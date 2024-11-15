Какие махинации крутили приёмщики и на что хватало денег с бутылок обычным гражданам

Пункт приема стеклотары как самое востребованное заведение в СССР

Бутылки для сдачи стеклотары в пункт приема. / Фото: ok.ru

Прием стеклотары – прибыльный бизнес: махинации с ценой

Обмен пустых молочных бутылок на полные в СССР. / Фото: dzen.ru

Прием стеклотары. / Фото: kemclub.ru

Себестоимость стеклянной бутылки больше, чем напиток в ней

Стоимость стеклотары в СССР. / Фото: yaplakal.com

Этикетка напитка в СССР. / Фото: auction.ru

Прием стеклотары в СССР

Бутылки перед сдачей нужно было отмыть от этикеток, поэтому это порой делали прямо возле пункта приема, в луже. / Фото: www.pogranec.ru

Что можно было купить за стоимость стеклянной тары

Стеклотару в СССР сдавали все, потому что это было выгодно, а иногда и просто необходимо. / Фото: dzen.ru

Стеклотара стояла в магазине в ящиках, пока за ней не приезжали. / Фото: kemclub.ru

Детям – на мороженое, взрослым – на продукты: поддерживали бюджет семьи

Сдача стеклотары в СССР. / Фото: newizv.ru

Стеклотару собирали машинами по дворам. / Фото: dzen.ru