LBD-мания и ещё 7 великих фэшн-событий ХХ века

«Визитные карточки» моды 20 века.

1. Джерси

Именно Коко приняла революционное решение шить одежду из джерси.

Благодаря Шанель джерси перестали считать материалом «для бедняков».

2. Короткая стрижка

Ирен Кастл обрезала волосы после тяжёлой операции… И сделала короткую стрижку «трендом».

Коко Шанель обрезала волосы в тяжёлый жизненный период… И стрижка «боб» приобрела «вирусную» популярность.

«Боб» и «фокстрот» – мода 1920-х.

Мэри Гарден: сделала стрижку – стала свободной.

Мэри Пикфорд заявила, что короткая стрижка делает женщину некрасивой. Через два года Мэри сделала стрижку.

3. Брюки

Зачем мне Париж, если я не могу гулять по его улицам в брюках?!

После войны женщина в брюках уже никого не возмущала.

4. Маленькое чёрное платье

Little black dress: чёрный – самый модный цвет!

Одри Хепбёрн и маленькое чёрное платье – неделимое целое в истории моды.

5. Загар

В 1920-х загар перестал быть признаком бедности.

После изобретения бикини в 1946 году смуглая кожа стала новым «трендом».

6. Каблук-шпилька

Автор знаменитых «шпилек» – Сальваторе Феррагамо.

«Высокий каблук нужен для того, чтобы поставить женщину на пьедестал».

Маэстро Феррагамо был убеждён: туфли на шпильке должны быть удобными.

7. Ремешок для сумочки

Действительно сложно представить, что кто-то может потерять сумочку 2.55 от Шанель.

8. Мини-юбка

Модельер Мэри Куант искала вдохновение на улицах Лондона.

В 1960-х девушка в мини могла остановить движение на улицах города...

Орден за повышение рождаемости?..