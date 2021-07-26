Как в Средневековье воины выдерживали осаду крепостей, чтобы они не достались врагу

С незапамятных времен люди не только трудились для выживания, но порой брали в руку дубину, чтобы дать по голове по соседству трудящемуся и забрать у него все, что он имеет. Именно эта «прекрасная» часть человеческого сознания подтолкнула людей к идее о том, что нужно что-то делать для защиты плодов своего труда и своей жизни. С тех самых пор люди поняли, что неплохо бы место своего обитания обнести стеной. А еще лучше - двумя. И так, чтобы все это стояло на холме повыше. И со рвом. И можно еще кольев на всякий случай. Особых высот в фортификационном деле «Хомо Сапиенс» достигли в Средневековье.
Вместо предисловия
Первые фортификации были совсем незатейливыми. |Фото: wikimapia.org.
Люди очень давно поняли, что неплохо было бы основательно укрепить то место, где ты живешь. Исключительно «на всякий случай». А то вдруг соседи решат проверить, что есть у вас в амбарах и действительно ли ваши девки краше, чем их. Конечно, поначалу никаких стен не было. Селиться старались где-нибудь рядом с естественной преградой - чтобы речка была или гора, или хотя бы холм. Потом додумались до того, что неплохо бы забраться повыше, потому что бить сверху вниз – оно всегда проще и приятнее.
Римляне понимали важность фортификаций. |Фото: tr.pinterest.com.
И вот дошло дело до строительства стен. Чаще всего насыпали земляные валы. Однако такая конструкция не могла служить долго и со временем под действием непогоды расползалась. Валы стали укреплять камнями и бревнами, превратив их в первые стены. Самые богатые и находчивые еще в древние времена научились обносить свои города огромной каменной стеной. Дальше всех в этом деле пошли римляне.
Фрагмент римской городской стены. |Фото: wowavostok.livejournal.com.
Интересный факт: фрагмент первой римской городской оборонительной стены сохранился до наших дней. Данная фортификация называется «Сервиева стена» или «Murus Servii Tullii». Скорее всего, она была сложена около 390 года до н.э после вторжения в Рим галлов.
Эти строили «все» и из «всего». Вокруг крупных городов они возводили каменные стены, лагеря своих легионов прятали за земляными и деревянными фортами, а также строили приграничные земляные и каменные фортификации на самых опасных участках. Конечно, вместе с городскими фортификациями постоянно развивались и средства штурма. Стенобитные машины всех мастей, башни на колесиках, галереи, тараны и все бы ничего, но Рим пал. А совсем скоро началось Средневековье.
Все с начала
Первые Средневековые крепости были из дерева и земли. |Фото: pinterest.ru.
Вместе с падением «цивилизованного» Рима тогдашняя Европа основательно «деградировала». В первую очередь в вопросе строительства «всякого», в том числе фортификаций. Конечно, Рим пал не полностью. Осталась Византия, и там более-менее помнили, как штамповать годные укрепления. Правда, в последующие столетия восточной части империи было не сильно до строительства новых крепостей. А зря.
Но вот в Европе все стало плохо. Фортификационное дело откатилось если не на тысячелетие, то на пару столетий точно. Конечно, жизнь в раннесредневековом «Европейском НеСоюзе» была крайне напряженной и веселой. То там франки пытаются империю построить, то викинги всякие приплывают. В общем, местный электорат сразу же понял, что нужны: валы, рвы и стены. Правда, поначалу все это было совсем уж примитивным. Даже короли жили за деревянным частоколом.
Но край обливался кровью и богател. Постепенно деревянных крепостей в Европе становилось все больше, а самое главное, их начинали постепенно переоборудовать в каменные.
«Махмуд, пожигай»
Главный порок деревянной крепости в том, что она отлично горит. |Фото: promum.com.ua.
Надо отдавать отчет себе, что даже деревянная фортификация в правильном месте – это серьезная преграда, в том числе для хорошо обученных и правильно мотивированных воинов. Все Средневековье – это, по сути, гонка вооружений, где мастера фортификации состязались с мастерами осады. Но в раннее Средневековье с осадами все было плохо. Если уж кто-то укрылся за крепостной стеной, то достать его было почти невозможно. Держать осаду и морить противника всегда затруднительно: воины начинают скучать и разбегаться, у них случается кровавый понос и того гляди через месяц-другой у тебя просто не осталось войска.
Штурмовать тоже не любили. Приставить лестницу или вырвать пару бревен из частокола у предков мозгов, конечно, хватало, правда в такие трогательные моменты защитники фортификации не смотрели смирно на происходящее, а всяческие портили жизни. Зачастую на штурмах теряли до половины личного состава, а это по Средневековым (да и не только) понятиям уже само по себе – фиаско.
Но все-таки у деревянной крепости был один страшный минус. Это материал, из которого она была сделана. Пара десятков костров у подножья частокола зачастую заставляла пылать в течении суток всю крепость. Это главная причина, почему наши предки решили строить замки из камня.
Крепость в крепости
Главная цель башни - обстрел с флангов тех, кто уже добрался до стены. |Фото: keytown.me.
Только на первый взгляд крепость – это что-то простое. На самом деле в фортификации все продуманно до мелочей. Очень быстро предки поняли, что стены неплохо бы накрыть деревянным галереями от вражеских стрел. Впрочем, стены это не самое главное в крепости. Самое главное – это ее башни, которые стоят вовсе не для красоты и не для заключения в них прекрасных принцесс.
Обратите внимание на то, как стоят башни и как расположены в них бойницы. Все сделано для того, чтобы несколько башен могли создавать перекрёстные сектора обстрела. Находящие внутри башни были фактически неуязвимы за бойницами. При этом сами они имели все возможности заливать идущих на приступ воинов градом стрел. Прижавшись к стене, можно почти гарантированно защититься от того, кто стоит наверху этой самой стены. Но нельзя защититься от того, кто в этот момент стреляет по тебе слева и справа из башенных бойниц.
Кроме того, любая башня - это еще точка обороны. |Фото: fotokto.ru.
Более того, башня это еще и крепость в крепости. Залезть на стену не очень-то сложно. Тут и лестницы помогут, и даже кошки. К середине Средневековья европейцы вспомнили, что такое осадные башни. Другое дело взять крепостную башню, где засело и забаррикадировалось несколько человек. В первую очередь осаждающие всегда старались брать именно эти участки укрепления, а вовсе не крепостной двор. Бои в башнях могли затягиваться на долгие часы, а в некоторых случаях и дни. Зачастую, при прорыве внутрь, защитники башни просто прятались на другой этаж и баррикадировались там, продолжая методично портить жизнь осаждающим из бойниц.
Это интересно: с появлением в Европе огнестрельного оружия, в крепостных башнях перед началом приступа иногда делали пороховой склад на тот случай, если башню все-таки возьмут. Если ситуация складывалась совсем не в пользу защитников, гарнизон не чурался взорвать собственную башню вместе с ничего неподозревающими штурмовиками.
Разрушили стену – ну и что?
Взять стену приступом сложно, лучше разрушить. |Фото: yandex.ru.
Стена всегда была одним из самых уязвимых мест крепости. Ее можно было разбить стенобитными орудиями. С появлением пороховой артиллерии это и вовсе перестало быть проблемой. Однако, как это не странно – падение крепостной стены еще очень мало значит. Дыра в стене подразумевает, что в ближайшее время случится приступ.
Интересный факт: в своем первоначальном значении слово «мина» обозначала вовсе не какую-то бомбу, а инженерное сооружение, точнее – подкоп под крепостную стену. Подкоп делался тогда, когда крепость стояла на мягкой почве, а не на скале. Это был не самый простой, но самый безопасный и верный способ разрушить крепостное укрепление. Более того, в отличие от обстрела стенобитными машинами, разрушение стены из-за подкопа было очень сложно заметить.
Под крепостью были галереи на случай подкопа. |Фото: livejournal.com.
Вот только воины гарнизона тоже были не дураками. Когда стена ломается, даже под обстрелом пушек – это достаточно длительный процесс. У защитников было достаточно времени для того, чтобы уйти со стены, а самое главное – сделать баррикаду-карман прямо за тем местом, где рухнет часть фортификации. В итоге, «счастливые» осаждающие вбегали в пробоину и тут же оказывались зажатыми меж трех огней. Эта простая методика не раз спасала крепости от падения.
Интересный факт: впрочем, в крепостях были средства и от подкопов. Очень часто под стенами замка прорывались специальные тоннели – противоминные галереи. В них, в полной тишине должны были сидеть защищающие и слушать, не доноситься ли откуда-нибудь звуки подкопа. Если появлялись подозрения, в этом месте наверху тут же сооружалась баррикада-карман.
Самая слабая точка
Захаб - это своего рода ловушка для атакующих между двумя воротами. |Фото: pskovkid.ru.
Во все времена ворота были самой уязвимой частью фортификации. Поэтому в средние века их обороне уделялось наибольшее внимание. Правильные ворота всегда оборудовались разводным мостом, а также опускающейся решеткой. Куда важнее, что в лучших крепостях старались сделать несколько ворот. Когда брали одни – это не сильно меняло ситуацию. Кстати, коридор между двумя воротами был настоящей «зоной смерти», так как в правильных замках простреливался буквально со всех сторон. Впрочем, когда последние ворота вот-вот должны были пасть, защитники нередко также сооружали за ними еще одну баррикаду. Точно такую же, как в случае и с рухнувшими стенами.
Пометки, тоннели и оружие массового «заводнения»
Знание местности - важнейшее оружие. |Фото: community.com.
У осаждающих над обороняющимися всегда было одно главное преимущество – возможности инициировать бой там, где им будет удобно. У обороняющихся помимо стен, башен и рвов были свои преимущества: знание местности и пристрелка. Дело в том, что и метательную, и позднее пороховую артиллерию использовали не только атакующие. В правильной крепости были свои собственные метательные машины. Могли быть даже требует, которые в общественном создании закрепились (почему-то) как инструмент исключительно осаждающих.
Точность у Средневековой метательной артиллерии была очень низкой. Очень важно было правильно пристреляться. Гарнизоны, имевшие метательные машины всегда «пристреливали» местность заранее. Поэтому если атакующие два дня собирали всем миром красивую осадную башню, а на третий день в нее с первого же попадания прилетел огромный камень из-за стены, удивляться не стоило.
Впрочем, подпортить жизнь атакующим можно было и многими другими способами. Например, небольшой отряд мог покинуть замок под покровом ночи и что-нибудь поджечь в лагере осаждающих. А самые находчивые и везучие защитники не чурались использовать против штурмующих, даже целые водоемы. Дело в том, что водяной ров часто был продуктом установления дамбы. И если враги неправильно поставили свой лагерь, их можно было просто взять и затопить. Как соседей снизу.
Стенобитная монета
Сложно взять? Подкупи. ¦Фото: otomosem.com.
Даже самая маленькая и простая Средневековая крепость – это заноза в пятой точке. Оставлять в тылу крепость крайне рискованно, особенно если в ней есть хотя бы небольшой рыцарский гарнизон. Обученные и мотивированные люди при первой же возможности покинут замок и найдут сто и один способ подпортить кровь врагу партизанскими методами, буквально грабя те самые караваны. Держать крепость в кольце тоже проблематично. Осада может затянуться на долгие месяцы. А дальше могут, может произойти одна из двух неприятных вещей – или подход к крепости деблокирующего войска или эпидемия в своих собственных рядах. Приступ крепости – это и все лотерея, которая требушет не только наличия узких специалистов и оборудования, но также и немалой доли удачи.
Интересный факт: приступы крепостей всегда готовились задолго до начала военного похода. Стенобитные машины, например, требует – это весьма сложные инженерные механизмы, которые нельзя было сделать из чего-то там и палок на месте. Поэтому их везли в обозах. Даже такая банальность, как осадная лестница зачастую привозилась на место осады вместе с тем самым обозом.
Однако, было одно оружие против которого могла устоять далеко не каждая крепость. И это не гениальная метательная машина, не огромная осадная башня и даже не рыцарская храбрость. А деньги. Практика подкупа крепостей в средние века была абсолютно нормальным явлением. Более того, это был своего рода «бизнес». Некоторые крепости были настолько суровы, что их в принципе никто даже не стал бы пытаться штурмовать. Поэтому, самые «предприимчивые» защитники были не против небольшого денежного поощрения за свое дальнейшее бездействие в войне.
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