Какие махинации крутили приёмщики и на что хватало денег с бутылок обычным гражданам

К стеклянным бутылкам в СССР относились не как к мусору. Это был дополнительный способ заработка или получения продукта за полцены. Сдав на пункты приема стеклотару, можно было купить не только мороженое, но и «Жигули». Приемщики стеклотары составляли еще одну привилегированную касту профессий. Туда было не так просто попасть, потому что так называемая «баба Дуня» получала нелегальную прибыль, которая могла быть больше ее зарплаты.
Пункт приема стеклотары как самое востребованное заведение в СССР
Бутылки для сдачи стеклотары в пункт приема. / Фото: ok.ru
С развитием производства напитков, консервных продуктов, в СССР для их расфасовки использовалась в основном стеклянная тара – бутылки и банки. А из-за того, что заводов по выпуску стеклотары было немного, не успевали их изготавливать. Поэтому прием вторичного сырья помогал заполнить дефицит. Ее дополнительно обрабатывали, и она снова запускалась в производство.
Таким образом государство получало выгоду, потому что литье бутылок обходилось дороже, чем промыть и продезинфицировать тару. Но и граждане СССР оставались не в убытке. Они получали дополнительную прибыль, которая не причислялась к нетрудовым доходам и заодно воспитывалось бережливое отношение к экологии. Хотя вряд ли кто-то об этом задумывался. Больше интересовало, что сдав бутылки, можно было даже без денег получить сладости, лимонад, мороженое, молоко, а взрослые – алкоголь.
Прием стеклотары – прибыльный бизнес: махинации с ценой
Обмен пустых молочных бутылок на полные в СССР. / Фото: dzen.ru
Стеклотару могли принимать в продуктовых магазинах, где чаще просто происходил обмен – сдавали бутылки и с небольшой доплатой получали тот же вид продукта. Но доплачивать приходилось, если только хотелось получить тот же объем. Если было достаточно меньшего, то и вовсе можно было ничего не платить.
Пункты приема стеклотары были везде для того, чтобы принимать от населения тару разного вида. Обычно это были невзрачные постройки типа кладовки, в которые завозили пустые ящики, а забирали уже наполненные бутылками или банками. Ходовым товаром были простые прозрачные бутылки из-под лимонада, которые ценились дороже всего.
Прием стеклотары. / Фото: kemclub.ru
Если в магазине мог быть ограниченный прием стеклотары, или только на обмен – пустую на полную, то в пункте приема можно было сдавать бессчетное количество. Но порой и там был застой – не было пустых ящиков, и тогда вывешивалась табличка или писали мелом – «тары нет». То есть пока ее не подвезут, никто не будет принимать бутылки. Но это же не интересно тем, кому срочно нужны деньги. Тогда стучали в заднюю дверь и договаривались с приемщиком о цене. За разницу в 5 коп. он соглашался взять бутылки до поставки тары. Хотя зачастую она просто была в запасе, но придерживалась на такие случаи. Поэтому к концу дня приемщик мог насобирать несколько десятков рублей. Для советских времен, когда многое стоило копейки, это было довольно прибыльно.
Должность приемщика стеклотары ценилась, зная, что это приносит прибыль. Обычно там стояли довольно несговорчивые тетки и быстро отшивали наглых сдатчиков посуды. В качестве прибыли шла некондиция, которая приемщиками не принималась, но тот, кто сдавал, не хотел ее тащить назад, поэтому оставлял в пункте приема. В конце дня ее собиралось довольно много, и она вперемешку с хорошей уже рассортировывалась по ящикам. А это тоже навар без хлопот.
Себестоимость стеклянной бутылки больше, чем напиток в ней
Стоимость стеклотары в СССР. / Фото: yaplakal.com
Можно задаться вопросом, в чем же состояла уникальность стеклотары в СССР? Дело в том, что в цену продукта была заложена себестоимость тары – бутылки или банки, которая порой составляла половину или даже больше стоимости содержимого в ней. На этикетках лимонада так было и написано – «без стоимости стеклотары 10 коп.», а платили 30 коп.
Этикетка напитка в СССР. / Фото: auction.ru
Лимонад стоил 10 копеек, а бутылка 20 копеек, «молочная бутылка» - 15-20 копеек в зависимости от объема, а содержимое 15 копеек. Плодово-ягодное вино можно было купить за 70-80 копеек, а дорогими уже считались за 1,50 рубля. Марочные вина – по 4-6 рублей. Но винная бутылка стоила дешевле «лимонадной» - 17 копеек до 1981 года, а потом выросла до 20 копеек. Цена бутылки называлась в СССР залоговой стоимостью, поэтому было бы расточительно разбрасываться таким добром.
Прием стеклотары в СССР
Бутылки перед сдачей нужно было отмыть от этикеток, поэтому это порой делали прямо возле пункта приема, в луже. / Фото: www.pogranec.ru
Бутылки грязными и с этикетками не принимались – их нужно было отмыть до чистоты. Этикетки отмачивались и сдирались, благо, что они на лимонадах и пиве были короткими. Ершиком выдраивались начисто внутри – и только потом такую бутылку несли сдавать. Те, кто не удосужился это сделать дома или насобирал их по дороге, порой мыли прямо в луже, не заморачиваясь особо с чистотой – главное, чтобы требования выдержать.
Не принимались также бутылки со сколами на горлышке – «щербатые». За счет того, что они закрывались «коронными» крышечками, могли часто повреждаться открывалкой. Или как вариант, крышки снимали, уперев ее край о любой металлический предмет. Приемщик стеклотары или продавец исследовал каждое горлышко бутылки при приеме, проводя по нему пальцем. Это делалось очень быстро, а чувствительность пальцев позволяла обнаружить малейшую шероховатость.
Что можно было купить за стоимость стеклянной тары
Стеклотару в СССР сдавали все, потому что это было выгодно, а иногда и просто необходимо. / Фото: dzen.ru
Только на первый взгляд могло показаться, что человек, сдающий бутылки – это бомж. В СССР сдавали все стеклотару одинаково – и профессора, и педагоги, и простые работники, не говоря уже о самых частых клиентах – детях и алкоголиках. Эта привычка настолько казалось нормальной, что никто себя не чувствовал ущемленным, когда нес бутылки в магазин или на приемный пункт.
В СССР было выражение, которое означало крайнюю степень нужды, – «хоть иди и бутылки сдавай». Это и есть описанием того, что они порой помогали дожить до зарплаты, которая в 70-80-е годы в среднем была 180 рублей, а у некоторых могла составлять и 70-100 рублей. Поэтому сдав десяток бутылок, уже получалось 2 рубля, но обычно их было гораздо больше, если дома они просто складировались. За 10 рублей можно было протянуть на скромном пайке неделю, потому что хлеб белый стоил 20 копеек, а черный – 12 копеек, молоко – 28 копеек за 0,5 литра и 44 коп. за 1 литр. Поэтому на самое необходимое и можно было наскрести.
Если рассмотреть конкретно, то за одну лимонадную бутылку можно было купить фруктовое мороженое, «Эскимо», детское мыло и газетку. Это когда бутылка стоила 12 коп., а когда подорожала до 20 коп., то ассортимент увеличился. По крайней мере, сдав бутылку, можно было купить «кирпичик» белого хлеба. «Пивные» делали из темного стекла, поэтому были дешевле. Они приравнивались к бутылкам из-под водки, стоившим 12 коп., а из-под вина были по 17 коп. Дело в том, что «водочные» имели высокое горлышко, а некоторые вообще были с резьбой, поэтому не считались ходовым товаром. На эту сумму можно было приобрести 1 кг муки, баночку чернил, либо буханку, сырок «Дружба», тетрадку или дневник, беляш с мясом.
Стеклотара стояла в магазине в ящиках, пока за ней не приезжали. / Фото: kemclub.ru
Банки сдавались редко, потому что их хозяйки придерживали для консервации. Но зато трехлитровая стоила 40 копеек, а вот «майонезная» баночка 200 г – 3 копейки. Ее так назвали, потому что майонез расфасовывался только в стеклянные баночки. Они собирались, но не представляли ценности при закрутке, поэтому их тоже сдавали. Но даже майонезная одна баночка – это стакан газировки с сиропом в автомате, билет в трамвае или три коробка спичек.
Детям – на мороженое, взрослым – на продукты: поддерживали бюджет семьи
Сдача стеклотары в СССР. / Фото: newizv.ru
Для детей, которым деньги в руки не давали без надобности, сдача пустых бутылок была способом получить наличные и купить себе что-то вкусное. Сдавая несколько бутылок, можно было наесться мороженого и купить домой конфет-карамелек. Были в СССР карамельки без обертки, которые стоили 1 рубль за кг, печенье в пачке – 26-28 копеек, вафли – 1,80 за кг, маленькая шоколадка «Аленка» - 20 копеек, а большая 80 г – за 80 коп., остальной шоколад был больше рубля. Поэтому в самом крайнем случае можно было что-то купить к чаю.
Что же касается взрослых, то и для них пустые бутылки были спасением. Кому-то нужно было купить продукты и сэкономить деньги, а другим – купить выпивку. Деньги получались практически из воздуха. У студентов-физиков по этому поводу сложилась целая формула – производная от выпивки. Так называли выпивку, которую покупали за деньги, полученные за сданную стеклотару от первой выпивки. Второй этап – существенная выпивка: когда после производной можно было сдать стеклотару и купить еще. Поэтому пустые бутылки ценились, и просто так ими не раскидывались. Как и сейчас, в парках возле урн стояли в ряд аккуратно выставленные бутылки.
Стеклотару собирали машинами по дворам. / Фото: dzen.ru
В курортных городах создавалась настоящая мафия по сбору пустых бутылок на пляжах и в местах отдыха. Большой поток людей подразумевал и большое количество пустой тары, просто об этом мало кто задумывался. Приезжие даже не думали, чтобы идти искать пункты приема стеклотары, а для местных это был не секрет. За сезон, «трудясь» на почве по сбору стеклотары, очищая тем самым пляжи, можно было насобирать на «Жигули». Поэтому территория была поделена, и чужаков в этот бизнес не пускали.
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