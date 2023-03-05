Самые невероятные факты о цыганах

Однако ученые так и не смогли установить, когда именно данный народ мигрировал и разошелся по всему земному шару. Ведь сейчас цыган можно встретить во всех уголках планеты, кроме Антарктиды. Только в странах Европы их численность составляет… 12 миллионов человек!









Publika.md









Самым страшным наказанием для любого цыгана является изгнание из табора. Оно применяется только при самых сложных обстоятельствах или после совершения тяжких преступлений.

Широко распространенное слово «лавэ» в русском языке появилось именно из цыганского языка, а обозначает оно, конечно же, деньги.

Если вы увидели у цыгана серьгу в одном ухе, это значит, что он единственный ребенок в семье. А доводилось ли вам когда-нибудь видеть цыганку с короткими волосами? Скорее всего, нет, так как короткая стрижка у представителей этого народа обозначает бесчестие. Волосы остригали насильно изгнанникам или изолированным людям, до сих пор цыгане не стригутся коротко.

В наше время цыгане в своем большинстве отказываются от кочевого образа жизни, всего примерно 1% европейских цыган все еще переезжают с места на место.

Самым интересным понятием в культуре этого народа считается называемая «скверна». Этим словом цыгане зовут нижнюю часть женского тела и полагают, что если взрослая женщина пройдется над чем-нибудь, то данное место сразу станет оскверненным. Это же касается и женской одежды ниже пояса, обуви, потому-то цыгане, в основном, и живут в одноэтажных домах, чтобы их не «осквернили сверху».

Наиболее необычным и распространенным цыганским блюдом считается жаренный или запеченный еж. Особенно это блюдо любят польские и прибалтийские цыгане. Возникло оно, скорее всего, в период жизни в лесах, во время постоянных гонений на цыган в прошлом.

Во время цыганских праздников увидеть пьяного цыгана будет крайне сложно. У них не принято много пить за столом, поэтому во время гуляний дежурит молодежь, которой не разрешается пить в присутствии старших. В их обязанности входит предотвращение всевозможных конфликтов и помощь тем, кто не знает своей меры.

Среди цыган настолько распространен культ детей, что усыновление для них — это обыденность. В семью, где есть дети, гости, по цыганскому обычаю, обязаны нести угощения и подарки, а если ребенку в гостях очень понравилась какая-то вещица, то ее должны ему подарить. Чем больше цыганская женщина реализовала себя как хорошая мать, тем больше ее любят, ценят и уважают в сообществе. Цыгане, в своем большинстве, исповедуют христианство или ислам, но есть и представители других религий.

Вещи умершего цыгана или то, чего он касался перед самой смертью, считаются грязными и закапываются вместе с ним в могилу. Та же история с вещами роженицы: они подлежат уничтожению. Хотя это можно объяснить не только религией народа, а и с точки зрения санитарных условий.

Всем известные оборки на пышных цыганских юбках имеют простое объяснение их бедной жизни. Просто когда подол юбки окончательно изнашивался, женщина его отрезала и пришивала лоскуты от старых платьев или кусочки дешевой ткани.

Многие цыганки выходят замуж девственницами, по старинному обычаю, окровавленную простынь показывают гостям после первой брачной ночи. После свадьбы молодожены обычно живут в доме жениха с его родными, а уже со временем переезжают в свой собственный дом. Лишь младший сын с женой должен остаться с родителями, чтобы ухаживать за ними в старости.

Ученые полагают, что первопричиной сильной любви цыганок к золотым украшениям является страховка от бедности в случае развода. Если муж выгонит из дома и не даст денег, то сережки и кольца будут очень кстати. Некоторые цыгане знают основы гипноза и пользуются этими знаниями с целью обогащения и обмана, поэтому советуем не смотреть им в глаза во время разговора или встречи.

В 1944 году был уничтожен немецкий концлагерь Освенцим, который располагался на территории Польши. В нем находилось большое количество цыган из востока Европы. По самым скромным оценкам в застенках лагеря погибло около 21 тысячи цыган, в том числе детей, стариков и женщин.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: