7 способов приготовить плов так, чтобы захотелось добавки

Плов – одно из самых вкусных блюд в нашем рационе. Однако знали ли вы о том, что его можно приготовить по-разному, и каждый новый ингредиент сделает блюдо уникальным и особенным? Вашему вниманию – семь самых вкусных вариантов плова.
1. Куриный
Плов с курицей. \ Фото: pinterest.co.kr.
Классический рецепт этого блюда включает в себя любое куриное мясо на ваш вкус и море специй – от зиры, до ароматной куркумы и не только.
Ингредиенты:
• Рис – 505 г;
• Лук – 405 г;
• Курятина – 1 кг;
• Морковка – 305 г;
• Барбарис – 1,2 ст.л;
• Лавр – 3 шт;
• Зира – 1 ч.л;
• Куркума – 1 ч.л;
• Чеснок – 3 шт;
• Подсолнечное масло – 105 мл;
• Соль, перец.
Куриный плов. \ Фото: singleniche.com.
Способ приготовления:
• Рис залить водой на полчаса;
• Слить воду;
• Масло прогреть;
• Снять луковую шелуху, накрошить;
• Прожарить до золотистости;
• Вымыть и накрошить мясо произвольной формой;
• Всыпать к луку;
• Жарить три-четыре минуты;
• Промыть морковку;
• Очистить;
• Накрошить соломкой;
• Отправить следом к мясу;
• Жарить ещё пару минут;
• Всыпать специи, размешать;
• Залить водой;
• Помешивая, дать закипеть;
• Уменьшить уровень огня и накрыть;
• Томить около пятнадцати минут;
• Засыпать рис;
• Распределить по казану;
• Очистить чеснок от шелухи;
• Выложить сверху на рис;
• Накрыть обратно крышкой;
• Томить еще двадцать минут;
• Перемешать;
• Сформировать в центре казана горку из риса;
• Сделать в нем углубления до самого дна;
• Томить еще десять минут.
2. С сухофруктами
Плов с сухофруктами. \ Фото: oldwayspt.org.
Для любителей необычных, оригинальных рецептов, подойдет этот. Попробуйте соединить традиционный плов с сухофруктами и изюмом, и вы получите вкусное, сладкое и аппетитное блюдо.
Ингредиенты:
• Рис – 255 г;
• Вода – 655 мл;
• Морковка – 1 шт;
• Цукаты – 30 г;
• Изюм – 55 г;
• Сухофрукты – 205 г;
• Изюм – 55 г;
• Сухофрукты – 205 г;
• Масло подсолнечное – 55 мл.
Плов с добавлением сухофруктов. \ Фото: theveganatlas.com.
Способ приготовления:
• Сухофрукты сполоснуть теплой водой;
• Разделить на кусочки;
• Всыпать в миску к цукатам и изюму;
• Морковку промыть, очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Масло прогреть;
• Обжарить пять минут морковку до мягкости;
• Всыпать сухофрукты;
• Жарить еще пять минут на среднем огне;
• Залить водой;
• Сдобрить любыми специями;
• Дать закипеть;
• Рис предварительно замочить водой;
• Слить её;
• Всыпать крупу к сухофруктам;
• Накрыть крышкой;
• Томить полчаса до впитывания жидкости.
3. Шах-плов
Шах-плов. \ Фото: bakumekanrehberi.com.
Особенность этого рецепта заключается в его уникальной манере приготовления. Это не просто плов, приготовленный в казане, а уникальное блюдо, завернутое в лаваш и запеченное в духовке.
Ингредиенты:
• Рис – 405 г;
• Лук – 1 шт;
• Говядина – 355 г;
• Морковка – 1 шт;
• Курага – 75 г;
• Изюм – 25 г;
• Вода – 105 мл;
• Лаваш – 3 шт;
• Масло сливочное – 105 г;
• Масло подсолнечное – 105 мл;
• Соль, перец.
Шах-плов в лаваше. \ Фото: tasteatlas.com.
Способ приготовления:
• Рис промыть и отварить до полуготовности;
• Слить воду, дать остыть;
• Масло прогреть;
• Удалить луковую шелуху, нарезать;
• Прожарить до золотистости;
• Вымыть тщательно мясо;
• Накрошить;
• Всыпать к луку;
• Жарить около десяти-двенадцати минут;
• Морковку промыть, почистить;
• Натереть или нарезать произвольно;
• Курагу разделить на кусочки;
• Засыпать курагу с морковкой к мясу;
• Залить водой;
• Сдобрить специями;
• Накрыть;
• Томить пять-восемь минут;
• Лаваш разделить на широкие ленточки;
• Масло нагреть;
• Смазать форму для запекания;
• Выложить туда лаваш, формируя «солнышко»;
• На него выложить начинку так, чтобы сверху был рис;
• Полить маслом;
• Завернуть лентами лаваша, чтобы начинки не было видно;
• Смазать остатками масла;
• Накрыть форму;
• Отправить в духовку на час при 160 градусах.
4. С грибами
Плов с грибами. \ Фото: popsugar.com.
Оригинальный вариант – это мягкий, рассыпчатый плов из минимума ингредиентов, которые подготавливаются и доводятся до нужной консистенции с помощью микроволновой печи.
Ингредиенты:
• Филе курицы – 505 г;
• Лук – 2 шт;
• Рис – 155 г;
• Вода – 255 мл;
• Смесь овощей – 230 г;
• Помидоры – 3 шт;
• Грибы – 130 г;
• Зелень – пучок;
• Сливочное масло – 15 г;
• Соль, перец.
Грибной плов. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Форму для запекания предварительно нагреть;
• Филе промыть;
• Раскатать и отбить;
• Нарезать небольшими кубиками;
• Форму смазать маслом;
• На дно выложить мясо;
• Прижать;
• Отправить в микроволновку на четыре минуты при максимальной мощности;
• Вытащить и перевернуть;
• Отправить ещё на одну минуту;
• Посыпать специями;
• Промыть предварительно рис;
• Выложить его на мясо;
• Влить воду;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в печку на шесть-восемь минут;
• Размешать после закипания;
• Всыпать смесь из овощей;
• Помидоры промыть, нарезать;
• Всыпать следом;
• Вымыть и почистить грибы;
• Накрошить кубиком;
• Забросить следом;
• Перемешать;
• Еще раз сдобрить специями;
• Накрыть;
• Томить три-шесть минут;
• Размешать;
• Опять накрыть;
• Томить еще несколько минут;
• Вытащить и дать остыть.
5. С барбарисом
Плов с барбарисом. \ Фото: diningandcooking.com.
Это традиционное восточное блюдо отлично дополняется с помощью мяса свинины. В результате плов ничем не хуже классического, а благодаря барбарису – ещё и более ароматный.
Ингредиенты:
• Свиное мясо – 305 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Барбарис – 2 ч.л;
• Кориандр – 1,2 ч.л;
• Рис – 205 г;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Очень вкусный плов. \ Фото: womenshealthmag.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть, нашинковать крупными кусками;
• Снять луковую шелуху, нарезать;
• Вымыть морковку, снять шкурку;
• Измельчить любым способом;
• Удалить шелуху с чеснока;
• Прижать его ножом;
• Масло нагреть;
• Обжарить мясо до золотистой корочки;
• Всыпать лук с морковкой;
• Жарить две минуты;
• Добавить чеснок;
• Следом специи;
• Тушить, помешивая лопаткой;
• Рис предварительно промыть;
• Протушив овощи с мясом пять-восемь минут, выложить на них рис;
• Влить воду по уровню крупы;
• Накрыть крышкой;
• Тушить без помешивания около получаса до испарения жидкости.
6. По-узбекски
Узбекский плов. \ Фото: gdziezjesc.info.
Если вам нравятся традиционные рецепты – тогда этот вариант отлично подойдет. Классический плов, такой, каким его готовят в узбекской кухне, придется по душе вам и домочадцам.
Ингредиенты:
• Говяжье или баранье мясо – 655 г;
• Жир – 105 г;
• Лук – 2 шт;
• Морковка – 455 г;
• Чеснок – 1 шт;
• Рис – 505 г;
• Специи к мясу – 1 ст.л;
• Чеснок сухой – 1 ч.л;
• Зира – 1 ч.л;
• Масло подсолнечное – 155 мл;
• Зигирное масло – 1 ст.л;
• Соль, перец.
Плов по-узбекски. \ Фото: restauracjatargim.pl.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под водой;
• Произвольно накрошить;
• Сдобрить специями;
• Жир растопить в казане;
• Влить смесь из масел;
• Мясо обжарить до румяности;
• Снять луковую шелуху, нарезать;
• Всыпать следом, прожарить до румяности;
• Морковь очистить;
• Накрошить;
• Выложить следом;
• Перемешать;
• Сдобрить солью;
• Очистить головку чеснока от шелухи;
• Выложить следом;
• Влить воду;
• Томить под крышкой около сорока минут;
• Рис предварительно замочить;
• Слить и сполоснуть под водой;
• Удалить чеснок;
• Всыпать рис;
• Разровнять по казану;
• Влить воду, покрывая крупу;
• Сделать огонь крупнее;
• Готовить до испарения жидкости;
• Перевернуть рис;
• Собрать на горку;
• Сделать несколько углублений;
• Обратно выложить чеснок;
• Накрыть крышкой;
• Томить около двадцати минут, ещё раз перевернув рис.
7. По-таджикски
Таджикский плов. \ Фото: pinnedby.me.
А такой вариант рецепта получается особенно вкусным за счет сочетания специй, нута, а также сочного говяжьего мяса. Попробуйте сделать его, и домочадцы точно попросят добавки!
Ингредиенты:
• Рис – 855 г;
• Лук – 2 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Нут – 105 г;
• Говяжье мясо – 505 г;
• Зира – 1 ч.л;
• Чеснок – 1 шт;
• Масло подсолнечное – 205 мл;
• Вода – 1,8 л;
• Лимон – 1 шт;
• Соль, перец.
Плов по-таджикски. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Нут залить водой на шесть часов;
• После удалить жидкость;
• Удалить луковую шелуху;
• Накрошить полукольцами;
• Морковь вымыть, очистить;
• Накрошить соломкой;
• Мясо вымыть под водой;
• Произвольно нарезать;
• Масло нагреть;
• Обжарить лук до румяности;
• Всыпать мясо;
• Томить ещё три-шесть минут;
• Всыпать морковку;
• Перемешать;
• Ввести нут и специи;
• Очистить чеснок от шелухи;
• Добавить головку;
• Помешивая лопаткой, довести до мягкости морковки;
• Залить жидкостью;
• Накрыть;
• Томить около пятидесяти минут, периодически помешивая лопаткой;
• Рис промыть;
• Выложить к мясу;
• Добавить жидкости до покрытия риса;
• Готовить до впитывания влаги;
• Собрать его на горку;
• Сделать в центре ямку;
• Выложить туда вымытый лимон;
• Завернуть его в крупу;
• Посыпать всё зирой;
• Накрыть крышкой;
• Уменьшив огонь, томить около двадцати минут.
