Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка

Бутылка из-под коньяка, оставшаяся после праздника, может быть легко и просто превращена в красивейший декор интерьера. Понадобится немного материалов, чтобы получить шедевр!
У бутылки удалить все этикетки, обезжирить поверхность. Нанести акриловый грунт губкой.
Когда грунт просохнет, нанести голубую акриловую краску. После этого покрыть бутылку матовым лаком.
Дождавшись высыхания краски и лака, следует приступить к декорированию бутылки ракушками. Приклеивать их необходимо на горячий клей.
Можно также добавить бусины серебряного цвета, имитирующие жемчуг.
Финальный штрих — флористическая сетка серебряного цвета. Оберните ею бутылку вокруг и зафиксируйте горячим клеем.
Очень красивый декор бутылки из-под алкоголя в морском стиле!
Подробнее о том, как декорировать бутылку в морском стиле, смотрите в видео ниже:
У бутылки удалить все этикетки, обезжирить поверхность. Нанести акриловый грунт губкой.
Когда грунт просохнет, нанести голубую акриловую краску. После этого покрыть бутылку матовым лаком.
Дождавшись высыхания краски и лака, следует приступить к декорированию бутылки ракушками. Приклеивать их необходимо на горячий клей.
Можно также добавить бусины серебряного цвета, имитирующие жемчуг.
Финальный штрих — флористическая сетка серебряного цвета. Оберните ею бутылку вокруг и зафиксируйте горячим клеем.
Очень красивый декор бутылки из-под алкоголя в морском стиле!
Подробнее о том, как декорировать бутылку в морском стиле, смотрите в видео ниже:
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