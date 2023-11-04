14 советов от мастеров детейлинга как идеально вымыть автомобиль

Идеально вымыть автомобиль несложно, достаточно узнать ряд правил. | Фото: vipservicensk.ru.

1. Помыть машину простой водой

Профессиональные детейлеры начинают работу с того, что моют машину простой водой. | Фото: familyhandyman.com.

2. Использовать «правильное» мыло

Не стоит обращать внимание на лайфхаки на популярных сайтах и пытаться сэкономить на автомобильном шампуне. | Фото: create.skyword.com.

3. Забудьте о губке

Детейлеры используют только микрофибру. | Фото: create.skyword.com.

4. Использовать два ведра с водой

Мочить и полоскать нужно в разных ведрах. | Фото: familyhandyman.com.

5. Вытираем насухо также микрофиброй

Для вытирания кузова машины лучше всего использовать полотенце из микрофибры. | Фото: familyhandyman.com.

6. Удалить мелкие царапины перед полировкой

Полировка поверхности кузова автомобиля. | Фото: familyhandyman.com.

7. Не использовать болгарку для полировки кузова

Не стоит рисковать целостностью краски, используя для полировки обычную болгарку. | Фото: familyhandyman.com.

8. Использовать только синтетический воск

С помощью губки-аппликатора наносим воск на кузов. | Фото: familyhandyman.com.

9. Убрать разводы воска полотенцем из микрофибры

Нанесенный воск растираем круговыми движениями. | Фото: familyhandyman.com.

10. Начинаем убирать сверху вниз

Протираем приборную панель и руль, и только потом принимаемся за сиденья и пол. | Фото: familyhandyman.com.

11. Пылесосим мелкие детали

Всю пыль из салона убираем мягкой кисточкой и пылесосом. | Фото: familyhandyman.com.

12. Жесткая щетка и пылесос

Щеткой и пылесосом можно добиться намного большего, чем одним пылесосом. | Фото: familyhandyman.com.

13. Смазать уплотнители дверей

Распыляем силиконовую смазку. | Фото: familyhandyman.com.

14. Завершить работу со стеклом и зеркалами

Стекла и зеркала очищают в самом конце. | Фото: familyhandyman.com.