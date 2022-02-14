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Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка

Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка

Бутылка из-под коньяка, оставшаяся после праздника, может быть легко и просто превращена в красивейший декор интерьера. Понадобится немного материалов, чтобы получить шедевр!
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньякаУ бутылки удалить все этикетки, обезжирить поверхность. Нанести акриловый грунт губкой.
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Когда грунт просохнет, нанести голубую акриловую краску. После этого покрыть бутылку матовым лаком.
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Дождавшись высыхания краски и лака, следует приступить к декорированию бутылки ракушками. Приклеивать их необходимо на горячий клей.
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Можно также добавить бусины серебряного цвета, имитирующие жемчуг.
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Финальный штрих — флористическая сетка серебряного цвета. Оберните ею бутылку вокруг и зафиксируйте горячим клеем.

Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Очень красивый декор бутылки из-под алкоголя в морском стиле!
Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка
Подробнее о том, как декорировать бутылку в морском стиле, смотрите в видео ниже:

 

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