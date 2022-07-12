Чего мы не знали о распространенных продуктах

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В 19 веке томатный кетчуп использовали в качестве лекарства от диареи
В 1834 году терапевт из Огайо Джон Кук Беннет провозгласил, что томаты хорошо помогают при диарее, приступах разлива желчи и нарушениях пищеварения. Он опубликовал рецепты томатного кетчупа (который в те времена представлял собой концентрат в форме таблеток) и продавал его, как лекарство, по всей стране.
Из арахиса раньше изготавливали динамит, а современные учёные нашли способ превращать арахисовое масло в алмазы
В основе динамита лежит нитроглицерин, являющийся производным от глицерина. Глицерин же можно получить при обработке арахисового масла (или других жиров).
Немецкий учёный Дэн Фрост поместил арахисовое масло между двумя алмазами и подверг сжатию. В результате он получил хоть и не идеальный, но всё же алмаз. Согласно докладу исследователей из Эдинбургского университета, алмаз можно создать из любого вещества, содержащего углерод, в том числе и из арахисового масла.
Традиционное мексиканское блюдо посоле во времена ацтеков готовили из человеческого мяса
Слово «посоле» означает «вареный маис». Эта традиционная похлёбка раньше имела религиозное значение. Маис являлся для ацтеков священным растением, и посоле готовили в особых случаях.
Мексиканские учёные выяснили, что в древности после проведения ритуального жертвоприношения тело убитого человека использовалось для приготовления похлёбки посоле, которую ели всей общиной.
Современное куриное мясо содержит на 266% больше жира и на 33% меньше белка, чем 50 лет назад
Проблема в том, что на современных птицефабриках куриц кормят не натуральной пищей, а различным концентрированным комбикормом.
В магазинной еде содержатся весьма неаппетитные ингредиенты
Диоксид титана, входящий в состав красок и солнцезащитных экранов, часто присутствует в салатных соусах, сливках, сладкой глазури.
Одним из ключевых ингредиентов консервированного чили является диоксид кремния или попросту песок.
Маслянистая субстанция под названием ланолин, добываемая из овечьей шерсти, входит в состав жевательной резинки.
Целлюлозу часто используют для того, чтобы сыр в пакетиках не слипался.
Двусернистокислый натрий, применяемый для чистки сантехники, можно обнаружить в картофельных чипсах.
Столовая ложка соевого соуса содержит 2,3 г соли, или 38% от дневного максимума
Мёд – единственный продукт, который не портится. Он может храниться более 3000 лет.
При раскопке египетских гробниц археологи обнаружили горшочки с мёдом, возраст которых составлял тысячи лет, и этот мёд не испортился. Бактерии и микроорганизмы, попадающие в мёд, попросту погибают. К тому же мёд имеет повышенную кислотность. Его pH примерно 3-4,5 и эта кислота убивает почти всё, что может там развиваться.
Около 40% фруктов и овощей в США не попадают на прилавки из-за непривлекательной внешности
Согласно докладу американского Совета по охране природных ресурсов, около трёх миллионов тонн фруктов и овощей ежегодно выбрасываются в США лишь из-за некрасивого внешнего вида.
В фабричном хлебе содержится ингредиент, добываемый из человеческих волос
При промышленном изготовлении хлеба используется улучшитель теста L-цистеин. Частично это вещество синтезируют в лабораториях, но большую долю добывают из человеческих волос. Волосы растворяют в кислоте, а затем при помощи химического процесса извлекают цистеин, пакуют и используют при выпечке хлеба. Кроме человеческих волос источником L-цистеина служат куриные и утиные перья, коровьи рога и побочные продукты нефтепереработки.
Регулярное употребление фаст фуда оказывает такое же влияние на печень, как гепатит
Группа врачей обнародовала исследование, согласно которому регулярное употребление жареных закусок может привести к заболеванию под названием «жировой гепатоз», при котором активные клетки печени заменяются жировыми. При регулярном употреблении жирной пищи значительные изменения происходят уже в течение месяца. Эти изменения поразительно напоминают те, что происходят при гепатите.
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