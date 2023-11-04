14 советов от мастеров детейлинга как идеально вымыть автомобиль

Идеально вымыть автомобиль несложно, достаточно узнать ряд правил. | Фото: vipservicensk.ru.
Сложно поспорить с тем, что любой чистый автомобиль выглядит намного лучше, чем такой же, но в грязи и присыпанный пылью. При длительной эксплуатации машины также загрязняется обивка, обдирается кожа, стирается хром. В таком случае, когда простая мойка уже не поможет, водители обращаются за услугой детейлинга. И далеко не все знают, что те же процедуры можно сделать своими руками, при этом кошелек даже не пострадает.
1. Помыть машину простой водой
Профессиональные детейлеры начинают работу с того, что моют машину простой водой. | Фото: familyhandyman.com.
Перед «капитальной» уборкой автомобиля его стоит промыть чистой водой. Таким образом удаляется пыль и твердые частички. Если этого не сделать, то во время дальнейшей мойки можно испортить лакокрасочное покрытие.
2. Использовать «правильное» мыло
Не стоит обращать внимание на лайфхаки на популярных сайтах и пытаться сэкономить на автомобильном шампуне. | Фото: create.skyword.com.
Многие водители, которые сами следят за своей машиной, используют жидкость для мытья посуды. Но не стоит этого делать. Моющее средство для посуды слишком агрессивное, оно убирает воск с кузова и может фактически сократить срок службы лакокрасочного покрытия.
3. Забудьте о губке
Детейлеры используют только микрофибру. | Фото: create.skyword.com.
Губка, взятая из ванной комнаты, - это очень плохой инструмент для мытья автомобиля. Большие поры мочалки захватывают и удерживают грязь и песок. А если выжать губку, вся собранная грязь остается на ней. Специалисты детейлинга используют ткань из микрофибры, поскольку песок и твердые частицы выпадают из нее при полоскании.
4. Использовать два ведра с водой
Мочить и полоскать нужно в разных ведрах. | Фото: familyhandyman.com.
Чтобы качественно помыть машину, нужны два ведра с водой. В первом - мыльная жидкость, а второе – для полоскания. После каждого протирания машины мочалку отжимаем в «грязной» посудине, чтобы удалить из нее мусор и песок. Далее смачиваем ее в «чистой» воде с шампунем. Помыв так одну сторону автомобиля, содержимое ведра для полоскания нужно обновить.
5. Вытираем насухо также микрофиброй
Для вытирания кузова машины лучше всего использовать полотенце из микрофибры. | Фото: familyhandyman.com.
Чтобы машина после мойки была без разводов, ее нужно вытереть насухо. При этом стоит забыть о замше или х/б. Для этой цели годится только полотенце из микрофибры. Только так можно убрать всю влагу и не поцарапать краску. Если полотенце загрязнилось, его можно простирать в чистой воде, выжать и продолжить вытирать кузов машины.
6. Удалить мелкие царапины перед полировкой
Полировка поверхности кузова автомобиля. | Фото: familyhandyman.com.
Этот шаг - это то, что отделяет профессиональных детайлеров от новичков в вопросах чистоты. Полировка кузова увеличивает блеск, но не устраняет царапины. Однако, если сначала удалить царапины с помощью специального набора, а затем его отполировать, кузов будет блестеть намного больше. Комплекты для удаления царапин можно найти в магазине автозапчастей.
7. Не использовать болгарку для полировки кузова
Не стоит рисковать целостностью краски, используя для полировки обычную болгарку. | Фото: familyhandyman.com.
При полировании кузова автомобиля многие водители используют болгарку. Этот инструмент также довольно эффективен, но нужно учитывать особенности его работы. Болгарка работает на оборотах, которые намного больше, чем обороты полировочной машины. Поэтому если долго держать болгарку на одном месте или слишком сильно ее нажимать, то можно ненароком стереть краску за считанные секунды. К тому же, в дешевых маломощных китайских болгарках очень легко сжечь электромотор.
8. Использовать только синтетический воск
С помощью губки-аппликатора наносим воск на кузов. | Фото: familyhandyman.com.
Восковые пасты на базе природных материалов уходят в прошлое. Они не дают «мокрого» эффекта, как современные синтетические воски, и довольно быстро смываются. Поэтому стоит применять только высококачественный (т.е. недешевый) синтетический воск. Его наносят набольшими порциями с помощью специальной губки-аппликатора.
9. Убрать разводы воска полотенцем из микрофибры
Нанесенный воск растираем круговыми движениями. | Фото: familyhandyman.com.
Как Вы уже догадались, полотенце из микрофибры – это основной инструмент детейлеров. С его помощью вытираем остатки воска, делая круговые движения. Если полотенце уже само полностью покрылось воском, нужно взять другое, чистое.
10. Начинаем убирать сверху вниз
Протираем приборную панель и руль, и только потом принимаемся за сиденья и пол. | Фото: familyhandyman.com.
Многие водители начинают уборку машины с того, что пылесосят коврики. При этом поднимается пыль и грязь, которые оседают на переднюю панель, сиденья, дверные панели. Профессиональные детейлеры работают «сверху вниз», и ковер, таким образом, убирается в последнюю очередь.
11. Пылесосим мелкие детали
Всю пыль из салона убираем мягкой кисточкой и пылесосом. | Фото: familyhandyman.com.
Чтобы хорошенько пропылесосить салон, понадобится специальная кисточка для детейлинга. С ее помощью можно убрать пыль и грязь изо всех укромных уголков и трещин на передней консоли. При этом мусор сметаем в трубу пылесоса, который все всасывает.
12. Жесткая щетка и пылесос
Щеткой и пылесосом можно добиться намного большего, чем одним пылесосом. | Фото: familyhandyman.com.
Мягкие автомобильные коврики и обивка салона «не любят» отпускать грязь. Если просто пропылесосить эти элементы, то очень много мусора все равно останется на поверхности. Поэтому мастера детейлинга применяют пылесос и жесткую щетку. Теперь, когда частицы грязи «поднялись» щеткой, их можно легко собрать вакуумом.
13. Смазать уплотнители дверей
Распыляем силиконовую смазку. | Фото: familyhandyman.com.
При очистке дверей машины ее уплотнители, скорее всего, также были тщательно вымыты. Потому нужно заново нанести на них силиконовую смазку, предотвращающую прилипание деталей, особенно зимой. Чтобы сделать это аккуратно, распыливаем смазку на тряпочку, и уже ею протираем уплотнители.
14. Завершить работу со стеклом и зеркалами
Стекла и зеркала очищают в самом конце. | Фото: familyhandyman.com.
Если вымыть внутреннюю поверхность окон до того, как была очищена приборная панель, то их снова придется мыть. Именно поэтому детейлеры оставляют мытье окон напоследок.
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