7 растений, которые помогут отпугнуть слизней и улиток с грядок

Слизни и улитки, небольшие и безобидные, на первый взгляд, моллюски, активно размножаясь в теплых и влажных условиях, на самом деле способны нанести немало вреда огородным растениям, подгрызая все их сочные части и вызывая на повреждаемых культурах грибковые инфекции и болезни и попутно являясь их переносчиком.

Хотя большинство огородников сходится во мнении, что полноценными средствами борьбы с расплодившимися брюхоногими могут стать лишь специализированные серьезные химикаты вроде Хищника, Слизнееда, Броса, Грозы и т.п., а другие расставляют по всему огороду ловушки с пивом, если слизней и улиток на участке мало, можно попробовать обойтись щадящими мерами. Например, попробовать выращивать на огороде растения-репелленты, которые отпугивают моллюсков. Заодно это станет неплохой мерой профилактики в случае, если на вашем участке моллюсков пока нет, но вы опасаетесь их пришествия от соседей.

Растения, отпугивающие слизней и улиток

Растения, которые могут вам помочь в борьбе со слизнями и улитками, в большинстве своем не ядовиты для моллюсков, как считают некоторые дачники, а просто работают в качестве отпугивателя (репеллента) за счет своего сильного, неприятного брюхоногим запаха.

Розмарин лекарственный (обыкновенный)

Итак, какие это могут быть культуры?

Это изящное растение не только прекрасная универсальная и очень полезная пряная приправа, но и прекрасный отпугиватель для огородных вредителей. Свежие, слегка горьковатые листья этого вечнозеленого кустарничка источают чистый и яркий аромат, напоминающий сложную смесь камфоры, эвкалипта, сосны и лимона, запахов, которые очень не нравятся слизням.

Растение это очень теплолюбиво и при самых незначительных понижениях температуры вымерзает, поэтому лучше всего выращивать его в кадках и расставлять близ грядок весной и летом, чтобы зимой перенести в защищенное помещение с температурой не ниже 5°C.

Петрушка посевная

Петрушка также обладает ярким пряным запахом – в первую очередь, благодаря наличию в листьях и других частях растения эфирных масел ("камфора петрушки"). Кроме отпугивания моллюсков, она принесет немало пользы и на вашей кухне – обладая сладковатым пряным и терпким вкусом, она станет отличной добавкой ко многим блюдам. К тому же по содержанию витаминов петрушка превосходит многие овощи и фрукты.

Петрушка очень любит свет, а вот невысокие температуры или небольшой недостаток влаги при выращивании может "перетерпеть". Растить ее можно из семян, а можно выгонять свежую зелень прямо из корневищ.

Тимьян (чабрец, богородская трава)

Тимьян также принадлежит к группе аромамасличных растений. На чабреце практически никогда не появляются вредители – причиной тому являются ароматические вещества, которые он выделяет в большом количестве. А еще это прекрасное почвопокровное растение и опять же замечательная ароматная пряность и лекарственная культура.

Тимьян засухоустойчив и нетребователен к почвам, не нуждается в усиленном удобрении, не переносит лишь застоя воды. На пользу ему пойдет регулярная весенняя обрезка.

Шалфей (сальвия)

Все виды шалфея – эфиромасличные, то есть содержат особые пахучие биологически активные вещества, помогающие, в том числе и отпугивать слизней с грядок благодаря сильному остропряному аромату. Шалфей – ценное лекарственное растение, отличная пряность с ярким вкусом и прекрасный медонос. А кроме того, выведено немало его декоративных сортов с ярко окрашенными цветами.

Размножается он семенами, рассадой, а также делением растений и черенкованием. Это растение теплолюбиво, засухоустойчиво, не выносит избытка влаги. Большинство его видов в наших широтах рекомендуется выращивать как однолетники либо в контейнерной культуре, но есть и исключения.

Базилик

Базилик обладает очень приятным для человека и неприятным для слизней запахом тоже из-за эфирных масел, которые содержатся в надземной части растения. В кулинарии этот аромат описывается как пряный запах душистого перца со слегка холодящим солоноватым вкусом. Благодаря запаху, а также богатому витаминному составу и другим полезным веществам, базилик – одна из древнейших пряностей и давно известное человечеству лекарственное растение.

Размножается культура семенами, она очень требовательна к плодородию почвы, влаге, освещению и теплу. Существует более 60 видов базилика, плюс почти каждый из них имеет несколько сортов, которые могут различаться как внешним видом, так и агротехникой выращивания.

Лаванда

Все знают, что соцветия лаванды широко применяют как в парфюмерной промышленности, так и в домашних условиях для приготовления ароматных чаев и ароматизаторов для одежды и белья. Но если на человека запах эфирных масел лаванды действует, в первую очередь, как успокаивающий, то для слизней – это сильный неприятный раздражитель. А еще лавандовое масло обладает доказанными антисептическими и бактерицидными свойствами, не говоря уже о том, что заросли цветущей лаванды на участке – это просто отрада для глаз.

Лаванда любит хорошо освещенные участки, весьма чувствительна к кислотности и рыхлости почвы, но, в отличие от многих других культур, совсем не ценит частый полив и удобрения, предпочитая бедные и достаточно сухие грунты. Размножать растение лучше всего летними черенками.

Тысячелистник

Тысячелистник обыкновенный и близкие к нему виды выращивают в цветнике и как лекарственные, и как декоративные растения (существуют разновысокие формы с белыми, розовыми, красными цветками). Этот многолетник, благодаря все тем же эфирным маслам, имеет слабопряный аромат, который позволяет использовать его и в качестве растения-пряности, и в качестве растения-репеллента для огородных вредителей.

Интересно, что чем более плодородна почва, на которой выращивается тысячелистник, тем менее выражен его аромат и вкус, так что если хотите с его помощью отпугивать слизней, не переусердствуйте с подкормками и поливами – это в целом очень неприхотливое растение.

По некоторым данным, слизни и улитки также обходят стороной настурцию, манжетку, эшшольцию, морозник, аквилегию, душицу, лавр, диасцию, сантолину, крокосмию и даже незабудки. А вы пробовали прогонять моллюсков с участка при помощи ароматных культур?

Конечно, от настоящего нашествия слизней растения-репелленты ваш огород не спасут. Но в качестве меры профилактики и борьбы на ранней стадии заселения моллюсков на ваш участок, когда тех еще совсем немного – почему бы это не попробовать, прежде чем заливать посадки серьезными химикатами.

К тому же многие из этих растений способны принести и другую пользу – например, в вашей аптечке или на кухне, а другие просто красивы.