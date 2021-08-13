Унылые кварталы, или 5 занимательных фактов о многоэтажных «панельках»

Сегодня подавляющее большинство обитателей городов проживает в квартирах в высотных панельных домах. Появление хорошо известных «панелек» не было бы возможным без одно очень важного изобретения в области строительства. Кроме того, панельные дома являются относительно молодыми, ведь появились они лишь в XX веке. Сегодня же узнаем несколько любопытных фактов.
1. Строительный бум
Отличная была идея. |Фото: ya.ru deladoma.info.
Строительный бум XX века и усиленная урбанизация были бы невозможны, если бы на свет не появилось панельное строительство. Оно же в свою очередь во многом стало возможным благодаря появлению нового строительного материала – железобетона. Изобрели его еще в конце XIX века и быстро поняли, что за дешевым и прочным материалом – будущее строительства. Главное достоинство железобетона было в том, что готовые панели для возведения дома можно было делать на заводе, а затем перевозить их готовыми прямо на место стройки.
2. Первые на свете
Давно это было. |Фото: ya.ru myvyksa.com.
Первые панельные дома появились за океаном в США в начале прошлого века. Первый квартал из панельных домов появился в Нью-Йорке. До Европы панельные дома добрались в период с 1920 по 1940 годы. Первый панельный дом в СССР был построен уже после войны в 1948 году в Москве. Это четырёхэтажный каркасно-панельный дом на 5-й ул. Соколиной горы.
3. Конструктор для взрослых
Быстро и четко. |Фото: ya.ru ok.ru.
У панельного строительства есть множество достоинств. В среднем панельные дома возводятся в 1.5 раза быстрее монолитно-каркасных. Время строительства (чаще всего) занимает около 10 месяцев. Также стоимость панельных конструкций на 10-15% ниже, чем у аналогичных построек монолитно-каркасного типа. На 17-этажный дом из панелей в среднем уходит 2.5 тысячи железобетонных деталей. Каждая панель весит 2.2-2.9 тонны. Для производства одной панели нужно около 100 кг арматуры и 3.7 кубометра раствора.
4. Круглый дом
Вот такое чудо. |Фото: ya.ru funnybar.ru.
В Москве на Нежинской улице в 1972 году был построен круглый панельный дом. Экспериментальный объект возвели в честь Олимпиады-80. Первоначально планировали построить пять домов (как олимпийских колец), однако в итоге остановились на двух. Жить в таких домах оказалось не очень-то удобно.
5. Самый длинный дом
Самый длинный в мире. ¦Фото: ya.ru
В Украине в городе Луцк есть еще один странный дом-рекордсмен. Это самый длинный в мире панельный жилой дом. Построен он был в 1980 году. Общая протяженность постройки – 1738 метров. До объединяет 38 адресов на двух улицах. В нем также имеется 88 подъездов.
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