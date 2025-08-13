«Сеульские мосты» почти как оптические иллюзии

Переехав в Сеул, Мануэль Альварес Диестро насчитал 27 массивных мостов, пересекающих реку Ханган. Каждый из этих инженерных сооружений своеобразен, и туристы обожают на них фотографироваться. Но Диестро заинтересовался не их арками и подсветками, он заглянул под мосты, что оказалось гораздо интереснее.
Мануэль Альварес Диестро (Manuel Alvarez Diestro) начал работать над серией «Сеульские мосты» вскоре после переезда из Англии в Южную Корею. Катаясь на велосипеде вдоль реки, он остановился отдохнуть под мостом Мапо в Йойдо и тут же заворожился тем, как бетонные колонны и балки выглядели снизу. «Меня очаровала монументальность и массивность сооружений, а также перспектива, которую они образуют, – объясняет фотограф. – Грандиозность несущих конструкций в реке и пространства, которые они создают, порождают вдохновившую меня таинственность». Диестро направлял фотокамеру таким образом, чтобы запечатлеть сюрреалистическую геометрию под мостами. Колонны одна за другой увлекают взгляд зрителя к центральной точке и гипнотизируют, почти как оптическая иллюзия. Эта серия – очередное подтверждение тому, что взгляд под другим углом на знакомое место может привести к интересному результату. Другие проекты Мануэля Альвареса Диестро можно найти на его сайте и в Instagram.
