Как в Средневековье воины выдерживали осаду крепостей, чтобы они не достались врагу

Вместо предисловия

Первые фортификации были совсем незатейливыми. |Фото: wikimapia.org.

|Фото: tr.pinterest.com. Римляне понимали важность фортификаций.|Фото: tr.pinterest.com.

Фрагмент римской городской стены. |Фото: wowavostok.livejournal.com.

Все с начала

Первые Средневековые крепости были из дерева и земли. |Фото: pinterest.ru.

«Махмуд, пожигай»

Главный порок деревянной крепости в том, что она отлично горит. |Фото: promum.com.ua.

Крепость в крепости

Главная цель башни - обстрел с флангов тех, кто уже добрался до стены. |Фото: keytown.me.

Кроме того, любая башня - это еще точка обороны. |Фото: fotokto.ru.

Разрушили стену – ну и что?

Взять стену приступом сложно, лучше разрушить. |Фото: yandex.ru.

Под крепостью были галереи на случай подкопа. |Фото: livejournal.com.

Самая слабая точка

Захаб - это своего рода ловушка для атакующих между двумя воротами. |Фото: pskovkid.ru.

Пометки, тоннели и оружие массового «заводнения»

Знание местности - важнейшее оружие. |Фото: community.com.

Стенобитная монета

Сложно взять? Подкупи. ¦Фото: otomosem.com.