5 причин инвестировать в золото

Золото – важный инвестиционный механизм в экономике во всем мире. И хотя в настоящее время существуют различные инвестиционные альтернативы, золото продолжает играть фундаментальную роль, поскольку оно является одним из лучших способов сбережения. Стоимость золота на бирже постоянно обновляется. Многие люди не знают о преимуществах инвестирования в золото и предпочитают инвестировать в другие активы, которые могут нести больший риск экономических потерь.

Преимущества инвестирования в золото

1. Ликвидность

Золото можно легко обменять на наличные в любой точке мира. Помимо наличных денег, ликвидность и универсальность золота не имеют себе равных.

2. Сохраняет свою ценность

Золото имеет тенденцию сохранять свою стоимость с течением времени. Экономисты считают, что даже цена золота не свидетельствует о его реальной стоимости. То есть, даже если цена упадет, базовая стоимость золота сильно не изменится.

3. Хеджирование инфляции

Золото увеличивается в цене, когда инфляция берет верх. Поскольку золото оценивается в валюте, любое ухудшение курса логически приведет к повышению цены на золото. В результате во время инфляции золото предлагает гораздо более стабильную инвестицию, чем наличные деньги.

4. Диверсификация

Добавление различных акций в ваш портфель является важным способом диверсификации и снижения общего риска ваших инвестиций. Поскольку золото часто движется обратно пропорционально стоимости акций и валюты, оно обеспечивает особенно эффективный способ диверсификации.

5. Универсально желаемая инвестиция

Золото по-прежнему является универсальным товаром. Хотя страны продают свои валютные фьючерсы, казначейские облигации и другие ценные бумаги по всему миру, в отличие от золота, они подвержены политическому хаосу.

Поскольку золото используется в производстве различных товаров, в том числе ювелирных изделий и электроники, существует устойчивый спрос, который дополнительно стабилизирует цену на золото. Кроме того, во времена повышенного спроса эти рынки могут повысить цену на золото.

Золото — это актив, который во многом реагирует на явление спроса и предложения. Таким образом, можно торговать с этим значением в долгосрочной перспективе, основываясь на том факте, что производство в настоящее время достигает своего предела, в то время как спрос может все еще увеличиваться, учитывая его использование в отрасли, особенно в китайской промышленности, которая находится в полном развитии.

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