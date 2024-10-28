Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя. При экранизации книги эти характерные черты часто теряются.

Американский художник и режиссер Брайан Джозеф Дэвис в своем проекте The Composites оживляет всемирно известных литературных персонажей по описанию в романах с помощью полицейской программы , создающей фотороботы подозреваемых.Надо отметить, что большинство портретов художника и образы, воплощенные на экране, очень похожи, как, например, Том Рипли из «Талантливого мистера Рипли» и сыгравший его Мэтт Деймон. Так что не всё потеряно в современном кинематографе.Том Рипли, роман «Талантливый мистер Рипли» американской писательницы Патриции Хайсмит.Норман Бейтс, роман «Психоз» американского писателя-фантаста Роберта Альберта Блоха.Энни Уилкс, роман «Мизери» Стивена Кинга.Марла Зингер, роман « Бойцовский клуб » американского писателя Чака Паланика.Лисбет Саландер, серия книг шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум».Инспектор Жавер, роман Виктора Гюго «Отверженные».Джек Торранс, роман Стивена Кинга «Сияние».Дракула, роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула».Дейзи Бьюкенен, роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».Кристиан Грей, книга «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс.Чудовище доктора Виктора Франкенштейна, роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».Китнисс Эвердин, трилогия Сьюзен Коллинз «Голодные игры».Дориан Грей, роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея ».Ганнибал Лектер, романы Томаса Харриса « Красный дракон », «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Ганнибал: Восхождение».Кларисса Старлинг, романы Томаса Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал».Джейн Эйр, роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».Призрак, готический роман Гастона Леру «Призрак Оперы».Шерлок Холмс, серия произведений Артура Конан Дойла.Воланд, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)