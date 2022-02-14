Красивейший декор из обычной бутылки из-под коньяка

Бутылка из-под коньяка, оставшаяся после праздника, может быть легко и просто превращена в красивейший декор интерьера. Понадобится немного материалов, чтобы получить шедевр!У бутылки удалить все этикетки, обезжирить поверхность. Нанести акриловый грунт губкой.Когда грунт просохнет, нанести голубую акриловую краску. После этого покрыть бутылку матовым лаком.Дождавшись высыхания краски и лака, следует приступить к декорированию бутылки ракушками. Приклеивать их необходимо на горячий клей.Можно также добавить бусины серебряного цвета, имитирующие жемчуг.Финальный штрих — флористическая сетка серебряного цвета. Оберните ею бутылку вокруг и зафиксируйте горячим клеем.Очень красивый декор бутылки из-под алкоголя в морском стиле!Подробнее о том, как декорировать бутылку в морском стиле, смотрите в видео ниже: