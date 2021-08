LBD-мания и ещё 7 великих фэшн-событий ХХ века

«Визитные карточки» моды 20 века.

1. Джерси

Именно Коко приняла революционное решение шить одежду из джерси.

Благодаря Шанель джерси перестали считать материалом «для бедняков».

2. Короткая стрижка

Ирен Кастл обрезала волосы после тяжёлой операции… И сделала короткую стрижку «трендом».

Коко Шанель обрезала волосы в тяжёлый жизненный период… И стрижка «боб» приобрела «вирусную» популярность.

«Боб» и «фокстрот» – мода 1920-х.

Мэри Гарден: сделала стрижку – стала свободной.

Мэри Пикфорд заявила, что короткая стрижка делает женщину некрасивой. Через два года Мэри сделала стрижку.

3. Брюки

Зачем мне Париж, если я не могу гулять по его улицам в брюках?!

После войны женщина в брюках уже никого не возмущала.

4. Маленькое чёрное платье

Little black dress: чёрный – самый модный цвет!

Одри Хепбёрн и маленькое чёрное платье – неделимое целое в истории моды.

5. Загар

В 1920-х загар перестал быть признаком бедности.

После изобретения бикини в 1946 году смуглая кожа стала новым «трендом».

6. Каблук-шпилька

Автор знаменитых «шпилек» – Сальваторе Феррагамо.

«Высокий каблук нужен для того, чтобы поставить женщину на пьедестал».

Маэстро Феррагамо был убеждён: туфли на шпильке должны быть удобными.

7. Ремешок для сумочки

Действительно сложно представить, что кто-то может потерять сумочку 2.55 от Шанель.

8. Мини-юбка

Модельер Мэри Куант искала вдохновение на улицах Лондона.

В 1960-х девушка в мини могла остановить движение на улицах города...

Орден за повышение рождаемости?..

Интересно, из чего состоял бы сегодня женский гардероб, если бы не 8 «великих революций» в моде 20 века? А вдруг мы задыхались бы в туго затянутом корсете , ездили на велосипеде в длинной юбке и загорали на пляже в трико с рукавами и длинными штанинами? В данной статье – 8 значимых событий в мире моды, благодаря которым современная женщина не стеснена практически ничем, кроме размеров шкафа.В одном из эпизодов фильма «Коко Шанель» (2008 года) Габриэль Шанель, пришедшей в магазин тканей, продавец не без удовольствия сообщает, что её опередил более удачливый конкурент : «Всё закончилось: шёлк, бархат, шерсть… Всё скупил Пуаре». Однако Коко, ничуть не смутившись,покупает все запасы джерси.Сегодня без изделий из(связанного из нескольких искусственных и / или натуральных нитей) женский гардероб – от белья до верхней одежды – немыслим. А вот Коко в далёком 1916 году пришлось выслушать язвительный комментарий продавца: «Джерси? Я думал, вы шьёте женскую одежду, а не форму для рабочих».Из «материала для бедняков» Шанель создала пальто, платья, костюмы. Очень скоро мягкая, эластичная, элегантно драпирующаяся ткань стала фаворитом у модниц: одежда из недорогого джерси по внешнему виду не уступала изделиям из дорогих материалов, а носить её было удобнее.Существует версия, что «виновницей» моды на короткие женские стрижки стала известная танцовщица Ирен Кастл. Попав в больницу, девушка обрезала волосы, чтобы в период реабилитации (ей удаляли аппендикс) за ними было легче ухаживать. За звездой с удовольствием повторили и обычные женщины, тем более что в тяжёлое для всех военное время короткая стрижка была объективно практичнее.В 1917 году Коко Шанель (неужто ни одна модная революция без неё не обошлась?!) также сделала короткую стрижку. В ответ на вопросы о причинах дерзкого поступка Коко отшучивалась и рассказывала о взрыве газовой колонки для нагревания воды и испорченных кудрях. Однако, скорее всего, решение обрезать волосы было своего рода психотерапией в нелёгкий жизненный период.Говоря современным языком, благодаря поступку мадемуазель Шанель мода на короткую стрижку приобрела «вирусный» характер. Стрижка, частично или полностью открывавшая шею, получила название «боб» (от bobbed – «стриженый»), хотя, например, французы называли её «гарсон» (от garçon – «мальчик» или garçonne – «девчонка-сорванец»). Позже появился ещё более экстремальный вариант – «фокстрот» (с полностью открытой шеей и «простриженным» затылком).В 1920-е годы только ленивый не высказался в рамках дискуссии о коротких женских стрижках. Например, в 1927 году американское издание для женщин «Pictorial Review» опубликовало статью певицы Мэри Гарден «Зачем я постриглась» («Why I bobbed my hair»). Мэри заявила, чтоВ том же номере «Pictorial Review» была размещена и статья актрисы Мэри Пикфорд «Почему я не подстриглась коротко» («Why I have not bobbed mine»). Мисс Пикфорд подчеркнула, что считает моду губительной для женской привлекательности., «Постриженные волосы у женщины – путь к облысению», – поддержали актрису хранители патриархальных ценностей. Впрочем, сама Мэри Пикфорд, выразив протест, в 1929 году сделала стрижку.Несмотря на то, что «первые ласточки» в брюках шокировали общественность ещё в 19 веке (более подробно – в материалена Novate.ru), массовым (но не менее революционным) явлением женские брюки стали ближе к 1930-м. Марлен Дитрих, например, часто приходила в брюках на съёмки. Правда, в 1931 году потребовали незамедлительно покинуть город.Однако уже в 1939 году журнал «Vogue» рекомендует женщинам иметь в гардеробе брюки – лёд тронулся! Вторая мировая война также «поспособствовала» тому, что брюки на женщине перестали восприниматься как пощёчина общественному вкусу. А уж «брючные» образы актрисы и по совместительству «иконы моды» Одри Хепбёрн стали победным гимном.Little black dress, или Маленькое чёрное платье… Пожалуй, даже ничего не знающий о моде человек сможет вспомнить, что создала его Коко Шанель, а вместе с ним – настоящую «LBD-манию». Велика вероятность, что в мире нет ни одной женщины, которая не имела бы его хотя бы в одном экземпляре в своём гардеробе. Есть версия, что год рождения культового наряда – 1926: возлюбленный Коко погиб в автомобильной катастрофе и Шанель «заставила носить траур весь мир».Секрет бессмертия маленького чёрного платья – в его универсальности. Созданная скорбящей Коко Шанель лаконичная модель длиной до середины колена с длинными узкими рукавами и полукруглым вырезом парадоксальным образом разрушила стереотип . А после фильма «Завтрак у Тиффани» (1961 год) маленькое чёрное платье от Юбера де Живанши вкупе с жемчужным ожерельем и чёрными перчатками на героине Одри Хепбёрн становится синонимом абсолютного вкуса и элегантности.Есть мнение, что к краху моды на аристократическую бледность также приложила загорелую руку Коко Шанель. Вернувшись из круиза, она продемонстрировала «синюшным» красавицам великолепный смуглый оттенок кожи. Отныне, поэтому и купальники стали таять на глазах.В 1946 году (информацию об этом знаменательном событии можно получить из материалана Novate.ru) кутюрье Луи Реар презентует модель. Даже профессиональные манекенщицы отказались выходить в этом «бесстыдстве» на подиум, зато уже через несколько лет звёзды кино смело дефилировали перед объективами фотокамер любопытных журналистов.Пусть фильм Билли Уайлдера «Зуд седьмого года» почти никто и не смотрел, зато все помнят знаменитое фото Мэрилин Монро в белой развевающейся юбке. Сенсацию на фото следует искать ниже обычного взгляда мужчин. На ногах у актрисы, авторство которых приписывают знаменитому итальянскому обувномуКонструкция из тонкого металлического стержня в оболочке из пластмассы или кожи произвела настоящую революцию в мире обувной моды. Туфли на шпильке могли существенно изменить даже скромный образ: дама выглядела выше, стройнее, элегантнее.К слову, Сальваторе всегда заботился о том, чтобы женщине было удобно в обуви, даже если высота каблука была выше 10 сантиметров. Прежде чем снимать мерки, маэстро Феррагамо просил у заказчицы позволения подержать её ножку в ладонях, чтобы понять особенности строения стопы. В 1950-х модный дом «Диор» также представляет модели туфель на высоком тонком каблуке, и до сегодняшнего дня туфли на шпильке – неотъемлемая часть высокой моды.Если женщины из рабочего класса давным-давно использовали сумки с лямкой через плечо, то модели сумочек для дам из высшего общества не предусматривали такого варианта: компактный и изящный ридикюльчик носили в руке. Однако (пардон, и здесь без неё никак) Коко Шанель в 1955 году заявила, что устала «носить ридикюли в руках», потому что «часто их теряет», и создала сумочку под названием 2.55 (февраль 1955-го – месяц презентации). Прямоугольная модель из стёганой кожи имела «бонус». Казалось бы, мелочь. Но революционно удобно!В 1962 году хозяйка модного бутика Bazaar, популяризировавшая молодёжную уличную моду, британский модельер Мэри Куант в рамках новой коллекции одежды представила революционную вещь –. Существует симпатичная история, что идея донельзя сократить длину юбки пришла в голову Мэри Куант, когда она, придя в гости к подруге, застала её за уборкой квартиры в немыслимо укороченной для удобства старой юбке.Кстати, французы считают, что автором мини-юбки был их соотечественник Андре Курреж: в его коллекции 1961 года уже были модели с длиной мини. Впрочем, скромная Мэри Куант считала, что мини-юбку придумала вовсе не она и не Курреж, а «девушки на улицах».Когда Мэри Куант в 1965 году представляла коллекцию «мини» в Нью-Йорке, она вдвойне эпатировала публику: после показа модельер и манекенщицы в мини совершили прогулку по Бродвею, чем спровоцировали многочасовые пробки . Прогулка стала историческим событием, и её даже показали в новостях.Популярность мини-юбки была так велика, что даже портные королевы Великобритании несколько сократили длину юбок и платьев монаршей особы. 