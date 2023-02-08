5 масштабных построек на планете, от одного взгляда на которые захватывает дух

Планета пестрит бесчисленным количеством самых разных сооружений. Одни имеют интересную историю, другие впечатляют конструктивными решениями или эстетической гармонией. А есть такие, которые поражают воображение своими грандиозными размерами, ведь человек по сравнению с этими гигантами кажется не больше чем муравьем. Вашему вниманию «пятёрка» самых масштабных сооружений планеты, от одного вида которых дух захватывает.
1. Даньян-Куньшаньский виадук
Мост длиной в полторы сотни километров. /Фото: zelenyimir.ru
Даньян-Куньшаньский виадук - мост, который был отмечен книгой рекордов Гиннеса как наиболее длинная переправа на планете за всю историю человечества. Протяженность сооружения поражает - она составляет сто шестьдесят пять километров. А вот строительство и цена сметы при этом рекордной не была: виадук возвели всего за два года, а общая стоимость проекта не превысила десяти миллиардов долларов. Для проезда переправу открыли в 2011 году - она стала элементом железнодорожного пути, по которым ходят скоростные поезда Пекин-Шанхай.
2. Небоскрёб Бурдж-Хали́фа (Дубай)
Поразительной красоты и высоты небоскреб высится над облаками. /Фото: all-towers.ru
Уже который год здание Бурдж-Халифа удерживает звание наиболее высокого небоскреба планеты. Расположено грандиозное сооружение в столице ОАЭ Дубай. Высота Бурдж-Халифа действительно поражает воображение, ведь достигает восьмисот двадцати восьми метров. Небоскреб, строительство которого было окончено в 2010 году, имеет сто шестьдесят три этажа, на которых находятся отель Armani, большое количество офисов, торговые центры, рестораны и даже жилые квартиры. А для того, чтобы оценить потрясающий вид, открывающийся с Бурдж-Халифа, можно подняться на смотровые площадки на сто двадцать третьем, семьдесят шестом и сорок третьем этажах, правда, вход туда не бесплатный.
3. ГЭС «Три ущелья»
Самая грандиозная ГЭС в мире. /Фото: gge.ru
ГЭС «Три ущелья» является не только самой мощной электростанцией на планете, но и и одним из тяжелейших сооружений, которые только создало человечество. Расположена постройка на китайской реке Янцзы. Возведение электростанции потребовало немалых усилий, затрат и, в некоторой степени, жертв: по информации Novate.ru, стоимость проекта составила почти двадцать семь миллиардов долларов, а также более миллиона граждан были переселены. Однако усилия стоили того, ведь ГЭС «Три ущелья» в полном объеме покрывает годовой рост потребления электричества в государстве. Кроме того, увеличилось качество судоходства в данном районе реки Янцзы — грузооборот по воде возрос в десять раз.
Интересный факт: это поразительно, но китайская ГЭС «Три ущелья» сумела повлиять даже на планету: движение воды вследствие ее работы привело к увеличению продолжительности земных суток - 0,06 микросекунды. Более того, сама Земля несколько сплющилась у полюсов и округлилась у экватора.
4. Стадион «Первого Мая» Rungrado
Грандиозный стадион северокорейского производства. /Фото: reddit.com
Строительство грандиозных сооружений в государствах социалистического строя является едва ли не частью их политической идеологии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самым масштабный футбольный стадион в мире появился в Пхенья́не, столице Северной Кореи. История его появления связана с политическими амбициями: стадион стали строить в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, чтобы «перегнать» проекты Южной Кореи, возведенные для Летних Олимпийских игр 1988 года. Стадион «Первого Мая» Rungrado располагает 114 тысячами сидячих мест, всего же сооружение, как заявляют в правительстве Северной Кореи, способно вместить полторы сотни тысяч человек.
5. Статуя Единства — статуя Валлабхаи Пателя
Самый высокий символ национального единства. /Фото: cattur.ru
Скульптурные сооружения также могут быть по-настоящему громадными. Ярким примером таких масштабных построек является статуя Единства в Индии. Ее высота достигает сто восемьдесят два метра в высоту, с постаментом — двести сорок метров. Валлабхаи Пателя на сегодняшний день носит почетное звание самой высокой статуи на планете. Её построили в честь Валлабхаи Пателя - лидера национально-освободительного движения за независимость Индии от Великобритании в первой половине прошлого века. Официальное открытие приурочили к сто сорок третьему дню рождению Пателя - 31 октября 2018 года.
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