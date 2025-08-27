Как из малогабаритной квартиры сделать хоромы

Большинство людей мечтают жить в просторных, светлых квартирах, в которых без проблем сможет разместиться семья из нескольких человек. Увы, жизнь не всегда предоставляет возможность обзавестись именно таким жильем, и приходится ютиться в однушках, студиях или крохотных хрущевках.







Впрочем, если правильно оформить интерьер маленькой квартиры, можно почувствовать себя в ней, как в хоромах.

Совет 1: Правильно подберите стиль

Совет 2: Установите стеклянную перегородку

Совет 3: Организуйте закрытое хранение

Совет 4: Уменьшите количество декора

Совет 5: Выбирайте стандартную мебель и сантехнику

Совет 6: Добавляйте в интерьер трансформеры

Совет 7: Установите высокий стеллаж

Совет 8: Повесьте длинные шторы

Сегодня мы расскажем, как это сделать.Минимализм – идеальное решение для маленькой квартирыОформление интерьера начинается с выбора стиля. Существует великое множество самых разных направлений в дизайне, но лишь немногие из них подходят для маленьких площадей. Например, ар-деко, классика, лофт, шебби-шик нуждаются в размахе, им нужно пространство, где они могли бы развернуться. А вот сканди, джапанди, минимализм, контемпорари достаточно комфортно себя чувствуют даже на 20 квадратных метров. Не пытайтесь заполнить квартиру вычурными деталями, деревянной массивной мебелью, обоями с пестрыми узорами, сложными формами – здесь работает правило «чем проще, тем лучше».Перегородка не обязательно должна быть полностью прозрачнойВ маленькой квартире важным моментом является зонирование, так как в одной комнате часто располагаются сразу несколько участков с разными функциями: зона отдыха, спальное место, кабинет и пр. Для этих целей можно использовать шторы, деревянные рейки, стеллажи, но дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение стеклянным перегородкам.Они не препятствуют попаданию солнечного света во все уголки комнаты, наполняют ее воздухом, легкостью и простором.Если же нужно будет сделать приватной одну из зон, можно будет просто повесить с внутренней стороны плотную штору, и закрывать ее, когда нужно. На рынке представлено несколько разновидностей таких перегородок: цельные, раздвижные, полностью из стекла, комбинированные и пр. Выбирайте тот вариант, который подойдет для ваших целей.Установите шкаф вместо открытых полокМаленькое пространство и визуальный шум – это несовместимые вещи, потому что последний создает хаос в квартире, перегружает ее деталями. Даже если вы только что провели генеральную уборку, обилие вещей, стоящих на виду, будут портить впечатление и вызывать ощущение бардака. По этой причине в маленьких квартирах стоит отдавать предпочтение закрытому хранению. Откажитесь от открытых полок в пользу шкафов, комодов, тумб и пр. Так вы сможете легко поддерживать порядок в квартире, благодаря чему она будет казаться просторнее.Содержимое открытых полок должно быть продуманоЕсли же вы считаете, что именно открытые полки наполняют жилье воздухом и простором, тогда придерживайтесь нескольких правил:• не перегружайте полки мелочами – между предметами должно оставаться свободное место;• грамотно подбирайте содержимое – вещи должны сочетаться друг с другом по форме, стилю или цветовой гамме. Если речь идет о кухонных полках, можете разместить на них одинаковые прозрачные емкости с сыпучими продуктами – получится красиво и практично;• для стеллажей выбирайте комбинированный метод хранения: часть полок отведите для книг и декора, а часть займите плетеными корзинами – в них можно положить те вещи, для которых еще не нашлось места в квартире.Не перегружайте кухню декоромЛаконичность важна не только в оформлении интерьера и хранении, но также в вопросах декора. Да, это отличный способ привнести изюминку в обстановку, сделать ее более стильной, привлекательной, но во всем важна мера. Для маленьких квартир важно подбирать минимум аксессуаров, чтобы они не перегружали пространство. Отдавайте предпочтение простым формам, сдержанной цветовой гамме. А вот пестрые детали не впишутся в интерьер – они будут выбиваться из общей минималистичной картины.Хотите добавить акцентов? Тогда вашим помощником станет контрастный декор. Только имейте в виду: контрастный – не значит яркий. Например, на фоне белых стен акцентом станут постеры в нежно-голубых оттенках, а на светлом полу – серый ковер. Такой декор будет притягивать взгляд, отвлекая внимание от реальных размеров комнаты.Вместо округлого дивана выбирайте обычный прямоугольныйДля небольших квартир больше подходит мебель и сантехника классических форм: прямой диван, стандартная раковина и унитаз, прямоугольная ванна вместо угловой и пр. Круглые, овальные, ассиметричные формы смотрятся интересно и время от времени залетают в тренды, но их сложно вписать в ограниченный метраж. В однушках, студиях, хрущевках важна лаконичность обстановки и визуальный простор, а такого эффекта получится добиться только при помощи «традиционных» предметов интерьера.Также в небольших пространствах актуальной будет подвесная мебель. Она выглядит намного легче, чем изделия, которые стоят на ножках либо прилегают к полу всем корпусом. «Парящие» тумбы, консоли, комоды и даже кровати создают впечатление просторной квартиры, поэтому обязательно возьмите их себе на заметку. Особенно полезной такая мебель будет в ванной и в прихожей – комнатах, которые славятся своей небольшой площадью.Добавить легкости и воздуха помещению сможет прозрачная мебель. Например, для гостиной можно подобрать стеклянный журнальный столик, а для кухни – стулья из качественного пластика. Скомбинируйте их с круглым столом, который занимает меньше места, чем массивный прямоугольный, и наслаждайтесь результатом – стулья «растворятся» в пространстве и станут практически незаметными.Диван превращается в двухъярусную кроватьИдеальным решением для малогабариток является мебель-трансформер, которая выполняет сразу несколько функций. Например, чтобы организовать в одном месте и спальню, и зону отдыха, и хранение, обратите внимание на диван-кровать-шкаф. В случае необходимости, вы одним движением руки сможете сложить диван и выдвинуть кровать, или наоборот. Также отличным приобретением станет небольшой журнальный столик, который превращается в обеденный, когда к вам приходят гости.Много работаете дома? Пора задуматься о полноценном кабинете с функциями 2в1 или 3в1. Ищите те конструкции, которые могут прятаться за дверцами, превращаясь в минималистичный шкаф. Кстати, в современных магазинах можно даже заказать кухню, которая будет прятаться в шкафу. Если вы редко готовите или живете один, обязательно обратите на нее внимание.Стеллаж должен доставать до потолкаВ маленькой квартире важно задействовать каждый свободный метр, так как места здесь катастрофически не хватает. Откажитесь от шкафов и стеллажей стандартной высоты, которые предлагают в магазинах. Они режут пространство и скрадывают высоту комнаты, так как уровень потолка подсознательно воспринимается по верхней границе мебели. Вместо них сделайте мебель на заказ. Важно, чтобы она доставала до потолка и выглядела как продолжение стены. Выбирайте фасады в цвет стен, сделайте максимально функциональное наполнение: полки, ящики, штанги для вешалок и пр. Получится красиво, практично, плюс комната станет зрительно больше.Пусть шторы достают до полаОт штор также зависит восприятие комнаты. Если повесить текстиль, который будет едва прикрывать подоконник, потолки будут автоматически казаться ниже. Тот же эффект мы получим, если разместить карниз прямо над окном. Как правильно? Вешайте занавески на максимальную высоту над окном, как можно ближе к потолку. Важно, чтобы они доставали до пола и занимали всю ширину стены. Таким образом, получится избежать контрастов и разрывов – пространство вокруг окна будет казаться единым, ничего не станет дробить его на части.