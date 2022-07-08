«Талантливый» мошенник продавал Эйфелевую башню не один раз

Виктор Люстиг считается одним из самых умелых и знаменитых мошенников мира. Его арестовывали около 50 раз и каждый раз отпускали за неимением улик. Он был своего рода перфекционистом в своих коварных обманах, обладал отличной памятью и тонко чувствовал человеческую натуру.







Люстиг родился в семье мэра небольшого чешского городка Гостинне. Мальчик получил превосходное образование, бегло говорил на пяти языках, а в доме его родителей собирались самые уважаемые люди города. Отец отправил Виктора учиться в Сорбонну, но молодой человек бросил учебу. На протяжении нескольких лет он путешествовал по всей Европе, совершая десятки мелких преступлений под разными именами. Но в основном он представлялся как австрийский граф Виктор Люстиг.







Магшот «графа» Люстига.



В 1925 году Франция восстанавливалась после Первой мировой войны, Париж расцветал и стремительно рос — идеальное место для успешного мошенника. Идея, ставшая в результате самым знаменитым обманом Люстига, пришла к нему, когда он читал газету. Он наткнулся на статью, где обсуждались проблемы города по содержанию Эйфелевой башни. На одну покраску железной громадины уходила уйма денег. И тогда гениальный ум мошенника увидел тут блестящие перспективы.

Люстиг изготовил поддельные правительственные бланки и пригласил шесть крупных дилеров по металлолому на секретную встречу в отель Крийон, один из старейших отелей в Париже, чтобы обсудить возможную сделку. Все шестеро пришли. Виктор представился как заместитель генерального директора министерства почты.Люстиг старался не попадаться фотографам. Большинство фотографий с ним стали появляться уже после его смерти.Люстиг объяснил собравшимся, что содержание Эйфелевой башни обходится городу слишком дорого, поэтому было решено распродать ее на металлолом. Однако из-за возможной негативной реакции общественности встречу и сделку стоит держать в секрете. В принципе, в 1925 году такая идея не была столь безумной, как в наши дни. Эйфелева башня была построена в 1889 году для Парижской всемирной выставки и была, по сути, временным проектом. Постройку должны были разобрать в 1909 году и переместить, так как она не вписывалась в исторический вид столицы страны.Люстиг отвез группу дилеров на шикарном лимузине для экскурсии на место. Тур по башне дал возможность мошеннику оценить, кто из них больше всего хочет совершения этой сделки. И выбор пал на Андре Пуассона. Дилер чувствовал себя неуверенно, потому что не входил во внутренний круг парижского делового сообщества. Поэтому Пуассон считал, что эта сделка подарит ему билет в общество.Дактилоскопическая картотека ФБР на Люстига.Однако жена дилера сомневалась и была недоверчива, интересуясь личностью Люстига и причинами, почему сделка должна держаться в тайне и совершаться в такой спешке. Чтобы усыпить ее бдительность, на очередной конфиденциальной встрече Виктор притворился, что находится в крайне стесненных обстоятельствах из-за трат, которые превосходят его доходы. Пуассон тут же успокоился. Он уже имел дело с коррумпированным правительственным работником, который просто хотел взятку.Так что Люстиг не только получил деньги за продажу Эйфелевой башни, ему еще и дали взятку. Далее виртуоз обмана и его личный секретарь франко-американского происхождения Роберт Артур Турбиллон (также известный как Дэн Коллинз) сели на поезд с портфелем, полным денег.Понятное дело, Пуассон не стал обращаться в полицию, он был слишком унижен и раздавлен. Месяц спустя Люстиг вернулся в Париж и снова попытался осуществить эту схему, однако один из дилеров пошел в полицию и показал поддельные правительственные бланки и документы. Виктор и Коллинз успели сбежать в США.Предположительно, фальшивая 5-долларовая банкнота, сделанная Люстигом.В Америке он стал фальшивомонетчиком, да таким успешным, что в 1934 году был создан специальный отдел, сотрудники которого должны были выяснить, кто за этим стоит. И год спустя Люстиг был арестован — его выдала любовница, приревновав его к другой. Во время обыска были конфискованы пластины для печати денег и фальшивые деньги. За день до суда Виктору удалось бежать, но его снова поймали и приговорили к 15 годам тюремного заключения (плюс 5 лет за побег из-под стражи).Виктора Люстига сопровождают в Алькатрас, 1935 год.Фальшивомонетчика отправили в тюрьму Алькатрас, где он провел 12 лет и умер в 1947 году в возрасте 57 лет то ли от опухоли мозга, то ли от пневмонии. Его похоронили в общей могиле. В свидетельстве о смерти было написано, что, скорее всего, его настоящее имя было Роберт Миллер. Некоторые трудности возникли при заполнении графы «Род занятий», где в итоге написали «продавец». Любопытно, что фальшивые деньги Люстига циркулировали в США еще много лет.Сертификат о смерти Виктора Люстига.Однажды Люстиг обманул даже Аль Капоне. Как-то он убедил гангстера вложить 50 тысяч долларов в акции, продержал его деньги в сейфе два месяца и вернул Капоне, заявив, что сделка провалилась. Босс чикагской мафии был впечатлен такой честностью и дал ему в награду 5 тысяч долларов. Чего, собственно , Люстиг и добивался.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)