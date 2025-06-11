Почему современные мотоциклы стоят дороже машины

Когда-то одним из главных преимуществ мотоцикла была его цена. Стоил он гораздо дешевле автомобиля, купить его было гораздо проще, а мотоциклисты ездили по дорогам чаще. Впрочем, это было давно. Стоимость современного двухколёсного транспорта сильно выросла и сейчас вполне сравнима с ценой машины, а многие экземпляры и вовсе стоят дороже комфортабельного кроссовера.
1. Низкий спрос
Kawasaki Vulcan 900 Classic./ Фото: joyreactor.cc
Как и с любой другой продукцией, цена мотоциклов сильно зависит от их количества: чем больше выпускается, тем дешевле они становятся. Если бы автомобили тоже производились в таких объёмах, то их стоимость была бы настолько же высокой. Причина же столь низкого спроса заключается не в низкой покупательской способности, как это можно было бы подумать, а в дорогах, климате и предпочтениях водителей. Подавляющее большинство привыкло к комфортным салонам и прочим удобствам и совершенно не готово менять их на сомнительное удовольствие ехать на мотоцикле. К тому же широкие дороги вполне позволяют пользоваться автомобилем, да и в зимнее время на двухколёсном транспорте ехать не очень-то удобно.
Перед светофором во Вьетнаме./ Фото: pinterest.com
Исключением, к примеру, являются азиатские страны, такие как Китай или Вьетнам. Здесь мотоцикл пользуется большим спросом из-за узких и перегруженных улиц. Тем более что модели предлагаются совсем не такие, это обычные мотоциклы, а не суперкары на двух колёсах, да и стоят они гораздо дешевле. В том же Китае мотоциклы и мотороллеры на каждом шагу, и их ненамного меньше, чем велосипедов.
2. Большая сложность
Завод Harley Davidson./ Фото: vkemz.ru
То время, когда мотоциклы были сравнительно простыми и понятными, давно прошло. Сейчас технологии, по которым они строятся, мало отличаются от автомобильных, а потому сложность их производства выросла многократно. В современном мотоцикле количество узлов и деталей не сильно отличается от среднестатистического автомобиля. Их ходовая часть настолько сложна, что без специального образования здесь не разобраться, поэтому гаражный ремонт для большинства любителей прокатиться с ветерком остался в далёком прошлом. Любопытно, что применяемые здесь технологии аналогичны автомобильным, например, точно так же работает подвеска. Она управляется электроникой и приспосабливается к текущим условиям, регулируя жесткость амортизаторов без участия человека.
Завод Harley Davidson./ Фото: coffeericeandbeans.com
Часть устанавливаемых на мотоциклы систем на самом деле имеет ещё большую сложность, чем у автомобиля. Яркий тому пример – антиблокировочная система, которая во время движения должна учитывать дополнительные параметры, и к ускорениям добавляется наклон мотоцикла. Всё это поднимает сложность на гораздо более высокий уровень, а значит, для сборки требуется новое оборудование, более совершенные системы контроля и намного больше времени. Уже только из-за этого повышается итоговая стоимость.
3. Новейшие технологии и материалы
Задняя подвеска мотоцикла Harley Davidson./ Фото: sportishka.com
Мотоциклы в своём совершенствовании сейчас проходят тот же путь, что и автомобили, только здесь всё происходит гораздо быстрее, поскольку технологии уже готовы. Их всего лишь необходимо адаптировать для нового вида техники. Речь идёт об электронных системах, базовой конструкции и новейших материалах, ведь необходимо сделать так, чтобы «оно всё само делало». Подавляющее большинство производителей пошло по пути усложнения и удорожания, то есть внедряют современные компьютеризированные системы и перекладывают на мотоцикл немалую часть работы человека, чтобы тот чувствовал себя комфортно за рулём. Правда, чем сложнее техника, тем дороже это стоит, и оснащение высокотехнологичной подвеской цене на пользу совсем не идёт.
Мотор Harley Davidson./ Фото: ekonomstrojdom.ru
Ещё один важный вопрос – это вес мотоцикла. Использование более мощных моторов, прочной рамы и нового оборудования оказывает закономерный эффект – мотоцикл становится всё тяжелее и тяжелее. Облегчить его за счёт выкидывания из конструкции чего-нибудь ненужного не получится, ведь покупателей уже приучили к определённым удобствам и возможностям, поэтому остаётся только одно – использовать облегчённые сплавы и композиты на основе алюминия, титана и других металлов. Мотоцикл при этом сильно теряет в весе, но попутно усложняется производство, да и материалы стоят гораздо дороже, чем высокопрочная сталь. Современный мотоцикл больше похож на спортивную машину с дорогим алюминиевым мотором и карбоновым кузовом.
4. Дорогие шины
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited./ Фото: buygiroscooter.ru
Если замену комплекта колёс для автомобиля можно сравнить с локальной финансовой катастрофой, то замена колёс на мотоцикле – это уже настоящий конец света. И дело здесь прежде всего в цене: одно колесо для мотоцикла будет стоить гораздо дороже, чем четыре для машины. Причина тоже кроется в использованных технологиях, ведь колёса для мотоцикла намного сложнее и прочнее. К примеру, контактное пятно мотоциклетной шины гораздо меньше автомобильной, но при этом мотоцикл обязан быстро разгоняться до соответствующей скорости. Это значит, что сцепление с дорожным покрытием должно быть гораздо больше, а шина обязана оставаться целой и не слишком быстро изнашиваться. То же самое в принципе относится не только к шинам, но и к дискам, ведь они испытывают серьёзные нагрузки. Колёса для мотоциклов очень дорогие, особенно оригинальные, от известного производителя. Конечно, это относится к дорогим мотоциклам. Например, у себя на родине одно колесо для туристического Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited стоит от 600 до 3000 долларов за штуку, в зависимости от модификации.
5. Дорогой мотор
BMW K1600 с двигателем V6./ Фото: hotcars.com
Если подсчитать соотношение размеров к мощности и крутящему моменту, то мотоциклетный мотор гораздо мощнее автомобильного. Он просто обязан быть таким из-за требований рынка и покупателей, и при этом он должен сохранять компактные размеры, а самое главное, быть максимально лёгким. В противном случае вес мотоцикла окажется слишком уж большим. По этой причине производители и вынуждены использовать для изготовления моторов самые современные материалы, которые отличаются уникальным сочетанием высокой прочности и малого веса. Причём эти моторы очень сложные, шестицилиндровые – рядные, V-образные и оппозитные. Они обладают большой мощностью и управляются электроникой, то есть фактически они ничем не уступают автомобильным, а то и превосходят их по ряду параметров.
6. Автомобильная экзотика
Versys 1000SE-LT+./ Фото: tumrack.com.tr
Чтобы сделать мотоцикл более безопасным и комфортным, производители снабжают его технологиями, которые раньше были присущи только автомобилям. Такие технологии, как системы активного охлаждения, используются уже давно, но вот некоторые другие видеть здесь совсем непривычно. На мотоциклы устанавливаются адаптивные фары с функцией поворота и регулировкой пучка, цифровые приборные панели и сопутствующие им системы, системы стабилизации, адаптивный круиз-контроль и электронные помощники. Разумеется, всё это поднимает цену на совершенно новый уровень, и за подобную сумму вполне можно приобрести автомобиль средней ценовой категории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии