свидетельствует очень примечательный многоэтажный дом, состоящий из консольных модулей разного цвета. Теперь у жильцов многофункционального комплекса STUDIOS 90 круглогодичный праздник цвета, а у окружающих, есть прекрасная возможность любоваться скульптурным обликом здания, ставшего яркой достопримечательностью рабочего поселка Колда.
Разноцветные консольные квартиры-студии подчеркивают скульптурный облик пятиэтажного здания (STUDIOS 90, Колда). | Фото: © Ricken Desai.
Индия – единственная страна в мире, которая ежегодно отмечает праздник цвета (Холи). Поэтому не стоит удивляться, что в традиционной индийской культуре преобладают яркие цвета, которые можно увидеть во всех производимых изделиях и архитектурных объектах. Взять, к примеру, новый объект, который недавно появился на территории рабочего поселка Кодла, что в штате Карнатака.
Руководство цементного завода выступило с инициативой строительства многофункционального жилого комплекса для своих рабочих (STUDIOS 90, Индия). | Фото: world-architects.com.
Пятиэтажный многофункциональный комплекс, построенный для рабочих цементного завода, привлекает своим неординарным внешним видом. Мало того, что он состоит из модульных консольных блоков разной длины и формы, так еще и внутренняя часть выступающих балконов окрашена в яркие цвета. Три основных цвета — красный, синий и желтый, подчеркивают индивидуальность каждого консольного балкона, усиливая скульптурный облик здания.
Это привлекательное современное здание является общежитием в небольшом рабочем поселке Колда (STUDIOS 90, Индия).
Конструкционные особенности: Структура многофункционального комплекса, получившего название STUDIOS 90 (по количеству комнат), имеет угловато-ступенчатую планировку поскольку состоит и отдельных модулей, напоминающих узкие длинные коробки. 54 из них выходят за пределы фасада здания, остальные же имеют многоступенчатый вид. Комплекс представляет собой общежитие, состоящее из 18 квартир-студий, 54 номеров в хостеле и 18 номеров в гостевом центре, общественной зоны отдыха, кафетерия, игровой комнаты, тренажерного зала, общих бытовых зон.
Все консольные балконы и основные окна выходят строго на север (STUDIOS 90, Колда). | Фото: world-architects.com.
Учитывая жаркий климат, который господствует в этом регионе (температура воздуха в течение 8 месяцев редко опускается ниже 34 градусов тепла), все окна и консольные балконы выходят строго на север. Хотя на самих балконах имеются еще и боковые или потолочные окна, но они расположен так, чтобы избегать попадания прямых солнечных лучей в самую жаркую пору дня.
План территории многофункционального жилого комплекса STUDIOS 90, разработанный Sanjay Puri Architects.
При этом разработчики предусмотрели внедрение воздуховодов, которые обеспечивают естественную вентиляцию и поддерживают комфортный микроклимат внутри помещений. Несмотря на то, что окна выходят только на одну сторону, из каждой комнаты/номера открывается прекрасный вид на местный ландшафт и большую спортивную площадку, оборудованную для того, чтобы разнообразить активный отдых жильцов комплекса. А в перспективе должен появиться еще и благоухающий сад, который станет дополнительной зоной отдыха под пышной кроной деревьев и в окружении цветущих клумб.
На разноцветных балконах предусмотрены еще боковые и потолочные окна (STUDIOS 90, Индия). | Фото: © Ricken Desai
По сведениям авторов Novate.ru, разработчики студии Sanjay Puri Architects при проектировании многофункционального комплекса STUDIOS 90 только расположением окон не ограничились. Чтобы задние соответствовало современным требованиям устойчивой архитектуры, при строительстве использовался кирпич, созданный из местной глины по старинной технологии, который прекрасно сохраняет прохладу внутри помещений, впитывает лишнюю влагу и является экологически чистым строительным материалом.
Из каждого жилого модуля есть выход на консольный балкон (STUDIOS 90, Колда). | Фото: world-architects.com.
Кроме этого внедрены системы сбора и очистки дождевой воды, используется технология очистки сточных вод, которая прекрасно подходит для технических нужд, смыва туалетов и полива растений. А вот электричеством обеспечивает цементный завод, который оснащен собственной системой использования солнечной энергии, перенаправляя излишки в жилой комплекс и на освещение прилегающих территорий.
Первый этаж многофункционального комплекса отдан под обустройство общих зон пользования, что поспособствует социальному взаимодействию жильцов (STUDIOS 90, Индия). | Фото: © Ricken Desai
По словам представителей архитектурной студии Sanjay Puri Architects: «Проектируя Studios 90, мы стремились построить простое, энергоэффективное жилое здание, которое соответствует местоположению и климату. При этом мы опирались на культурные и социальные потребности его жильцов и жителей рабочего поселка в целом». Глядя на результат их труда, можно с уверенностью сказать, что дом получился таким, каким и должен быть современный жилой комплекс, ориентированный на социальное взаимодействие и комфортное проживание.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии